News Brevi – 23.01.2025

ANSV: FIRMATO ACCORDO DI COOPERAZIONE CON LA CROAZIA – ANSV informa: “Nella mattinata di ieri 22 gennaio, a Zagabria, l’ANSV e l’omologa Autorità investigativa per la sicurezza dell’aviazione civile della Croazia, AIN, hanno firmato un memorandum d’intesa relativo alla cooperazione sulle inchieste di sicurezza e sullo scambio di esperienze professionali. L’accordo è stato sottoscritto dal Presidente ANSV, Luca Valeriani e dal Direttore AIN, Alana Vukic. All’evento erano presenti gli investigatori dell’AIN e il direttore inchieste e prevenzione proattiva dell’ANSV, Mikael Amura”.

IL PRESIDENTE ENAC HA INCONTRATO IL NUOVO AD DI ITA AIRWAYS – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha incontrato ieri, 22 gennaio, il nuovo Amministratore Delegato di ITA Airways, Joerg Eberhart, per un confronto su strategie e obiettivi della compagnia alla luce della recente fusione con Lufthansa che apre nuove possibilità di crescita, potenziandone la competitività nel panorama globale dell’aviazione internazionale. Il Presidente Di Palma: “La fusione ITA Airways – Lufthansa rappresenta per il nostro Paese un traguardo importante che ci consente di poter confidare su una compagnia di riferimento nazionale che ha la capacità di creare un network di ampio respiro a favore della crescita del settore, considerando anche che l’aeroporto di Roma Fiumicino diventa così il sesto hub dell’intera rete di Lufthansa Group, leader dell’aviazione europea. Nell’estate 2025 si prevede di superare i 200 mila passeggeri al giorno. È evidente, quindi, la necessità di creare nuove infrastrutture, moderne e all’avanguardia, in grado di sostenere l’aumento del traffico e di migliorare l’efficienza operativa, dando un’ulteriore possibilità di crescita a questa importante integrazione ITA Airways e Lufthansa. Le mie congratulazioni a Joerg Eberhart per il prestigioso incarico e l’augurio di un proficuo lavoro a favore di un futuro solido e competitivo per ITA Airways all’interno di Lufthansa Group, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e all’intermodalità, elementi ora imprescindibili della mobilità aerea”.

BUENOS AIRES OSPITERA’ LA PROSSIMA EDIZIONE DI ESPACIO IBERIA – L’impegno significativo di Iberia nel mercato argentino lo scorso anno continuerà fino al 2025, poiché Buenos Aires è stata scelta per ospitare la prossima edizione di Espacio Iberia. Questo spazio, il cui obiettivo principale è quello di avvicinare più che mai l’esperienza di viaggio con Iberia al pubblico argentino, aprirà le sue porte negli ultimi giorni di marzo. Situato al numero 202 dell’iconica Florida Street, avrà più di 1.000 m2 dove offrirà diverse attività per quasi quattro settimane. In questo modo Buenos Aires diventerà la terza destinazione internazionale in cui aprirà Espacio Iberia, dopo le edizioni di Bogotà, nel 2023, e Città del Messico, svolta nel primo trimestre dell’anno scorso. “L’Argentina è stata uno dei mercati leader per Iberia nel 2024 grazie al significativo aumento della capacità che abbiamo realizzato per collegare Buenos Aires con Madrid. Come parte di questo impegno verso il Paese, la compagnia aerea ora ‘atterra’ nel cuore della città con il nostro Espacio Iberia, con cui speriamo che più argentini, già clienti o meno, ci visitino e conoscano il meglio della nostra esperienza”, afferma María Jesús López Solá, Chief Commercial, Network Planning, Alliances & Customer Officer di Iberia. “Tutti coloro che verranno all’Espacio Iberia di Buenos Aires potranno assaggiare gratuitamente la gastronomia servita a bordo degli aerei della compagnia aerea e godere di varie attività che saranno organizzate, come showcooking, degustazioni di vini e altri prodotti spagnoli, tra gli altri. Inoltre, per vivere l’esperienza completa a bordo di Iberia, i visitatori potranno provare le uniformi storiche del personale della compagnia e avranno a disposizione un simulatore di volo per mettersi ai comandi di un aereo. L’Argentina è stato uno dei paesi che ha aumentato maggiormente la propria capacità all’interno della rete di 143 destinazioni di Iberia in 48 paesi in tutto il mondo. Nello specifico, la rotta tra Buenos Aires e Madrid è passata da due a tre voli giornalieri, completando così 21 frequenze a settimana. Ciò significa che la compagnia aerea trasporta attualmente più di 2.000 persone tra i due paesi ogni giorno, il che rappresenta un record assoluto per questa rotta. Nel 2024 nel suo complesso, Iberia metterà sul mercato più di 615.000 posti. Inoltre, 19 delle 21 frequenze settimanali su questa rotta sono operate con l’Airbus A350, l’aereo più grande ed efficiente della flotta, con una capacità di 348 persone nelle cabine Business, Premium Economy ed Economy. Questo annuncio è stato fatto durante la 46a edizione della fiera internazionale del turismo di Madrid, FITUR, dove erano presenti le autorità argentine. Infatti, il CEO di Iberia Marco Sansavini e il Segretario del Turismo, Ambiente e Sport dell’Argentina, Daniel Scioli, si sono incontrati allo stand argentino durante il primo grande evento turistico mondiale dell’anno. Durante questo incontro, è stato rafforzato lo storico rapporto tra le autorità dell’Argentina e Iberia, ed è stato mantenuto l’impegno a firmare un accordo di promozione turistica nel prossimo futuro, attraverso il quale le diverse regioni del paese meridionale saranno promosse tra i diversi mercati in cui opera la compagnia aerea”, conclude Iberia.

