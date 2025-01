IATA: la Global Air Cargo Demand registra una crescita record nel 2024

L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato i dati per l’intero anno 2024 e dicembre 2024 riguardo le performance del global air cargo market.

La domanda per l’intero anno 2024, misurata in cargo tonne-kilometers (CTK), è aumentata dell’11,3% (12,2% per le operazioni internazionali) rispetto al 2023. La domanda per l’intero anno 2024 ha superato i volumi record stabiliti nel 2021.

La capacità per l’intero anno 2024, misurata in cargo tonne-kilometers (ACTK), è aumentata del 7,4% rispetto al 2023 (9,6% per le operazioni internazionali).

I full-year yields sono stati in media inferiori dell’1,6% rispetto al 2023, ma superiori del 39% rispetto al 2019.

Dicembre 2024 ha concluso l’anno con una performance solida e continua. La domanda globale è stata del 6,1% superiore ai livelli di dicembre 2023 (7,0% per le operazioni internazionali). La capacità globale è stata del 3,7% superiore ai livelli di dicembre 2023 (5,2% per le operazioni internazionali). I cargo yields sono stati del 6,6% superiori rispetto a dicembre 2023 (del 53,4% superiori rispetto a dicembre 2019).

“L’air cargo è stato il performer di spicco nel 2024, con le compagnie aeree che hanno trasportato più merci che mai. È importante sottolineare che è stato un anno di crescita redditizia. La domanda, in aumento dell’11,3% anno su anno, è stata sostenuta da un e-commerce particolarmente forte e da varie restrizioni alle spedizioni via mare. Ciò, unito alle restrizioni dello spazio aereo che hanno limitato la capacità su alcune rotte chiave a lungo raggio verso l’Asia, ha contribuito a mantenere i rendimenti a livelli eccezionalmente elevati. Mentre i rendimenti medi hanno continuato ad attenuarsi dai picchi del 2021-2022, sono stati in media del 39% superiori rispetto al 2019”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

Guardando al 2025, l’IATA stima una crescita moderata del 5,8%, in linea con le prestazioni storiche.

“I fondamentali economici indicano un altro anno positivo per l’air cargo, con i prezzi del petrolio in discesa e il commercio che continua a crescere. Non c’è dubbio, tuttavia, che il settore dell’air cargo sarà sfidato ad adattarsi ai cambiamenti geopolitici in atto”, ha proseguito Walsh.

I vettori europei hanno registrato una crescita della domanda per l’air cargo dell’11,2% su base annua nel 2024. La capacità è aumentata del 7,8% su base annua. A dicembre la domanda su base annua è aumentata del 5,1% e la capacità è aumentata del 3,7%.

(Ufficio Stampa IATA)