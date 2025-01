Icelandair riceve il suo primo Airbus A321LR, con la prima integrazione di Panasonic Astrova sui Geven seats

Icelandair ha ufficialmente ricevuto il suo primo Airbus A321LR, segnando una pietra miliare significativa non solo per la compagnia aerea ma anche per Geven, lo specialista italiano di sedili per aeromobili.

“Questa consegna introduce Icelandair come il primo cliente a presentare Geven New Comoda – Materia Pack per la Business Class ed Elemento per la Economy Class, entrambi integrati per la prima volta con la soluzione Panasonic Astrova IFE.

Questo programma è particolarmente degno di nota in quanto rappresenta la prima implementazione di Elemento di Geven su un narrow-body aircraft. Pur debuttando sull’A321LR (A320 Family), entrambe le soluzioni di sedili sono state meticolosamente progettate per le operazioni a lungo raggio e sono anche programmate per la consegna sulle flotte A330 e A350, consolidando ulteriormente la loro versatilità e attrattiva su diversi tipi di aeromobili”, afferma Geven.

“In Business Class, i passeggeri di Icelandair sperimenteranno l’ultima evoluzione del New Comoda – Materia Pack, che ha subito una riprogettazione personalizzata per riflettere l’identità del brand della compagnia aerea e l’impegno a offrire un’esperienza superiore ai passeggeri. Questa versione su misura include funzionalità migliorate come la cradle functionality, una spaziosa console centrale che offre ampio spazio di archiviazione ed elementi di design che offrono maggiore lusso e privacy.

L’Elemento, leggero ed ergonomico, è progettato per migliorare il comfort dei passeggeri massimizzando al contempo l’efficienza operativa della compagnia aerea.

Una caratteristica distintiva di questa collaborazione è la prima integrazione in assoluto con Panasonic Astrova sui sedili Geven. Il New Comoda – Materia Pack è dotato di monitor Astrova da 16 pollici, mentre Elemento presenta monitor Astrova da 13,3 pollici.

Questo risultato dimostra l’uso efficace degli Astrova OLED screens leggeri e flessibili per migliorare l’esperienza dei passeggeri soddisfacendo al contempo requisiti di progettazione e certificazione impegnativi. La collaborazione con Panasonic è iniziata a luglio 2023 e, nel giro di 12 mesi, i sedili con IFE integrato sono stati certificati con successo in tempi brevi sia per Comoda – Materia Pack che per Elemento“, prosegue Geven.

Alberto Veneruso, Geven Managing Director, ha affermato: “Siamo incredibilmente orgogliosi di aver raggiunto questi risultati con Icelandair e Panasonic Avionics. Questa partnership segna un traguardo significativo per Geven, dimostrando il nostro impegno per l’innovazione e il comfort dei passeggeri. Poiché i nuovi Comoda – Materia Pack ed Elemento sono destinati a debuttare anche sulle flotte A330 e A350, siamo entusiasti di vedere queste soluzioni plasmare il futuro dei viaggi a lungo raggio. Non vediamo l’ora di supportare Icelandair nell’offrire ai propri passeggeri un’esperienza di volo eccezionale”.

Helga Huld Bjarnadóttir, Director Customer Experience & Loyalty at Icelandair, ha affermato: “Progettare una nuova cabina è un processo complesso e collaborativo che inizia con la progettazione di un’esperienza cliente eccezionale. Questo processo si basa sulla competenza di più partner e su una grande collaborazione. Per quanto riguarda l’intera progettazione dei sedili e dell’intrattenimento in volo, è stato un piacere assistere alle soluzioni innovative e agli sforzi dedicati di Geven e al nostro obiettivo comune di offrire un’esperienza eccezionale ai nostri passeggeri”.

(Ufficio Stampa Geven – Photo Credits: Geven)