SITA E CATHAY PACIFIC ANNUNCIANO UN ACCORDO PER ESPANDERE LA CONNETTIVITÀ DI RETE IN 51 AEROPORTI – SITA, fornitore globale tecnologia per il trasporto aereo, e Cathay Pacific hanno annunciato un traguardo significativo con un accordo che supporta una crescita sostanziale della larghezza di banda della rete nei suoi aeroporti, migliorando la capacità attuale fino a cinque volte, mantenendo al contempo l’efficienza dei costi. Questa iniziativa è in linea con la direzione strategica di Cathay Pacific di aumentare l’adozione delle applicazioni Cloud garantendo al contempo prestazioni ottimali per i sistemi legacy. Cathay Pacific è stata una delle prime ad adottare la soluzione SITA Connect e questo nuovo accordo dimostra la fiducia nel fornitore di tecnologie mentre passa al nuovo servizio SITA Connect Go. Questa nuova collaborazione fornirà a Cathay Pacific una connettività di rete migliorata in 51 aeroporti in tutto il mondo grazie alla soluzione SITA Connect Go at Airports, che combinerà la connettività Internet duale per fornire una larghezza di banda fino a 300 Mbps. Il nuovo contratto prevede un periodo di progettazione, costruzione, test e implementazione di 12 mesi per coprire tutti gli aeroporti coinvolti nel progetto. SITA Connect Go faciliterà un aumento sostanziale della larghezza di banda fino a cinque volte la capacità attuale. Questo miglioramento garantirà maggiori efficienza e connettività, mantenendo l’ottimizzazione dei costi. Con l’utilizzo della nuova infrastruttura aeroportuale di SITA, Cathay Pacific potrà continuare la sua transizione alle applicazioni Cloud, migliorando l’efficienza operativa complessiva e la scalabilità. Connect Go include anche tre Gateway specificamente progettati per garantire prestazioni ottimali per le applicazioni legacy, facilitando l’uso continuato dei sistemi esistenti e migliorando al contempo le prestazioni e la connettività a livello globale. La fase di implementazione, iniziata nell’aprile 2024, dovrebbe essere completata all’inizio del secondo trimestre del 2025 e diventare pienamente operativa in 51 aeroporti nello stesso momento.

