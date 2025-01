IATA World Legal Symposium: oltre la Chicago Convention

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che l’edizione 2025 del World Legal Symposium (WLS) esaminerà le implicazioni legali delle forze in evoluzione che modellano l’aviazione, molte delle quali non erano previste nella Convention on International Civil Aviation (Chicago Convention) firmata nel 1944. Tra queste rientrano l’uso dell’intelligenza artificiale (AI), alternative dispute resolution (ADR) methods, sicurezza informatica e la proliferazione di normative sulla privacy e sulla tutela dei consumatori.

“Avendo appena celebrato l’80° anniversario del documento fondativo dell’aviazione, la Convenzione di Chicago, è opportuno che la comunità legale dell’aviazione esamini come ha resistito alla prova del tempo. Nel corso del tempo, l’aviazione si è evoluta in un sistema di trasporto di massa globale e sicuro su cui faranno affidamento oltre cinque miliardi di passeggeri nel 2025. Ciò la dice lunga sull’importanza di standard globali efficaci che hanno sostenuto questa crescita e trasformazione.

Solleva anche delle domande. In che modo la Convenzione e il suo sistema di allegati ci guideranno di fronte alle nuove forze che stanno plasmando l’aviazione come l’intelligenza artificiale, i meccanismi ADR, la proliferazione di normative sulla privacy e la tutela dei consumatori e la minaccia in continua metastasi della sicurezza informatica? E riusciranno a tenere il passo con i cambiamenti in atto? Il WLS di quest’anno darà uno sguardo critico oltre la Convenzione di Chicago, al nuovo e all’irrisolto”, ha affermato Leslie MacIntosh, Corporate Secretary e Acting General Counsel, IATA.

Il WLS 2025 si terrà a Shanghai, Cina, dal 18 al 20 febbraio, ospitato da China Eastern Airlines. È la seconda volta che il WLS viene ospitato a Shanghai, la prima nel 2012.

“Shanghai è una sede particolarmente significativa per ospitare il WLS IATA. Un decennio fa, la IATA ha supportato l’istituzione della Shanghai International Aviation Court of Arbitration (SHIAC), la prima del suo genere in Cina. Inoltre, è cresciuta fino a diventare un importante hub dell’aviazione che serve quasi 300 destinazioni. Gli sviluppi impressionanti di Shanghai serviranno da importante promemoria della rilevanza della Chicago Convention mentre il nostro settore affronta le sfide per fornire un trasporto aereo sicuro, sostenibile e affidabile a persone ed economie desiderose di connettersi”, ha aggiunto MacIntosh.

Le sessioni affronteranno argomenti come il contratto di trasporto nelle operazioni passeggeri e cargo, la privacy dei dati e l’attività normativa sulla sicurezza informatica, l’intelligenza artificiale, la concorrenza, la sostenibilità ambientale e la regolamentazione economica, tra gli altri.

I relatori che parteciperanno al WLS includono:

Alice Braga, Chair, ICAO Legal Committee

Clara De Castro, SVP-Legal, Philippine Airlines

Elias Corona, Data Protection Officer, Cathay Pacific

Elizabeth Hichens, Head of Regulatory, Competition & Litigation, British Airways plc

Jeremy Moreton, Head of Legal-GBS, International Airlines Group

Jiefang Huang, Zhou Gengsheng Chair Professor, Wuhan University

Jinsong Li, Vice President, Travelsky Technology Limited

Juan Carlos Mencio, VP Legal Affairs & Compliance, LATAM Airlines Group

Katie Caplan, Managing Counsel – Alliances, United Airlines

Michael Gill, Director, Legal Affairs & External Relations Bureau, ICAO

Sophie Hayashi, Managing Director and Assistant General Counsel, A4A

Weijun Wang, General Secretary, Shanghai International Arbitration Center

(Ufficio Stampa IATA)