News Brevi – 28.01.2025

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA DA BARI A CIAMPINO CON C-27J DELLA 46^ BRIGATA AEREA – Si è concluso ieri il trasporto sanitario d’urgenza, dall’aeroporto di Bari Palese a quello di Ciampino, in favore di un bambino di poco più di un anno di vita effettuato con un C-27J della 46^ Brigata Aerea di Pisa. Il piccolo paziente, ricoverato presso l’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari, è stato imbarcato presso l’aeroporto di Bari Palese sul velivolo da trasporto militare. Durante il volo di trasferimento il piccolo è stato accompagnato da una equipe medica che lo ha costantemente assistito. Il velivolo militare è successivamente atterrato all’aeroporto di Roma-Ciampino, sede del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, dopo circa un’ora di volo. Da qui il bimbo è stato trasferito a bordo di un’ambulanza, proseguendo il suo viaggio verso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Lo speciale volo sanitario, richiesto dalla Prefettura di Bari ed autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato tempestivamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea – 1a Regione Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l’ordine di decollo ai velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità. Missioni di questo tipo richiedono di agire con la massima tempestività, garantita da una minuziosa organizzazione e da procedure ben rodate. Sono centinaia, ogni anno, le ore di volo effettuate dai velivoli dell’Aeronautica Militare per trasporti sanitari di urgenza, sia di persone in pericolo di vita sia di equipe e/o organi, per voli umanitari, per missioni di ricerca e soccorso. Equipaggi del 31° Stormo di Ciampino, del 15° Stormo di Cervia e dei Centri SAR (Search and Rescue) dipendenti, della 46^ Brigata Aerea di Pisa e del 14° Stormo di Pratica di Mare sono pronti 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, a decollare in brevissimo tempo, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per qualsiasi destinazione in Italia e all’estero su richiesta (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: AL 6° STORMO DI GHEDI L’INCONTRO TEMATICO SU SALUTE E BENESSERE PSICOLOGICO – Giovedì 23 gennaio, il 6° Stormo ha ospitato un incontro volto a illustrare il progetto che da più di un anno ha visto lo sviluppo di un capillare servizio per il supporto psicologico e l’applicazione della psicologia al contesto del volo e della missione svolta dall’Aeronautica Militare. L’incontro, che ha coinvolto lo staff ed il personale del Reparto, si contestualizza nell’ambito di un ciclo di visite, organizzate presso Reparti ed Enti della Forza Armata, fortemente voluto dal Capo del Corpo Sanitario dell’Aeronautica Militare, Generale Ispettore Capo Pietro Perelli e dall’Ispettore per la Sicurezza del Volo, Generale di Brigata Aerea Roberto Di Marco, con lo scopo di sensibilizzare in merito all’importanza del “benessere e la salute psicofisica dei professionisti in azzurro, per il potenziamento della performance e la prevenzione dei rischi”. Ad avviare i lavori con un briefing di presentazione del Reparto nelle sue componenti e peculiarità, il Comandante del 6° Stormo Colonnello Luca Giuseppe Vitaliti, il quale ha subito posto l’accento prima sull’ampia gamma di missioni assegnate e di capacità, e successivamente su processi, metodologie ed iniziative attuate per promuovere il benessere e la salute psicofisica del personale del Reparto. In particolare, il Col. Vitaliti ha posto l’attenzione sulle tecniche per rilevare, interpretare ed intervenire in caso di bisogno, evidenziando l’importanza della sintonia nell’ambito professionale e delle relazioni tra il personale. Durante i lavori sono state illustrate e discusse tematiche afferenti la leadership della salute e del benessere, la Medicina Aeronautica e Spaziale, lo Human Factor, l’Aviation Psychology, e l’importanza del ricorso a figure chiave in caso di precario equilibrio psicologico. Ampio spazio è stato dedicato agli interventi e al confronto sul peculiare contesto professionale e di lavoro rappresentato dai Gruppi Volo e dal Reparto Operativo, e su come il benessere psicologico possa incidere sulla motivazione, sull’efficacia operativa e sulla sicurezza del volo stesso. Particolarmente stimolante, inoltre, la discussione inerente le possibili strategie per affrontare scenari sempre più sfidanti sotto il profilo operativo, ambientale e psicologico, alla luce del sempre più rapido progresso tecnologico. Il 6° Stormo “Alfredo Fusco” ha il compito di acquisire e mantenere la capacità di svolgere operazioni di interdizione, ricognizione e supporto alle forze di superficie, ricognizione elettronica e supporto aereo contro obiettivi relativi a forze ostili o nemiche, di contribuire alla difesa aerea dei cieli italiani e dell’Alleanza Atlantica con specifiche capacità operative e tecnologie di ultima generazione. Assicura l’attività di conversione operativa e standardizzazione degli equipaggi di volo assegnati alla linea Tornado IDS/ECR ed opera con velivoli PA-200 Tornado e F-35A Lightning II. Collabora con le autorità civili per l’ordine pubblico, in casi di emergenza e/o calamità naturali. Dipende gerarchicamente dal Comando Forze da Combattimento che a sua volta dipendente dal Comando della Squadra Aerea/1a Regione Aerea di stanza a Milano (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