DELTA NOMINATA ‘TOP U.S. AIRLINE’ DAL WALL STREET JOURNAL PER IL QUARTO ANNO CONSECUTIVO – Delta è stata nominata ‘Top U.S. Airline of 2024’ dal Wall Street Journal. “È il quarto anno consecutivo che il personale di Delta ha portato la propria compagnia aerea in cima alla classifica del Journal. Il Journal tiene traccia di sette importanti operazioni e metriche dei clienti tra nove compagnie aeree statunitensi. Il WSJ ha notato che Delta si è distinta in quasi tutte le categorie. Delta si è classificata al primo posto per gli arrivi puntuali e per il minor numero di involuntary bumpings. La compagnia aerea si è anche piazzata al secondo posto per il minor numero di voli cancellati”, afferma Delta. “Questo riconoscimento riflette la dedizione del nostro personale nel fornire un servizio sicuro e affidabile e nell’offrire un’esperienza di prima qualità ai nostri clienti”, ha affermato John Laughter, Delta Chief of Operations. “Ogni volo, ogni innovazione e ogni ricordo che creiamo per i nostri clienti è dovuto al nostro team di professionisti dell’aviazione resilienti che si impegnano costantemente per raggiungere l’eccellenza. Un premio non è mai un traguardo in questo settore. Abbiamo puntato ancora più in alto nel 2025 e oltre”. Il riconoscimento da parte del Wall Street Journal arriva solo poche settimane dopo che Delta è stata riconosciuta per la sua eccellenza operativa da Cirium. Delta ha mantenuto il suo status di compagnia aerea più puntuale del Nord America nel 2024 e il suo personale ha ottenuto il Platinum Award for Operational Excellence da Cirium per il quarto anno consecutivo.

DELTA: SNOW EVENT NELLA GULF COAST REGION – Delta informa: “Con condizioni ghiacciate in tutta la costa del Golfo e nella regione del sud-est, molti aeroporti rimangono chiusi mercoledì. I team Delta sono in costante contatto con tutti gli stakeholder dell’aviazione per riprendere le operazioni in modo sicuro il più rapidamente e in sicurezza possibile. Delta ha cancellato circa 400 Delta mainline and Delta Connection flights prima di mezzogiorno di mercoledì. I clienti devono prevedere ulteriori ritardi e cancellazioni poiché le temperature previste non dovrebbero superare lo zero mercoledì. I team sono concentrati sulla ripresa in sicurezza del servizio, se le condizioni lo consentono, da e per gli aeroporti nelle regioni della costa del Golfo e del sud-est, che stanno lottando con rare e significative nevicate e ghiaccio. Delta sta lavorando con tutti i partner per riprendere le operazioni in modo sicuro. Delta consiglia ai clienti di scaricare e utilizzare l’app Fly Delta per le ultime informazioni sul loro volo e per apportare modifiche a qualsiasi prenotazione esistente. I travel waivers per molte città del sud-est, tra cui Atlanta, rimangono in vigore mercoledì e offrono ai clienti con prenotazioni esistenti ulteriore flessibilità per modificare o annullare i loro voli a causa della tempesta”.

EMIRATES CELEBRA IL CAPODANNO LUNARE A BORDO E NELLE LOUNGE – Emirates informa: “Celebrando il capodanno lunare il 29 gennaio e annunciando l’anno del serpente, i clienti Emirates possono abbracciare la fortuna della stagione con menu curati nelle lounge Emirates di Dubai, Singapore, Bangkok, Shanghai, Pechino e Hong Kong, gustare le tradizionali “buste rosse” condivise in volo su rotte selezionate e rilassarsi durante le vacanze con una serie di film di successo a bordo, tra cui una selezione in mandarino e cantonese. Dal 28 gennaio al 3 febbraio, i clienti Emirates sulle rotte tra Dubai e Pechino, Guangzhou, Hanoi, Ho Chi Minh, Hong Kong, Kuala Lumpur, Shanghai, Singapore e Taipei saranno deliziati con un dessert speciale. Su alcune rotte, i clienti di tutte le classi riceveranno anche una tradizionale busta rossa piena di monete di cioccolato, per condividere la prosperità del nuovo anno. I clienti sono invitati a celebrare la stagione con i saldi EmiratesRED a bordo dal 28 gennaio al 28 febbraio 2025. A bordo di Emirates, i clienti che viaggiano per il Capodanno lunare possono immergersi nello spirito festivo con fino a 22 film in mandarino e 13 in cantonese. Per festeggiare il Capodanno lunare, le lounge di Emirates a Dubai offriranno una serie di piatti festivi il 29 gennaio. Nella lounge Emirates di Singapore, Pechino, Shanghai e Hong Kong i clienti potranno gustare piatti del Capodanno lunare. Tutti i clienti Emirates sono benvenuti nelle lounge Emirates; i clienti di First Class e Business Class possono accedere gratuitamente a tutte le lounge, così come i soci Silver, Gold e Platinum Skywards. Gli altri passeggeri possono provare la lounge a partire da 125 USD, usufruendo dei servizi fino a quattro ore prima del volo”.

