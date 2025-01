News Brevi – 27.01.2025

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE DA CAGLIARI A LINATE CON FALCON 900 – Si è concluso nel pomeriggio di domenica 26 gennaio un volo sanitario da Cagliari a Milano Linate effettuato con un Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Il particolare trasferimento d’urgenza è stato richiesto per assicurare il trasporto sanitario in favore di una donna di 49 anni in imminente pericolo di vita. La paziente necessitava di cure specialistiche urgenti, il che ha reso necessario l’intervento immediato del velivolo dell’Aeronautica Militare. La donna, ricoverata presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Brotzu di Cagliari, è stata imbarcata all’aeroporto di Cagliari-Elmas su un velivolo Falcon 900 appartenente alla flotta del 31° Stormo di Ciampino (RM). Durante il volo di trasferimento la donna è stata accompagnata da un familiare e da una equipe medica specializzata che l’ha costantemente assistita. Dopo poco più di un’ora di volo, il velivolo militare è atterrato all’aeroporto di Milano Linate, sede del Comando Aeroporto – Quartier Generale del Comando Squadra Aerea/1^ Regione Aerea. Da qui la paziente è stata trasferita a bordo di un’ambulanza, proseguendo il suo viaggio verso l’Ospedale Niguarda del capoluogo lombardo. L’equipaggio del 31° Stormo ha successivamente ripreso il servizio di prontezza operativa rientrando sull’aeroporto di Ciampino, sede stanziale del Reparto di volo. Il volo, richiesto dalla Prefettura di Cagliari e autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato tempestivamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea / 1^ Regione Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l’ordine di decollo ai velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità. Missioni di questo tipo richiedono di agire con la massima tempestività, garantita da una minuziosa organizzazione e da procedure ben rodate. Sono centinaia, ogni anno, le ore di volo effettuate dai velivoli dell’Aeronautica Militare per trasporti sanitari di urgenza, sia di persone in pericolo di vita sia di equipe e/o organi, per voli umanitari, per missioni di ricerca e soccorso. Equipaggi del 31° Stormo di Ciampino, del 15° Stormo di Cervia e dei Centri SAR (Search and Rescue) dipendenti, della 46^ Brigata Aerea di Pisa e del 14° Stormo di Pratica di Mare sono pronti 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, a decollare in brevissimo tempo, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per qualsiasi destinazione in Italia e all’estero su richiesta di Ospedali, Prefetture e, nel caso di missioni all’estero, di rappresentanze diplomatiche. Il Comando Aeroporto – QG del CSA/1^RA di Milano-Linate ha il compito di garantire l’assistenza H24 ai velivoli istituzionali, nonché ai velivoli impegnati per voli sanitari e missioni umanitarie in transito a Milano e supportare, dal punto di vista logistico-amministrativo, gli Enti, Reparti dell’Aeronautica Militare ed Interforze che insistono sui sedimi del CSA/ 1ª Regione Aerea/Comando di Presidio Militare Interforze e del Comando Aeroporto Militare di Linate (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO AL VERTICE PER IL 3° REPARTO GENIO A.M. DI BARI PALESE – Si è svolta giovedì 23 gennaio, presso l’hangar del 16° Gruppo Genio Campale di Bari Palese, la solenne cerimonia di passaggio di consegne al comando del 3° Reparto Genio dell’Aeronautica Militare. All’evento hanno presenziato il Brigadier Generale Stefano Cimichella, Capo del 1° Reparto del Servizio Infrastrutture del Comando Logistico dell’Aeronautica Militare, nonché numerose autorità militari e civili. Il Colonnello Antonio Giura, dopo poco più di tre anni di intenso e proficuo lavoro, ha ceduto il comando al Colonnello Andrea Emiliozzi. Nel suo discorso di commiato, il Colonnello Giura ha espresso profonda gratitudine al personale del Reparto, sottolineando l’impegno e la professionalità dimostrati nell’espletamento di compiti spesso complessi e delicati. Ha inoltre evidenziato l’importanza del lavoro svolto dal Reparto nel settore delle infrastrutture e della logistica di proiezione, riconoscendo il ruolo fondamentale di questa unità nell’ambito dell’Aeronautica Militare. Il Colonnello Emiliozzi, nel suo discorso di insediamento, ha ringraziato i vertici per la fiducia accordatagli e ha espresso la ferma volontà di proseguire il lavoro iniziato dal suo predecessore, valorizzando il prezioso patrimonio umano e professionale del Reparto. Il nuovo Comandante ha sottolineato l’importanza di affrontare le sfide future con determinazione e spirito di squadra. Il Generale Cimichella, nel suo intervento, ha elogiato il lavoro svolto dal Colonnello Giura, evidenziando l’eccellenza dei risultati conseguiti durante il suo mandato, in particolare in occasione di importanti eventi, quali ad esempio il G7 di Fasano. Rivolgendosi al Colonnello Emiliozzi, ha espresso piena fiducia nelle sue capacità, sottolineando l’importanza di mantenere alta la motivazione del personale e di valorizzare le professionalità presenti nel Reparto. Il 3° Reparto Genio A.M., insignito delle onorificenze, quali Medaglia di Bronzo al Merito Aeronautico e Targa di Benemerenza “ICARO 2018”, provvede a finalizzare studi, progettazioni, appalti ed esecuzione lavori necessari per assicurare la disponibilità e l’efficienza delle infrastrutture in uso all’Aeronautica Militare ed alla NATO. Attraverso il dipendente 16° Gruppo Genio Campale ed i Servizi Tecnici Distaccati Infrastrutture, sovraintende alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria di tutte le infrastrutture aeroportuali e degli impianti tecnologici, sia a mezzo ditta, sia con uomini e mezzi propri, a supporto dei Reparti di volo dell’A.M. del sud Italia, compresa la Sicilia. Inoltre, in ambito interforze, contribuisce, con proprio personale e mezzi, alla costituzione di componenti operative infrastrutturali mobili di supporto, sia in campo nazionale che fuori dai confini nazionali, in ottemperanza agli impegni derivanti da accordi internazionali, fornendo inoltre il contributo, ove richiesto, alla Protezione Civile in caso di calamità naturali (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ANA HOLDINGS INVESTE IN BLUEWX – ANA HOLDINGS INC., tramite il suo corporate venture capital (CVC) fund “ANA Future Frontier Fund L.P.”, ha annunciato il suo investimento in BlueWX Co. Ltd. (BlueWX), una startup che fornisce servizi di previsioni meteorologiche altamente accurate, sfruttando tecnologie avanzate per migliorare la sicurezza e l’efficienza in vari settori. BlueWX, in collaborazione con la Keio University e ANA HD, ha sviluppato un turbulence prediction model all’avanguardia per migliorare il futuro dei viaggi aerei. Questo modello innovativo, già testato con successo all’interno di ANA Group, offre una precisione notevolmente migliorata rispetto ai metodi convenzionali. Prevedendo in modo proattivo la turbolenza, la tecnologia di BlueWX consente alle compagnie aeree di ottimizzare le rotte di volo, con conseguente aumento della sicurezza operativa, riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2, risparmi sui costi. Questo investimento rafforza l’impegno per la crescita di BlueWX e l’avanzamento dell’aviation safety business. L’esperienza operativa e i real-world data di ANA perfezioneranno ulteriormente la turbulence prediction technology di BlueWX, aprendo la strada alla sua adozione globale da parte delle compagnie aeree. Questa collaborazione posiziona BlueWX per innovare ulteriormente ed espandere le sue capacità di previsione meteorologica oltre la turbolenza, migliorando in definitiva la sicurezza e l’efficienza in tutte le modalità di trasporto.