L’F-35 E I DRONI STANNO TRASFORMANDO L’AIRPOWER – Lockheed Martin informa: “Gli F-35 stanno ridefinendo ciò che un fighter può fare, questa volta con l’aiuto di Collaborative Combat Aircraft. La capacità dell’F-35 di raccogliere e condividere informazioni attraverso il battlespace lo rende un potente moltiplicatore di forza. Lo stealth fighter jet più avanzato al mondo è progettato per controllare i droni, inclusa la futura flotta di Collaborative Combat Aircraft della U.S. Air Force”. “Quello che mi entusiasma è prendere questo aereo e mettere una flotta di CCA in grado di volare con esso, eseguendo missioni da esso”, ha affermato il Lt. Col. Philip Jackson. “Lockheed Martin continua a lavorare su nuove tecnologie che migliorano ulteriormente le operazioni dell’F-35 con i droni, oggi e all’orizzonte. Lockheed Martin e i partner del settore hanno recentemente dimostrato la end to end connectivity, incluso il comando e il controllo di un drone in volo, utilizzando le stesse architetture hardware e software che ha costruito per i futuri F-35 flight testing. Queste architetture consentono a Lockheed Martin non solo di dimostrare le crewed-uncrewed teaming capabilities, ma anche di svilupparle e migliorarle gradualmente, dando vita alla family of systems vision dell’U.S. Air Force”, conclude Lockheed Martin.

UNITED LANCIA IL “BOOKING BOOST” – United Airlines informa: “United Airlines celebra il National Plan for Vacation Day con un modo per porre rimedio alla malinconia stagionale, collaborando con la scienziata cognitiva dott. ssa Laurie Santos, conduttrice del podcast The Happiness Lab e professoressa della Ivy League, per analizzare una nuova ricerca che esamina il legame tra felicità e prenotazione di una vacanza. Secondo un nuovo sondaggio condotto da United, il 70% degli americani afferma che prenotare un biglietto aereo per una vacanza li rende felici e la maggior parte delle persone afferma che le esperienze li rendono più felici dei beni materiali”. “I clienti possono ricevere miglia bonus e ottenere il loro booking boost oggi se prenotano un viaggio dagli Stati Uniti verso una delle 25 destinazioni internazionali in cui United è l’unica compagnia aerea statunitense a fornire servizi. I dati del sondaggio di United mostrano che il 73% degli americani ha affermato che si sentirebbe più felice prenotando un volo per una nuova destinazione piuttosto che per una destinazione in cui è già stato. Con l’ampia rete di United, i viaggiatori possono sperimentare una nuova destinazione. United collega i viaggiatori a oltre 360 destinazioni in tutto il mondo e vola verso più destinazioni internazionali di qualsiasi altra compagnia aerea statunitense. La prossima estate United offrirà 800 voli giornalieri da e per 147 destinazioni internazionali, dando ai passeggeri l’opportunità di viaggiare in luoghi in cui non sono mai stati in tutto il mondo. Lo scorso autunno United ha annunciato la sua più grande espansione internazionale di sempre e presto inaugurerà voli verso otto nuove e attese destinazioni tra cui Ulaanbaatar, Mongolia; Kaohsiung, Taiwan; Nuuk, Groenlandia; Palermo, Italia; Bilbao, Spagna; Madeira Island e Faro, Portogallo; Dakar, Senegal. Le nuove destinazioni si basano sulla posizione di United come il più grande Transatlantic and Transpacific carrier, con United che ora serve più destinazioni in Africa di qualsiasi altra compagnia aerea statunitense. Inoltre, United ha recentemente reso disponibili per la prenotazione i suoi nuovi voli diretti da Tokyo-Narita a Ulaanbaatar, Mongolia e Kaohsiung, destinazioni non servite da nessun’altra compagnia aerea statunitense. Con così tante destinazioni, i viaggiatori United possono guadagnare miglia tramite il pluripremiato programma fedeltà MileagePlus della compagnia aerea, anche tramite le Chase credit cards di United. Come ulteriore potenziamento delle prenotazioni per il National Plan for Vacation Day, United offre miglia bonus per i viaggi prenotati oggi dagli Stati Uniti verso una delle 25 destinazioni internazionali non servite da nessun’altra compagnia aerea statunitense”, conclude United.

