easyJet migliora il risultato nel primo trimestre dell’anno fiscale

easyJet ha comunicato il Trading Update per il trimestre conclusosi il 31 dicembre 2024

“easyJet migliora le performance del Q1 del 52% anno su anno. Q1 headline loss before tax pari a 61 milioni di £, un miglioramento di 65 milioni di £ anno su anno.

Crescita passeggeri +7% anno su anno. Capacità in ASK +11% anno su anno, con un aumento della lunghezza del settore del 6% anno su anno

easyJet holidays ha generato un utile di 43 milioni di £, +12 milioni di £ anno su anno”, afferma easyJet.

“Il risultato del primo trimestre di easyJet è migliorato notevolmente poiché la domanda per il nostro primary airport network e per i pacchetti vacanze è continuata, insieme al controllo dei costi e ai prezzi favorevoli del carburante. Sei nuovi aeromobili della famiglia A320neo sono stati consegnati e presi in proprietà nel trimestre, un settimo aeromobile è stato consegnato a gennaio e si prevede che altri due saranno operativi entro il picco estivo.

L’underlying result di questo inverno rifletterà i miglioramenti del Q1, parzialmente compensati dai Q2 underlying unit revenue trends, che sono stati leggermente inferiori al Q1, poiché gli investimenti in capacità (Q2 ASK +14% anno su anno) richiedono naturalmente stimoli.

Il periodo pasquale tradizionalmente intenso sta registrando una forte domanda e le prenotazioni continuano a crescere per l’estate 2025. Restiamo concentrati e fiduciosi nei progressi verso il nostro obiettivo a medio termine di generare in modo sostenibile oltre 1 miliardo di sterline di profitto prima delle imposte”, prosegue easyJet.

Kenton Jarvis, CEO di easyJet, commentando i risultati ha affermato: “easyJet ha avuto buoni risultati nel trimestre, riducendo le Q1 losses del 52% anno su anno e trasportando il 7% di clienti in più verso una scelta ancora più ampia di destinazioni in tutta la rete. easyJet holidays ha continuato a crescere, ottenendo un aumento di circa il 40% dei profitti durante il periodo.

Guardando a questa estate, abbiamo assistito a una domanda continua per i voli e per easyJet holidays, dove abbiamo già prenotato un milione di clienti in più, con destinazioni preferite come Palma, Faro e Alicante, nonché nuove destinazioni come Tunisia e Il Cairo che si stanno rivelando popolari. Tutto ciò dimostra un progresso positivo verso il nostro obiettivo a medio termine di generare più di un miliardo di sterline di profit before tax”.

“Nel primo trimestre del FY25 easyJet ha firmato un Memorandum of Understanding (MOU) e una Lettera di intenti con Enlive e Moeve per la fornitura di sustainable aviation fuel (SAF), che copre i requisiti materiali in Italia e Spagna nei prossimi 5 anni, mentre continuiamo a guidare i progressi sulla nostra net zero roadmap. Inoltre, abbiamo firmato un tri-party MoU con Renavia e World Fuel Services che dà a easyJet accesso a volumi di advanced Bio and eSAF a partire dal 2030″, continua easyJet.

“In questa fase iniziale dell’anno, le attuali tendenze delle prenotazioni supportano il consensus per il FY25. Le H1 underlying winter losses dovrebbero ridursi se adeguate per la tempistica della Pasqua.

Prenotazioni anticipate: Q2 57% venduto, +2 punti percentuali anno su anno; Q3 26% venduto, +2 punti percentuali anno su anno; Q4 13% venduto, +1 punto percentuale anno su anno. easyJet holidays prevede una crescita dei clienti di circa il 25% anno su anno.

Prevediamo una crescita della capacità in ASK di circa l’8% nel FY25. La crescita della FY25 seat capacity dovrebbe essere di circa il 3% anno su anno a circa 103 milioni di posti (H1 circa 45 milioni, H2 circa 58 milioni)”, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)