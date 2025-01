News Brevi – 24.01.2025

IBERIA LANCIA “HABALO”, UNA APP PER RIMUOVERE LE BARRIERE COMUNICATIVE – Iberia continua a compiere passi avanti per promuovere la sostenibilità e l’innovazione come progetti strategici della compagnia. La compagnia aerea ha appena lanciato ‘Háblalo Iberia’, un’app personalizzata per migliorare l’esperienza di viaggio per le persone con difficoltà comunicative. “Ci sono più di 500 milioni di persone nel mondo con qualche tipo di ostacolo all’interazione e all’accesso ad attività e servizi che la maggior parte ha a portata di mano. Questa applicazione, creata dalla startup “Háblalo”, consente loro di rendere l’esperienza di viaggio più autonoma, comoda e funzionale. La funzionalità principale di “Háblalo Iberia” è il trascrittore in cui puoi scrivere il tuo messaggio e l’app lo converte da testo a voce e viceversa. Inoltre, può tradurre questo messaggio in 8 lingue. Consente inoltre di comunicare tramite semplici pittogrammi o parole chiave specificamente progettate per l’esperienza di viaggio Iberia. Quando li selezioni, l’altoparlante riproduce una frase completa. Se ne selezioni più di uno, l’app crea frasi più complesse con più contenuto. Propone inoltre una guida con ciascuno dei passaggi da seguire durante il viaggio. “Háblalo Iberia” può essere utilizzato sia su dispositivi Android che iOS. È scaricabile gratuitamente dal Play Store e dall’Apple Store e può essere utilizzato offline”, afferma Iberia. “Iberia sta iniziando a implementare il suo nuovo piano di accessibilità per migliorare l’esperienza dei suoi clienti con requisiti di accessibilità fisica, visiva, uditiva e cognitiva in termini di mobilità, sicurezza, autonomia e comfort. Sul suo sito web, la compagnia aerea ha appena pubblicato una nuova sezione sull’accessibilità, con informazioni molto più dettagliate per migliorare l’esperienza di viaggio per le persone con disabilità. Offre inoltre un’attenzione specializzata nel suo Call Center per gestire le richieste dei clienti con disabilità. Questi e altri miglioramenti sono il risultato di mesi di lavoro in cui sono state condotte interviste con persone con diversi requisiti di accessibilità. Sono state consultate anche organizzazioni esperte come Envera, il Comitato Paralimpico Spagnolo, la Fondazione ONCE, Ilunion Accessibility, la Confederazione Statale delle Persone Sorde e la Confederazione Spagnola dell’Autismo, tra le altre, per scoprire le loro esigenze. Questa prima fase segna un percorso che continuerà durante quest’anno per continuare a implementare miglioramenti nell’esperienza di tutti i nostri clienti. Il piano di accessibilità di Iberia è un progetto strategico e mira a mantenere continui miglioramenti nel servizio che la compagnia aerea offre ai suoi clienti con disabilità”, conclude Iberia.

JETBLUE INAUGURA LA SUA ATTIVITA’ AL MANCHESTER-BOSTON REGIONAL AIRPORT, NEW HAMPSHIRE – JetBlue ha annunciato di aver lanciato ufficialmente il servizio dal Manchester-Boston Regional Airport (MHT), integrando la sua attività nella città di riferimento presso il Boston Logan International Airport (BOS). Ieri il servizio giornaliero di JetBlue per tutto l’anno per Orlando International Airport (MCO) e il servizio stagionale trisettimanale per il Southwest Florida International Airport (RSW) in Fort Myers sono decollati da Manchester. Oggi JetBlue lancia l’unico collegamento diretto tra Manchester e il Fort Lauderdale-Hollywood International Airport (FLL), che opererà quattro volte alla settimana nella stagione invernale. “Il New England è sempre stato una parte fondamentale del percorso di JetBlue e siamo profondamente grati ai nostri clienti della regione per la loro continua fedeltà”, ha affermato Daniel Shurz, JetBlue’s head of revenue, network, and enterprise planning. “Ci impegniamo a fornire i prodotti, i vantaggi e il servizio attento che i nostri clienti apprezzano di più. Con i nostri nuovi voli da Manchester, siamo entusiasti di portare l’eccezionale esperienza JetBlue più vicino a casa, offrendo la comodità di un altro aeroporto locale ai nostri clienti del New England”. “New Hampshire, finalmente e dopo anni di discussioni, può dire con orgoglio, ‘Benvenuta, JetBlue'”, ha affermato l’MHT Airport Director, Ted Kitchens, A.A.E. “Non potremmo essere più entusiasti di dare il benvenuto al principale leisure carrier del New England a MHT. I nostri passeggeri hanno chiesto a JetBlue di arrivare all’aeroporto per molti anni e oggi siamo entusiasti di celebrare il lancio dei loro voli diretti verso tre destinazioni in Florida. Grazie, JetBlue, per la partnership e l’investimento in Manchester e nello stato del New Hampshire. Non vediamo l’ora di una solida partnership in futuro”.