LOCKHEED MARTIN COMUNICA I RISULTATI FINANZIARI DEL QUARTO TRIMESTRE 2024 E DELL’INTERO ANNO – Lockheed Martin Corporation ha riportato fourth quarter 2024 net sales pari a $18,6 miliardi, rispetto ai $18,9 miliardi nel quarto trimestre 2023. I net earnings nel quarto trimestre 2024 sono pari a $527 milioni, ovvero 2,22$ ad azione, inclusi $1,7 miliardi di dollari ($1,3 miliardi, ovvero 5,45$ ad azione, al netto delle imposte) di perdite per programmi classificati, rispetto a $1,9 miliardi, ovvero 7,58$ ad azione, nel quarto trimestre 2023. Cash from operations pari a $1,0 miliardi nel quarto trimestre 2024, free cash flow pari a $441 milioni, rispetto a $1,7 miliardi nel quarto trimestre 2023. Le net sales nel 2024 sono state pari a $71,0 miliardi, rispetto $67,6 miliardi nel 2023. Net earnings nel 2024 pari a $5,3 miliardi, ovvero 22,31$ per azione, inclusi $2,0 miliardi ($1,5 miliardi, ovvero 6,16$ per azione, al netto delle imposte) di perdite per programmi classificati, rispetto a $6,9 miliardi, ovvero 27,55$ per azione, nel 2023. Cash from operations pari a $7,0 miliardi nel 2024, free cash flow pari a $5,3 miliardi nel 2024, rispetto a $6,2 miliardi nel 2023. “Il 2024 è stato un altro anno di successo e produttivo per Lockheed Martin. La nostra crescita delle vendite del 5% e il backlog record di fine anno di 176 miliardi di dollari dimostrano la duratura domanda globale per i nostri avanzati tecnologia e sistemi di difesa”, ha affermato Jim Taiclet, Lockheed Martin’s Chairman, President and CEO. “Nell’anno abbiamo investito oltre 3 miliardi di dollari per migliorare la sicurezza della nostra nazione attraverso la ricerca e lo sviluppo e gli investimenti di capitale per supportare le missioni dei nostri clienti, guidare l’innovazione e trasformare le nostre operazioni con le ultime tecnologie digitali e di produzione. Le nostre prestazioni solide e costanti ci hanno anche consentito di restituire nuovamente più del 100% del free cash flow ai nostri azionisti nel 2024”. “Continuiamo inoltre a promuovere la collaborazione tra il governo e tutti i settori dell’industria americana per accelerare l’innovazione, migliorare la resilienza e integrare le tecnologie emergenti per scoraggiare e, se necessario, vincere qualsiasi potenziale conflitto armato”, ha continuato Taiclet. “Lockheed Martin si impegna a sviluppare e fornire le migliori capacità militari al mondo. Uno dei nostri investimenti più critici nel 2024 è stato garantire la continua superiorità aerea per gli Stati Uniti e i suoi alleati. Siamo pienamente impegnati a sviluppare un combined air power solution set che integri la nuova 6th generation con gli attuali 5th generation and 4th generation aircraft utilizzando wingman drones, intelligenza artificiale, sensori avanzati e 5G-level data links. Le nostre principali capacità tecniche e produttive, lo spirito innovativo che ha avuto origine nella nostra operazione Skunk Works®, la nostra forza lavoro incredibilmente capace, insieme alle azioni di derisking che abbiamo eseguito nel quarto trimestre, ci posizionano bene per prestazioni elevate nel 2025″. Nel quarto trimestre 2024, la società ha riconosciuto perdite associate a programmi classificati esistenti nei suoi Aeronautics and Missiles and Fire Control (MFC) business segments.

