Textron Aviation si aggiudica la prima vendita internazionale di Advanced Military Training Aircraft a SkyAlyne e KF Aerospace

Textron Aviation ha annunciato la prima vendita internazionale di sette dei suoi aerei Beechcraft King Air 260 military multi-engine training aircraft. SkyAlyne e KF Aerospace hanno selezionato il King Air 260 a supporto del Future Aircrew Training (FAcT) program per addestrare i piloti della Royal Canadian Air Force (RCAF). Il FAcT program è stato assegnato a SkyAlyne, una joint venture tra CAE e KF Aerospace. Le consegne del King Air 260 per il FAcT program dovrebbero iniziare nella prima metà del 2028.

“Il Beechcraft King Air 260 è progettato e prodotto da Textron Aviation Inc., una società Textron Inc.

Il versatile e affidabile Beechcraft King Air 260 sostituirà la flotta di aerei Beechcraft King Air C-90B che ha orgogliosamente servito la RCAF per decenni. Il King Air 260 training aircraft verrà consegnato in una FAcT mission-ready configuration dalla linea di produzione King Air di Textron Aviation a Wichita, Kansas”, afferma Textron Aviation.

“Siamo onorati che il King Air 260 sia stato selezionato, questa volta per soddisfare le esigenze di multi-engine training della RCAF”, ha affermato Bob Gibbs, vice president, Special Missions Sales, Textron Aviation. “Il King Air 260 modernizzerà il multi-engine aircraft training fornendo una intermediate and advanced training platform per i piloti della RCAF destinati a squadroni operativi negli heavy transport, maritime patrol or search and rescue roles. In seguito all’ordine della U.S. Navy, questo consolida il King Air 260 come military multi-engine trainer per molte generazioni di aspiranti piloti”.

Le capacità specifiche di FAcT includono factory options per Night Vision Goggle (NVG) compatible cockpit, TACAN (Air-to-Air), Angle of Attack (AOA), V/UHF radio, digital audio system, engine trend monitoring, condition-based maintenance, observer/jump seat, passenger mission seats and full-face oxygen masks.

“SkyAlyne è entusiasta di incorporare il Beechcraft King Air 260 nel FAcT program. È un velivolo di nuova generazione costruito su una piattaforma con una comprovata esperienza di affidabilità e prestazioni”, ha commentato Kevin Lemke, SkyAlyne’s senior executive. “In SkyAlyne ci impegniamo a fornire un programma di formazione leader a livello mondiale alla RCAF e ringrazio i team di Textron Aviation e KF Aerospace per il loro supporto”.

“FAcT è un contratto di 25 anni tra il governo del Canada e SkyAlyne che comprende un Pilot and Aircrew training program per piloti ed equipaggi che fornisce velivoli, simulatori, istruttori civili e sistemi di formazione in aula, nonché altri servizi essenziali.

Le soluzioni aeronautiche di Textron Aviation forniscono le elevate prestazioni e le caratteristiche di volo necessarie per affrontare le sfide uniche delle special missions operations. Con qualità senza pari, versatilità e bassi costi operativi, i prodotti Textron Aviation sono ideali per air ambulance, intelligence, surveillance and reconnaissance (ISR), utility transport, aerial survey, flight inspection, training e molte altre operazioni speciali”, conclude Textron Aviation

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Textron Aviation)