Bombardier Defense presenta il nuovo Head of State Multi-Mission Global 7500 aircraft di armasuisse

Bombardier Defense ha celebrato la prima presentazione pubblica del nuovo Global 7500 multi-mission aircraft di armasuisse. “La piattaforma sarà equipaggiata per il trasporto di personale governativo e militare e per missioni di evacuazione di emergenza. L’aggiunta di questa piattaforma di nuova generazione alla flotta di armasuisse garantirà una maggiore capacità di trasporto e protezione per funzionari governativi e militari, nonché una piattaforma efficiente per svolgere missioni umanitarie critiche. Bombardier Defense ha consegnato il velivolo Global 7500 ad armasuisse nel dicembre 2024 e il primo dispiegamento da parte del Federal Air Transport Service è previsto per l’inizio del 2025″, afferma Bombardier.

“Il velivolo Global 7500 è una piattaforma collaudata e versatile che ha ottenuto record di velocità, si è distinta come la più performante della sua categoria ed è rapidamente diventata la preferita dai clienti”, ha affermato Stephane Leroy, Vice-President of Sales. “Il velivolo di armasuisse rappresenta una pietra miliare significativa per Bombardier Defense, in quanto è il primo Global 7500 configurato per le head-of-state multi-mission. Siamo orgogliosi di avere la fiducia di armasuisse e di supportarli con missioni di trasporto critiche ed evacuazione di emergenza”.

“Secondo il project manager di armasuisse Samuel Fuhrimann, la collaborazione tra Bombardier e armasuisse è stata eccellente. Il progetto rientra nell’accordo contrattuale per quanto riguarda requisiti, tempi e qualità. Anche il self-protection system è in programma per essere installato nella seconda metà del 2025.

Con una velocità massima di Mach 0,925 e un’autonomia di 7.700 miglia nautiche (14.260 km), il Global 7500 consente ai clienti di viaggiare più a lungo, più velocemente e più lontano. L’aereo è dotato di Smooth Flex Wing, una caratteristica che lavora come un in-air shock absorber, generando una portanza eccezionale in fase di decollo e avvicinamento. Questa caratteristica massimizza l’efficienza aerodinamica e aumenta le prestazioni, il tutto migliorando la sicurezza, offrendo il volo più fluido del settore, oltre a consentire una maggiore produttività per i funzionari e un trasporto confortevole per le missioni di evacuazione. Riduce inoltre il consumo di carburante, abbassa le emissioni e produce eccellenti short-field and high-speed performance.

Fin dalla sua entrata in servizio nel dicembre 2018, il Global 7500 business aircraft ha dimostrato di essere il più performante della categoria, vantando una fleet dispatch reliability superiore al 99,8%. L’aereo Global 7500 ha anche stabilito più speed records di qualsiasi altro aereo della sua categoria, avendo recentemente volato più di 75 speed record missions su una serie di rotte chiave”, prosegue Bombardier.

“Oltre a fornire aerei eccezionali, Bombardier Defense ha dedicated in-house engineering and support teams disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in tutto il mondo. I team di Bombardier Defense hanno anche la capacità di incorporare modifiche su misura per le esigenze dei clienti con capacità di certificazione complete nell’intero spettro di civilian, military and hybrid operations. Bombardier porta decenni di esperienza di lavoro con special mission operators e rinomati mission systems integrators, per adattare la sua piattaforma collaudata per operazioni critiche in tutto il mondo”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)