GULFSTREAM ANNUNCIA NOMINE STRATEGICHE PER IL SALES TEAM IN NORD E SUD AMERICA – Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato oggi che Kirsten Menza è stata nominata group vice president of Sales for the Americas, comprendendo Stati Uniti, Canada, America Latina e Caraibi. Kevin Brink è stato promosso al precedente ruolo di Menza come division vice president of Sales for Western United States, Western Canada and Latin America. In qualità di group vice president of Sales for the Americas, Menza guiderà i sales teams per il Nord e il Sud America e svilupperà strategie per migliorare il supporto per i clienti esistenti e potenziali ed espandere la quota di mercato di Gulfstream in queste importanti regioni. Menza è entrata a far parte di Gulfstream nel 2017 come regional sales manager e vanta oltre 25 anni di esperienza nella business aviation industry. Prima di entrare a far parte di Gulfstream, ha ricoperto ruoli verticalmente integrati nel settore dell’aviazione. “Stiamo riallineando la struttura di leadership del nostro team di vendita per adattarla alla crescente domanda che abbiamo riscontrato in tutto il mondo e il nuovo ruolo di group vice president of Sales for the Americas migliorerà ulteriormente la visibilità e il successo di Gulfstream in questi importanti mercati”, ha affermato Scott Neal, senior vice president, Worldwide Sales, Gulfstream. “Kirsten ha promosso forti relazioni con i clienti negli Stati Uniti, in Canada e in America Latina e continuerà a sfruttare la sua leadership e il suo acume commerciale in questa nuova importante posizione”. Brink è entrato a far parte di Gulfstream nel 2013 come regional vice president of Sales for Northwestern United States and Western Canada. Laureato alla United States Naval Academy, ha iniziato la sua carriera nell’aviazione come aviatore navale volando sul P-3C Orion e nel 2008 è passato alla business aviation. “La conoscenza del settore di Kevin, le relazioni con i clienti e oltre 25 anni di esperienza nel settore dell’aviazione lo hanno preparato bene per questo ruolo ampliato e siamo lieti di attingere ulteriormente alla sua competenza, mentre la domanda e la crescita continuano ad aumentare negli Stati Uniti occidentali, in Canada e in America Latina”, ha affermato Neal.

BOEING DONA 1 MILIONE DI DOLLARI PER GLI SFORZI DI SOCCORSO DOPO GLI INCENDI BOSCHIVI ENLL’AREA DI LOS ANGELES – Boeing ha impegnato 1 milione di $ per gli sforzi di recupero e soccorso in risposta agli incendi boschivi nell’area di Los Angeles. I finanziamenti di Boeing e Boeing Charitable Trust sosterranno le seguenti organizzazioni: 400.000$ alla American Red Cross per gestire rifugi di emergenza e fornire cibo, supporto emotivo e servizi sanitari alle persone colpite. 300.000$ al Wildfire Recovery Fund della California Community Foundation per fornire supporto di soccorso e recupero a comunità sottoservite e difficili da raggiungere. 200.000$ alla Los Angeles Regional Food Bank per distribuire cibo e articoli per l’igiene alle comunità colpite. $100.000 alla Los Angeles Fire Department Foundation per dotare i vigili del fuoco di rifugi antincendio di emergenza, zaini di idratazione e altri articoli essenziali per il supporto nella regione. Oltre agli investimenti aziendali di beneficenza, i dipendenti Boeing donano alle loro comunità locali partecipando a programmi di volontariato e di beneficenza. In linea con i Boeing employee gift match programs, l’azienda eguaglierà i contributi qualificati dei dipendenti versati a sostegno degli sforzi di soccorso. Gli sforzi di recupero e soccorso in California sono in linea con l’impegno continuo di Boeing nei confronti delle comunità in cui l’azienda è presente. Boeing impiega circa 14.000 persone in California, che supportano programmi che vanno dalla produzione di satelliti all’ingegneria aerospaziale, al supporto di aeromobili militari e commerciali, all’esplorazione spaziale e ai sistemi autonomi.