EGYPTAIR: CONSIGLI DI VIAGGIO PER COPPIE E SINGLE – EGYPTAIR informa: “EGYPTAIR, in occasione di San Valentino, ha individuato 3 mete per un romantico viaggio di coppia e 3 destinazioni per chi, ancora single, è alla ricerca dell’amore. Se le vacanze di coppia continuano ad essere le preferite dal 53% degli italiani, il numero dei viaggiatori che preferiscono scoprire il mondo da soli è in crescita e raggiunge il 30%. EGYPTAIR ha selezionato delle destinazioni ideali per soddisfare esigenze e interessi diversi”. “Un weekend lungo a Il Cairo è un’ottima idea per una un’originale fuga romantica.Per chi viaggia nel weekend EGYPTAIR mette a disposizione tariffe speciali fino a fine marzo. I passeggeri possono inoltre beneficiare dei programmi turistici della EGYPTAIR Karnak per godersi una piacevole vacanza a prezzi convenzionati ed esclusivi per i passeggeri della compagnia egiziana. Voli giornalieri da Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Un luxury safari in Kenya è l’idea perfetta per un viaggio romantico. Voli con scalo a Il Cairo tutti i giorni della settimana. A Tokyo le coppie innamorate potranno perdersi tra le vie del quartiere all’avanguardia di Harajuku e Omotesandô, per poi proseguire con una crociera sul fiume Sumida. Grazie al ricco programma di intrattenimento a bordo dei voli EGYPTAIR, le lunghe ore di volo passeranno piacevolmente. Voli con connessione a Il Cairo ogni sabato. Per i single, l’Indonesia è pronta a incantare con la sua natura incontaminata. Grazie a EGYPTAIR sarà infatti possibile imbarcare tutte le proprie attrezzature sportive gratuitamente. Voli con scalo a Il Cairo ogni martedì. Un viaggio unico nel suo genere, per ritrovare, tra una tappa e l’altra, il benessere di corpo e anima secondo la tradizione ayurvedica. Da Delhi a Jaipur, fino al Taj Mahal e alla Città Sacra di Varanasi, alla scoperta dei colori e delle sensazioni indimenticabili dell’India. Voli con scalo a Il Cairo ogni lunedì, martedì, mercoledì e sabato. New York, la città che non dorme mai, con le sue inesauribili sorprese, è la meta ideale per scoprire angoli resi familiari da film e serie TV. I passeggeri di EGYPTAIR che viaggiano in Economy potranno portare 2 bagagli da stiva da 23 kg ciascuno oltre un bagaglio a mano da 8 kg. Chi sceglie, invece, la Business Class potrà portare un bagaglio a mano da 8 kg e 2 bagagli da stiva da 32 kg ciascuno, per un totale di 72 kg a persona. Voli con scalo a Il Cairo ogni lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica. Tutti i voli sono acquistabili sul sito EGYPTAIR.COM e tramite tutti i canali di vendita in Italia”, conclude EGYPTAIR.