DELTA: VOLI SPECIALI PER NEW ORLEANS IN OCCASIONE DEL BIG GAME – Delta informa: “Delta sta aumentando le opzioni di volo per New Orleans (MSY) per i tifosi che vogliono tifare per le migliori squadre di football al big game del 9 febbraio. Inoltre, con gran parte della flotta Delta dotata di TV satellitare in diretta, i clienti possono seguire ogni partita sui loro seatback screens mentre sono in volo negli Stati Uniti continentali. Delta rende facile raggiungere New Orleans. Aggiungerà due nuovi voli diretti da Philadelphia (PHL) direttamente a New Orleans (MSY) il 7 e l’8 febbraio. Saranno offerti due voli diretti di ritorno a Philadelphia dopo la partita del 10 febbraio. Per i tifosi di Kansas City, Delta aggiungerà un volo diretto da Kansas City (MCI) a New Orleans (MSY) prima della partita. Saranno offerti due voli di ritorno per MCI. I voli possono ora essere prenotati su https://www.delta.com/”.

JETBLUE: VOLI SPECIALI VERSO NEW ORLENAS PER IL BIG GAME – JetBlue Airways informa: “JetBlue ha annunciato che darà il via a limited time nonstop flights per portare centinaia di appassionati di sport al big game. La compagnia aerea aggiungerà voli a Newark e dalla sua sede all’aeroporto JFK di New York a New Orleans, offrendo ai tifosi di football più opzioni per tifare per la propria squadra e partecipare all’azione. I voli sono ora disponibili per la prenotazione su jetblue.com. Con radici profonde a New York, JetBlue è pronta a far vivere ai tifosi la ultimate football experience da JFK. La compagnia aerea sta anche aggiungendo uno speciale volo diretto da Newark a New Orleans. Questa rotta, solitamente non offerta da JetBlue, è programmata per aiutare i tifosi a raggiungere la città per il big game”.

ROLLS-ROYCE ALIMENTA LE PIU’ VELOCI OFFSHORE CREW TRANSFER VESSELS – Rolls-Royce informa: “Il costruttore di Singapore Strategic Marine ha commissionato tre nuove offshore supply vessels che, con una velocità massima di oltre 53 nodi, sono le più veloci del loro genere al mondo. Ogni nave è alimentata da quattro 16-cylinder mtu Series 2000M72 engines di Rolls-Royce. Saranno utilizzate da una compagnia petrolifera nazionale in Africa per il trasferimento dei passeggeri alle piattaforme offshore. Per consentire un trasferimento rapido e sicuro, le navi lunghe 35 metri sono state progettate come cosiddette “Surface Effect Ships”. Le imbarcazioni hanno un rapporto potenza-peso ottimizzato e utilizzano potenti ventole per generare un cuscino d’aria tra gli scafi che riduce al minimo la resistenza. In combinazione con il pacchetto di propulsione MTU (ciascuno eroga 5.760 kW di potenza), le imbarcazioni possono viaggiare a velocità molto più elevate rispetto ai monoscafi e ai catamarani convenzionali”.