DECOLLA LA NUOVA ESPERIENZA PREMIUM DI JETBLUE: EVENMORE® – JetBlue ha annunciato oggi che EvenMore®, la sua nuova esperienza di viaggio premium, è ora disponibile per la prenotazione su jetblue.com e sull’app mobile della compagnia aerea. A partire dal 28 gennaio, i clienti EvenMore potranno godere di nuovi vantaggi quando volano, tra cui uno spazio dedicato nella cappelliera, bevande alcoliche gratuite e un nuovo snack premium. Questo lancio segna un altro passo nella strategia JetForward della compagnia aerea, che mira a offrire ai clienti i prodotti e i vantaggi che apprezzano. “Non è un segreto che i clienti apprezzino sempre di più le esperienze uniche, quindi stiamo unendo un servizio eccellente e tariffe accessibili in un’opzione di viaggio competitiva e di qualità superiore”, ha affermato Marty St. George, presidente di JetBlue. “Sulla base del successo di Even More Space, il nuovo EvenMore offre nuovi comfort che i nostri clienti adoreranno, oltre allo spazio extra per le gambe di cui godono oggi”. I sedili EvenMore saranno posizionati in posizione privilegiata nella parte anteriore di ogni aeromobile o direttamente dietro i sedili Mint, ove applicabile, e amplieranno l’esperienza JetBlue con vantaggi e comfort tra cui: Spazio extra per le gambe per il massimo comfort; Bevande alcoliche gratuite; Opzione snack premium; Accesso prioritario ai controlli di sicurezza in aeroporti selezionati; Imbarco anticipato per un ambientamento più facile e veloce; Spazio dedicato nella cappelliera contrassegnato con adesivi dedicati; Cuffie gratuite su richiesta. Gli attuali sedili Even More Space che si trovano a metà aereo, diventeranno sedili “extra legroom”, offrendo ai clienti spazio aggiuntivo. Questi sedili saranno disponibili per l’acquisto in seguito nel processo di prenotazione, sulla pagina di selezione dei posti. Indipendentemente dalla scelta del posto, ogni cliente JetBlue beneficia delle offerte leader del settore della compagnia aerea, tra cui Fly-Fi® veloce, gratuito e illimitato, seatback entertainment, snack e bevande omaggio. I membri TrueBlue Mosaic® più fedeli di JetBlue possono aspettarsi EvenMore nei loro Signature Perks per il 2025.

IBERIA E PORTO RICO RINNOVANO IL LORO ACCORDO PROMOZIONALE A FITUR 2025 – La governatrice di Porto Rico Jenniffer González, la direttrice esecutiva della Puerto Rico Tourism Company Willianette Robles e il presidente di Iberia Marco Sansavini hanno rinnovato oggi l’accordo promozionale tra il governo di Porto Rico e Iberia, durante i lavori per la mostra di Porto Rico al FITUR 2025. Il rinnovo di questo accordo rappresenta un impatto economico di circa 29 milioni di $. Il piano di marketing delineato mira ad espandere la presenza di Porto Rico e ad aumentare il numero di visitatori dai mercati primari e secondari come Spagna, Regno Unito, Germania, Italia e Francia. Tra le iniziative incluse ci sono la promozione della destinazione in una serie di azioni di vendita e marketing come pubblicazioni sui media cartacei e sulle piattaforme digitali di Iberia; e-blast con prodotti alberghieri di Porto Rico a segmenti specializzati del database clienti della compagnia aerea; nonché attività a tema nelle strutture della compagnia aerea e nella sala VIP dell’aeroporto internazionale Barajas di Madrid; si terranno workshop su Porto Rico per i partner del settore nel nord della Spagna e in Francia. “Il nostro prodotto è attraente e ha tutto il necessario per competere con altre destinazioni in tutte le aree. Gli accordi tra il governo di Porto Rico e Iberia hanno dimostrato di essere di grande beneficio per la destinazione, con un conseguente aumento del 40% del traffico di visitatori dall’Europa che utilizzano la rotta Madrid-San Juan confrontando le cifre per il 2024 con quelle del 2023, il numero più alto in oltre un decennio”, ha affermato Robles. Marco Sansavini, Presidente e CEO di Iberia, ha affermato: “Per Iberia, rinnovare questo accordo di promozione turistica con il governo di Porto Rico è un’ottima notizia, perché, oltre a rafforzare e approfondire l’eccellente rapporto che abbiamo con le autorità di questa meravigliosa isola, ci consente di avvicinarci meglio a tutte le attrazioni turistiche che ha da offrire ai nostri clienti in Europa. Colleghiamo Porto Rico con l’Europa da 75 anni ormai e alleanze come questa gettano le basi per molti altri anni a venire”. La rotta che collega le città di Madrid e San Juan è operata da un Airbus A330-200 con una capacità di 288 passeggeri in cabine Business ed Economy. Iberia Group serve 143 destinazioni in 48 paesi in Europa, Americhe, Africa, Medio Oriente e Asia, oltre a offrire 383 destinazioni attraverso accordi di collaborazione con altre compagnie aeree internazionali. Vale la pena sottolineare, a sua volta, le maggiori possibilità di viaggio offerte da alcune delle nuove destinazioni di Iberia per i portoricani, come la rotta recentemente lanciata per Tokyo, Giappone e altre città internazionali alla moda come Doha, Il Cairo, Tromso, Salisburgo e Innsbruck.