DELTA RIPRENDERA’ IL TEL AVIV SERVICE DA NEW YORK IL PRIMO APRILE – Delta informa: “Delta riprenderà il servizio giornaliero non-stop per Tel Aviv (TLV) da New York-JFK il 1° aprile, utilizzando il suo Airbus A330-900neo per offrire ai clienti circa 2.000 posti alla settimana. La decisione di Delta di riprendere il servizio è il risultato di un’ampia revisione della sicurezza, condotta in stretto coordinamento con i partner del governo e del settore privato. La compagnia aerea continua a dare priorità alla sicurezza dei suoi clienti e degli equipaggi e ha implementato ulteriori precauzioni per le operazioni da e per Tel Aviv. Inoltre, Delta ha rafforzato la sua presenza in Israele attraverso un accordo di code sharing con EL AL Israel Airlines. Questa partnership consente ai clienti Delta di prenotare i voli diretti di EL AL per Tel Aviv dalle principali città degli Stati Uniti come New York-JFK, Newark, Boston, Los Angeles, Miami e Fort Lauderdale. Con il ripristino del New York-JFK service di Delta, i clienti hanno ora maggiore flessibilità e opzioni di viaggio tra il Nord America e Israele, supportate dal servizio pluripremiato e dalla flotta moderna di Delta”.

ROLLS-ROYCE SIGLA L’UNITY CONTRACT CON L’UK MINISTRY OF DEFENCE – Rolls-Royce ha firmato il più grande UK Ministry of Defence (MoD) contract nella sua storia. L’Unity contract si estende su otto anni e riunisce tutti gli elementi di research and technology, design, manufacture and in-service support dei reattori nucleari che alimentano la flotta di sottomarini della Royal Navy. “Questo contratto tra Rolls-Royce Submarines Ltd e il MoD del Regno Unito, forma un portafoglio di capacità unico e armonioso. Unity consentirà una migliore attenzione alla semplificazione e all’efficienza e risultati migliori per la Royal Navy del Regno Unito. Rappresenta un’importante impresa e un investimento da parte del governo e dell’industria del Regno Unito, che fornisce migliaia di posti di lavoro altamente qualificati in tutto il paese e un impegno duraturo per i decenni a venire. Questo è davvero un impegno nazionale. Rolls-Royce progetta, costruisce e mantiene tutti i reattori nucleari che alimentano la flotta di sottomarini della Royal Navy. Questo Unity contract di otto anni vale circa 9 miliardi di sterline e fornirà pieno supporto alla flotta di sottomarini della Royal Navy britannica in servizio per tutto il periodo. Include anche il supporto continuo alla costruzione e alla messa in servizio dei Dreadnought Class submarines e l’inizio degli SSN-AUKUS contracts precedentemente annunciati. Il contratto è il primo del suo genere assegnato dall’UK MoD ed è il culmine di anni di pianificazione tra Rolls-Royce e l’UK MoD, creando potenzialmente un nuovo modo di fare affari tra governo e industria”, afferma Rolls-Royce. Steve Carlier, President Rolls-Royce Submarines, ha affermato: “Siamo lieti di annunciare l’Unity contract, che conferma il nostro impegno nei confronti della Royal Navy e della Defence Nuclear Enterprise. Questo contratto a lungo termine ci consente di investire nelle giuste competenze, in equipaggiamenti e strutture per svolgere la nostra parte nella protezione degli interessi del Regno Unito in patria e all’estero. L’Unity contract consente alla nostra azienda di lavorare in modo realmente collaborativo con il Ministero della Difesa, soddisfacendo le mutevoli esigenze della Royal Navy britannica, migliorando ulteriormente reactor plant design, delivery and in-service support, garantendo la sicurezza continua della nostra nazione”.

LEONARDO: CONFERMATA LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE HSE – La Certificazione dei Sistemi di Gestione Health, Safety & Environment (HSE) di Leonardo è stata confermata dall’ente certificatore RINA. Si tratta di un importante traguardo, a dimostrazione dell’impegno concreto di Leonardo nella tutela dell’ambiente e nella promozione della salute e sicurezza delle proprie persone e delle comunità in cui opera. A conclusione di un percorso di Audit, della durata di 90 giorni su 27 siti aziendali, l’Ente di Certificazione RINA ha confermato la Certificazione dei Sistemi di Gestione Health, Safety & Environment (HSE) di Leonardo, dichiarandola conforme agli standard internazionali di riferimento ISO 45001 e ISO 14001. La riunione di chiusura dei lavori, svoltasi lo scorso 11 dicembre, ha visto, tra gli altri l’intervento di Antonio Liotti, Chief People & Organisation Officer di Leonardo, che ha sottolineato: “L’attenzione alla salute, alla sicurezza e alla tutela dell’ambiente è un impegno quotidiano di tutte le persone che lavorano in Leonardo, un valore radicato nel nostro DNA. Insieme al nostro vertice, sosteniamo attivamente i processi mirati a rafforzare la sicurezza aziendale e ridurre l’impatto ambientale. Le verifiche condotte dall’Ente di Certificazione RINA sui nostri stabilimenti attestano il grande lavoro svolto e ci forniscono ulteriori spunti preziosi per continuare a migliorare le nostre prestazioni”.