DELTA: INCHEON SNODO CRUCIALE TRA LE AMERICHE E L’ASIA – Incheon International Airport (ICN) funge da gateway cruciale tra le Americhe e l’Asia ed è uno degli hub di trasporto più trafficati al mondo. “Con Incheon come principale hub Asia-Pacifico, Delta opera più rotte non-stop di qualsiasi altra compagnia aerea non asiatica. ICN collega gli Stati Uniti con Hong Kong, Thailandia, Vietnam e altre destinazioni in Asia con la partnership chiave del JV agreement tra Korean Air e Delta. Delta e Korean Air offrono 18 voli al giorno trasportando oltre 2.000 passeggeri al giorno verso destinazioni in tutta l’Asia, collegando 290 destinazioni nelle Americhe e 80 destinazioni in Asia. Delta e Korean Air hanno allineato prodotti e servizi per garantire un’esperienza cliente fluida, coerente e leader del settore. Nel 2024, Incheon International Airport è stato anche l’aeroporto hub n. 1 in Asia lo scorso anno, con circa 70 milioni di passeggeri in coincidenza in totale, circa 2,61 milioni di passeggeri in viaggio verso le Americhe (incluso il Canada), mostrando un elevato tasso di trasferimento del 36,1%. A dicembre 2024, ICN ha ampliato il Terminal 2 e ha aggiunto una nuova pista, aumentando la sua capacità di volo annuale da 500.000 a 600.000 e aumentando la capacità complessiva dell’aeroporto a 160 milioni di passeggeri. L’aeroporto sta inoltre potenziando le sue strutture per i viaggiatori, con innovazioni come il trasporto autonomo e il processo di check-in semplificato tramite chioschi”, afferma Delta. “Delta Air Lines attualmente opera 35 voli settimanali per ICN da Atlanta, Detroit, Minneapolis e Seattle. A giugno, la compagnia aerea lancerà la sua prima rotta non-stop da Salt Lake City International Airport (SLC), che sarà l’unico volo diretto che collegherà SLC all’Asia. Questa nuova rotta dovrebbe rafforzare il collegamento tra i principali hub in Asia e gli Stati Uniti. Delta prevede di operare la rotta SLC-ICN sette volte a settimana, aumentando i voli settimanali dagli Stati Uniti a ICN a 42”, conclude Delta.

RTX COMUNICA I RISULTATI DEL QUARTO TRIMESTRE 2024 E DELL’INTERO ANNO – RTX segnala i risultati del quarto trimestre 2024 e annuncia le previsioni per il 2025. Nel quarto trimestre 2024, sales pari a $21,6 miliardi, in aumento del 9% rispetto all’anno precedente e dell’11% organicamente. GAAP EPS pari a 1,10$, adjusted EPS pari a 1,54$, in aumento del 19% rispetto all’anno precedente. Operating cash flow pari a $1,6 miliardi, free cash flow pari a $0,5 miliardi. Company backlog di $218 miliardi, inclusi $125 miliardi per commercial e $93 miliardi per defense. Restituiti $852 milioni di capitale agli azionisti. Per l’intero 2024, reported sales pari a $80,7 miliardi, adjusted sales pari a $80,8 miliardi, in aumento del 9% rispetto all’anno precedente e in aumento dell’11% organicamente. GAAP EPS pari a 3,55$, adjusted EPS pari a 5,73$, in aumento del 13% rispetto all’anno precedente. Operating cash flow pari a $7,2 miliardi, free cash flow pari a $4,5 miliardi. Restituiti $3,7 miliardi di capitale agli azionisti, restituendo oltre $33 miliardi dalla fusione. “RTX ha registrato un anno di performance molto forte nel 2024 con una crescita delle organic sales dell’11% e una crescita dell’adjusted EPS del 13%, inclusa l’espansione del segment margin in tutte e tre le attività”, ha affermato Chris Calio, RTX President and CEO. “Abbiamo un forte slancio verso il 2025 con un backlog di $218 miliardi e una domanda senza precedenti per i nostri prodotti e soluzioni. Restiamo concentrati sul progresso delle nostre priorità strategiche di esecuzione dei nostri impegni, innovazione per la crescita e sfruttamento dell’ampiezza e della scala di RTX, dandoci fiducia nel nostro 2025 financial outlook”. La società ha registrato un net income attribuibile agli azionisti comuni nel quarto trimestre di $1,5 miliardi. L’adjusted net income di $2,1 miliardi è aumentato del 18% rispetto all’anno precedente. L’outlook per il full year 2025 prevede adjusted sales di $83,0 miliardi – $84,0 miliardi, inclusa una crescita organica del 4%-6%; adjusted EPS di $6,00 – $6,15; free cash flow di $7,0 miliardi – $7,5 miliardi.