IBERIA PREMIA LE MIGLIORI AGENZIE E PARTNER AL FITUR 2025 – Per il quinto anno consecutivo, Iberia ha consegnato i suoi tradizionali premi FITUR. L’azienda ha premiato le agenzie di viaggio, i tour operator, le aziende e le organizzazioni con cui collabora durante tutto l’anno, sia in Spagna che in America Latina. Mª Jesús López-Solás, Direttore Commerciale, Clienti, Sviluppo Rete e Alleanze di Iberia, ha sottolineato: “Siamo consapevoli che senza il vostro aiuto, dedizione e impegno, Iberia non sarebbe quello che è oggi. Il vostro impegno e la vostra professionalità sono fondamentali per il nostro successo e la nostra crescita”.

LEONARDO: NUOVA INIZIATIVA EDUCATIVA “LA SCIENZA DEL VOLO VERTICALE” – Diffondere la cultura scientifica nelle scuole, per supportare la costruzione del futuro delle giovani generazioni. È lo scopo del nuovo ciclo di webinar avviato da Leonardo nell’ambito di STEMLab, il programma incentrato sulle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e l’innovazione tecnologica, ideato per promuovere la cittadinanza scientifica e il trasferimento di conoscenze dal mondo del lavoro a quello della scuola. “La scienza del volo verticale” è il titolo di un ciclo di cinque webinar, condotti da professionisti che operano nell’area di business Elicotteri di Leonardo, ideati per avvicinare e guidare studentesse e studenti delle scuole superiori alla scoperta del mondo dell’ala rotante e dei suoi prodotti e tecnologie, e per introdurli alle competenze di base richieste in questo settore. I professori, iscrivendosi alla piattaforma Educazione Digitale, possono consentire ai loro studenti di accedere ai webinar. Questi i cinque moduli del ciclo – L’elicottero: la scienza dietro il sogno di volare (27 gennaio 2025); Dietro le quinte del volo verticale: i professionisti degli elicotteri (18 febbraio 2025); L’aviazione del futuro: la rivoluzione dei convertiplani (11 marzo 2025); Volare senza pilota: l’intelligenza artificiale nei cieli (15 aprile 2025); Maestri del volo: il ruolo cruciale dei piloti sperimentali e istruttori (14 maggio 2025). A conclusione del ciclo, dall’anno scolastico 2025/2026, le registrazioni dei webinar formeranno il nuovo PCTO (Percorso delle Competenze Trasversali e Orientamento) dal titolo “La scienza del volo verticale”, che confluirà all’interno di STEMLab, la piattaforma, nata per iniziativa di Leonardo, che contiene risorse didattiche ad avanzato valore tecnologico a disposizione dei professori delle scuole superiori. Il nuovo PCTO si affiancherà a quello, già disponibile, intitolato “In volo con Leonardo”, che nello scorso anno scolastico è stato completato da ben 2.416 studenti, per un totale nelle due edizioni che sfiora le 4.500 unità, appartenenti ad oltre 420 scuole su tutto il territorio nazionale. I PCTO sono percorsi del Ministero dell’Istruzione e del Merito, resi obbligatori per tutti gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori (in sostituzione della precedente “alternanza scuola-lavoro”), nei quali Leonardo contribuisce all’iter scolastico formativo delle nuove generazioni, arricchendone i programmi di studio con una formazione già orientata alle loro future attività lavorative. Visitare la pagina dedicata sul portale educazionedigitale.it, per restare aggiornato su STEMLab e le sue iniziative.