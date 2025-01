News Brevi – 25.01.2025

ANA GROUP ANNUNCIA IL FLIGHT SCHEDULE PER L’ANNO FISCALE 2025 – ANA HOLDINGS INC. ha annunciato il suo flight schedule per l’anno fiscale 2025 (FY2025) per soddisfare una domanda in costante crescita. Nell’anno fiscale 2024, ANA HD ha ampliato la sua rete su rotte domestiche e internazionali per allinearsi alle tendenze dei consumatori e massimizzare la redditività di ANA HD. Nell’anno fiscale 2025, ANA HD manterrà il suo slancio ed estenderà questi sforzi all’intero ANA Group. Ciò include la gestione efficace della sua flotta operativa mentre il settore affronta continui adeguamenti relativi alle consegne di nuovi aeromobili e alla manutenzione programmata dei motori. “Il FY2025 sarà un anno di continua crescita sostenibile ed espansione strategica per ANA Group”, ha affermato Koji Shibata, President and Chief Executive Officer of ANA HD. “Sfruttando i punti di forza operativi e di rete di ANA, Peach e AirJapan, soddisferemo la crescente domanda di viaggi globali offrendo al contempo un servizio sicuro, conveniente e affidabile per i nostri clienti”. Riguardo i voli internazionali, nel FY2024, ANA ha ripreso i voli giornalieri tra Haneda – Parigi, Monaco e ha ripreso i voli sulla rotta Haneda – Vienna. ANA ha inoltre lanciato nuovi voli tra Haneda – Milano Malpensa (leggi anche qui), Stoccolma e Istanbul. Nel FY2025, la rotta Narita – Perth diventerà un’operazione annuale, con conseguente aumento del numero totale di voli nel FY2025 da parte di ANA del 105% rispetto all’anno precedente. Peach continuerà a operare un totale di 13 rotte da 5 aeroporti domestici (Kansai, Narita, Haneda, Chubu e Okinawa) per catturare la domanda in entrata in Giappone. Inoltre, Peach prenderà in considerazione anche l’apertura di nuove rotte asiatiche in futuro. AirJapan continuerà a operare tre rotte da Narita e a catturare la domanda in entrata in Giappone. Inoltre, AirJapan riceverà nuovi aeromobili durante il FY2025 per preparare un’ulteriore espansione delle rotte internazionali, in particolare verso l’Asia. Le rotte e gli orari specifici per Peach e AirJapan saranno annunciati una volta finalizzati. Per le rotte domestiche, si prevede che il numero totale di voli operati da ANA e Peach rimarrà allo stesso livello dell’anno precedente, ovvero il 101% rispetto al FY2024. Per mantenere e migliorare la puntualità, ANA Group garantirà una fornitura stabile di aeromobili di riserva, ottimizzerà l’assegnazione degli aeromobili e i suoi programmi di volo per rafforzare la capacità di rispondere alle operazioni irregolari. ANA e Peach massimizzeranno la domanda sfruttando i punti di forza di entrambe le compagnie aeree. Per le freighter routes, gli aeromobili cargo dedicati risponderanno in modo flessibile alla domanda offrendo voli durante la fascia notturna altamente redditizia. ANA HD creerà una rete ottimale combinando aerei cargo dedicati con lo spazio cargo in espansione sugli aeromobili passeggeri per massimizzare i punti di forza dei vettori combinati.

L’F-35 RIDEFINISCE L’AIR DOMINANCE – F-35 informa: “La capacità dell’F-35 di raccogliere, analizzare e condividere informazioni sta ridefinendo l’air dominance: aria, terra e mare. Con le sue capacità di quinta generazione come stealth, sensori avanzati e tecnologia di disturbo radar, l’F-35 garantisce di continuare a dominare i cieli fino al 21° secolo. Gli F-35 hanno dimostrato di potersi integrare con droni e altri sistemi, utilizzando l’intelligenza artificiale. I piloti dell’F-35 sono i quarterback della missione, gestendo in modo esperto scenari ad alta minaccia e sfruttando la potenza di piloted and drone teaming per ottenere un vantaggio decisivo. Con una superior situational awareness, prendono decisioni rapide e informate, guidando il successo della missione”. “Ad esempio, l’F-35 può inviare dati dai suoi sensori avanzati a uno Sniper Advanced Targeting Pod per identificare e tracciare i bersagli e condividere le coordinate con altri fighter e risorse militari. L’F-35 può trasportare armi internamente ed esternamente, consentendo di adattarsi alle minacce in evoluzione. L’F-35A può entrare in territorio ostile senza essere rilevato con un massimo di 5.700 libbre di munizioni interne. Può anche trasportare più di 18.000 libbre di munizioni esterne, comprese heavy weight internal weapons stations. Tutte le varianti dell’F-35 avranno anche il potenziale per trasportare il Joint Air to Surface Standoff Missile o il Long Range Anti-Ship Missile. L’F-35 è più di un fighter jet: è una forza per l’air dominance e una pietra angolare della sicurezza alleata”, conclude F-35.

I DIPENDENTI DELTA IMPEGNATI NEGLI MLK DAYS OF SERVICE – Delta informa: “Nella settimana del 20 gennaio, i team Delta in tutto il paese hanno onorato l’eredità del Dr. Martin Luther King, Jr. partecipando a progetti di servizio intenzionali dal 20 al 24 gennaio, noti come MLK Days of Service. Il sogno del Dr. King ha alimentato gli ideali a cui Delta aspira oggi, abbracciando i nostri valori fondamentali che alimentano la nostra missione di connettere, riflettere e rispettare il mondo che serviamo. Il nostro attento investimento in strategie eque ha prodotto un impatto maggiore non solo all’interno di Delta, ma anche nelle comunità in cui viviamo, lavoriamo e prestiamo servizio”. Amal Yusuf, GM for ACS at Delta, ha affermato: “I valori di Delta sono così strettamente allineati con il messaggio di pace, giustizia e inclusione del Dr. King e consideriamo i giorni di servizio come un modo per trasformare quei valori in azioni significative. Penso che questo sia un modo meraviglioso per iniziare il nostro anno del centenario”. “Oltre 300 dipendenti volontari si sono riuniti per eseguire 11 attivazioni di servizio alla comunità in tutto il paese, tra cui Anchorage, Atlanta, Boston, Cincinnati, Los Angeles, Miami, New York City, Minneapolis, Raleigh, Salt Lake City e Seattle. Le attività spaziavano dal confezionamento dei pasti, a community clean-ups, alla visita agli ospedali pediatrici”, conclude Delta.