COLLINS AEROSPACE: I RISULTATI DEL QUARTO TRIMESTRE 2024 E DELL’INTERO ANNO – Collins Aerospace ha registrato vendite per il quarto trimestre 2024 pari a $7,537 miliardi, in aumento del 6% rispetto all’anno precedente (per l’intero anno, vendite pari a $28,284 miliardi, +8%). L’aumento delle vendite è stato determinato da un aumento del 13% nella difesa e da un aumento del 12% nel commercial aftermarket, parzialmente compensato da una diminuzione del 6% nel commercial OE. L’aumento delle vendite nella difesa è stato determinato da un volume maggiore su più programmi e piattaforme, inclusi i nuovi programmi assegnati nel 2024. L’aumento delle vendite nel commercial aftermarket è stato determinato dalla continua crescita del traffico aereo commerciale e la diminuzione del commercial OE è stata determinata da un volume inferiore di aerei narrow-body. Adjusted sales pari a 7,537 milioni di $, in aumento dell’8% rispetto all’anno precedente ( 28,284 miliardi per l’intero anno, +8%). Collins Aerospace ha registrato un operating profit nel trimestre di $1,106 miliardi, in calo del 2% rispetto all’anno precedente ($4,135 miliardi per l’intero anno, +8%). Su adjusted basis, l’operating profit di $1,207 miliardi nel trimestre è aumentato del 17% rispetto all’anno precedente ($4,496 miliardi per l’intero anno, +15%)

PRATT & WHITNEY: I RISULTATI DEL QUARTO TRIMESTRE 2024 E DELL’INTERO ANNO – Pratt & Whitney ha registrato reported and adjusted sales nel quarto trimestre 2024 pari a $7,569 miliardi, in aumento del 18% rispetto all’anno precedente ($28,066 miliardi per l’intero anno). L’aumento è stato determinato da un aumento del 31% nel commercial OE, da un aumento del 17% nel commercial aftermarket e da un aumento dell’8% in military. L’aumento delle commercial sales è stato determinato da maggiori consegne e da un mix OE favorevole nei motori commerciali di grandi dimensioni e da un commercial aftermarket volume più elevato. L’aumento delle military sales è stato determinato da un volume maggiore nella produzione dell’F135, dall’F135 Engine Core Upgrade program e da F135 sustainment, che è stato parzialmente compensato da un sustainment volume inferiore nelle piattaforme legacy, tra cui F100 e F117. Pratt & Whitney ha registrato un operating profit di $504 milioni nel trimestre, in aumento del 32% rispetto all’anno precedente ($2,015 miliardi per l’intero anno). L’aumento è stato determinato da un volume e un mix favorevoli in Large Commercial Engines OE, da un mix favorevole nel Pratt Canada aftermarket e da più elevati commercial aftermarket and military volume. Su adjusted basis, l’operating profit di $717 milioni nel trimestre è aumentato del 77% rispetto all’anno precedente ($2,281 miliardi per l’intero anno, +35%).

