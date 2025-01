China Eastern sceglie Lufthansa Technik come A350 APU maintenance provider

Eastern Airlines Technic (EASTEC), una sussidiaria di China Eastern Airlines, ha firmato un twelve-year exclusive maintenance services agreement con Lufthansa Technik che comprende il supporto tecnico per le auxiliary power units (APUs) dell’intera flotta Airbus A350 di China Eastern Airlines. In base a questo contratto a lungo termine, Lufthansa Technik fornirà MRO services completi per le APU Honeywell HGT1700 di questo tipo di aeromobile presso la sua APU maintenance facility specializzata ad Amburgo, Germania.

In qualità di Honeywell officially certified repair partner per l’HGT1700, utilizzata esclusivamente sull’Airbus A350, Lufthansa Technik è autorizzata a fornire tutti i tipi di servizi MRO per questo tipo di APU, garantendo la massima qualità del servizio tramite il suo advanced component repair center e il suo global supply network.

“Questa collaborazione segna una pietra miliare significativa per EASTEC mentre continuiamo a migliorare l’affidabilità e l’efficienza delle operazioni della nostra flotta A350”, ha affermato Fang Zhaoya, Chairman of Eastern Airlines Technic. “Collaborando con un leader MRO di fama mondiale come Lufthansa Technik, possiamo garantire i più alti standard di servizio e sicurezza ai nostri stimati clienti. Attendiamo con ansia una fruttuosa collaborazione con Lufthansa Technik, che include component maintenance, in-depth APU maintenance, training and management, e siamo certi che questa partnership contribuirà in modo significativo al nostro successo e alla nostra crescita”.

Dennis Kohr, Senior Vice President Corporate Sales Asia Pacific, Lufthansa Technik, ha affermato: “Siamo onorati di fornire servizi di manutenzione essenziali a Eastern Airlines Technic e continueremo a fornire high-quality maintenance services per garantire operazioni sicure dei loro A350. La firma di questo esclusivo accordo a lungo termine è anche un’altra pietra miliare importante nell’estensione della nostra stretta relazione con Eastern Airlines Technic oltre l’attuale component support e getta solide basi per ulteriori collaborazioni future. Rafforzerà ulteriormente la posizione di Lufthansa Technik nel mercato cinese e sosterrà il nostro obiettivo di diventare il principale A350 APU maintenance service provider in Cina”.

Lufthansa Technik e China Eastern Group hanno già alle spalle più di 20 anni di cooperazione in cui hanno firmato molteplici service agreements, tra cui il component support per i Boeing 777 passenger and cargo aircraft della compagnia aerea. La recente firma dell’HGT1700 APU maintenance agreement riflette ancora una volta il rapporto di fiducia e la ricerca condivisa dell’eccellenza tra le due parti.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik – Photo Credits: China Eastern Airlines)