EMBRAER APRE LA REGISRAZIONE PER IL TECHNOLOGY TRAINING – Sono aperte le iscrizioni per Embraer Social Tech Careers, un free career acceleration program in technology offerto da Embraer. L’iniziativa mira a incoraggiare più donne e persone con disabilità a entrare in questo mercato, motivo per cui è esclusivo per questi gruppi. Con 70 posti disponibili, il corso si concentra sull’analisi dei dati e sullo sviluppo semplificato di applicazioni e altri sistemi informatici utilizzando tecniche di programmazione accessibili ai principianti. “Il mercato è sempre più alla ricerca di persone più qualificate nel campo della tecnologia e sempre più professionisti sono interessati a lavorare con la data science. Con Social Tech, speriamo di contribuire ad aumentare il bacino di questi professionisti e soddisfare la crescente domanda delle aziende”, afferma Andreza Alberto, Embraer Vice President of People, ESG, and Corporate Communications. “Allo stesso tempo, il corso incoraggia la diversità nel campo della tecnologia, in modo che persone con background ed esperienze di vita diverse possano ampliare le proprie competenze in quest’area altamente rilevante oggi”. Organizzato in collaborazione con l’edtech SoulCode, Social Tech Careers si allinea al desiderio del pubblico di corsi rapidi che soddisfino coloro che hanno poco tempo o un senso di urgenza per entrare nel mercato della tecnologia. Durante il programma, gli studenti imparano a lavorare con piattaforme low-code, coprendo linguaggi di programmazione come Python e creando dashboard in Power BI, ad esempio. Le lezioni si terranno tra marzo e giugno 2025, in un formato online. Saranno trasmesse in diretta dal lunedì al giovedì, dalle 19:00 alle 22:00. Del numero totale di borse di studio offerte, 60 saranno disponibili al pubblico generale e le restanti 10 saranno per i dipendenti Embraer. La registrazione per richiedere una di queste borse di studio deve essere effettuata entro il 9 marzo tramite il link https://soulcode.com/embraer-social-tech-careers. Il processo di selezione include logic and basic computer tests, un breve video di presentazione personale e una dinamica di gruppo. Creato nel 2021, Social Tech Careers ha già selezionato oltre 1.600 professionisti in quattro edizioni dedicate a gruppi sottorappresentati. Dopo aver completato la formazione, gli studenti entrano a far parte del bacino di talenti di Embraer Group, accorciando la distanza verso nuove opportunità di lavoro.

DELTA: IMPEGNO PER LA SICUREZZA DI PASSEGGERI ED EQUIPAGGIO – Delta informa: “Ci sono molti modi in cui Delta garantisce un’operazione sicura per i clienti e l’equipaggio. In qualità di professionisti della sicurezza, gli assistenti di volo sono formati per fornire assistenza medica durante gli eventi medici in volo. Ogni aereo Delta è dotato di due Enhanced Emergency Medical Kits (EEMK) con farmaci salvavita, nonché di attrezzature aggiuntive tra cui un bracciale per la pressione sanguigna automatica, un pulsossimetro per la saturazione dell’ossigeno, un kit di pronto soccorso e un defibrillatore esterno automatico. L’equipaggio di volo può connettersi su richiesta tramite Wi-Fi ad alta velocità ai medici di medicina d’urgenza a terra tramite MedLink di MedAire, una risorsa che guida i membri dell’equipaggio e i volontari medici a valutare le condizioni del cliente e a fornire assistenza. Gli aerei Delta sono inoltre dotati del Red Pouch, la suite di apparecchiature diagnostiche mediche aggiuntive, da utilizzare per gli eventi medici più comuni. Gli assistenti di volo Delta non sono solo esperti nel fornire un servizio di qualità ai nostri clienti, ma sono anche professionisti della sicurezza formati e dotati degli strumenti per rispondere durante gli eventi medici in volo. Gli equipaggi di volo Delta sono formati per sollecitare regolarmente il medical volunteer service dai passeggeri a bordo che sono medici o altri professionisti medici autorizzati per assistere durante un’emergenza medica in volo”.

DELTA PORTA IN BRASILE PER IL CARNEVALE – Delta informa: “Il Carnevale è una celebrazione di cultura, musica e danza che ogni anno attrae milioni di persone in Brasile. Delta rende facile arrivarci con voli diretti da Atlanta (ATL) e New York (JFK) a San Paolo (GRU) e Rio de Janeiro (GIG). Il Carnevale si terrà quest’anno dal 28 febbraio al 5 marzo. Delta offre ora il moderno Airbus A330-900neo sulla sua rotta San Paolo-Atlanta. Noto per il suo comfort, la tecnologia e l’efficienza, questo aereo è dotato delle esclusive Delta One Suite, assicurando un’esperienza di viaggio di lusso”. “Il Carnevale è parte di ciò che siamo: è un momento in cui l’energia del Brasile prende vita in ogni strada, ogni battito e ogni momento condiviso”, ha affermato il Delta flight attendant Carlos Palma Jr. “Non è solo un festival; è una celebrazione di gioia, cultura e connessione”. “Sulla strada per il Brasile da New York, i clienti Delta One possono rilassarsi nell’elegante Delta One Lounge a JFK”, conclude Delta.