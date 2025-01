Sikorsky inizia i Black Hawk® Ground Runs con i T901 Improved Turbine Engines

Sikorsky, una società Lockheed Martin, ha avviato i suoi primi ground runs su un elicottero UH-60M Black Hawk® equipaggiato con due GE Aerospace T901 Improved Turbine Engines (ITE). Durante questo test, il motore T901 ha dimostrato le sue capacità attraverso una serie di procedure rigorose. Gli initial light off and ground runs sono stati eseguiti da un combined U.S. Army and industry test team e operati da Army and Sikorsky pilots.

“I soldati faranno affidamento sugli elicotteri Black Hawk per molto tempo nel futuro e gli aggiornamenti degli aeromobili odierni daranno i loro frutti per decenni, consentendo nuove missioni”, ha affermato Hamid Salim, vice president of Army and Air Force Systems at Sikorsky. “Una flotta Black Hawk modernizzata creerà nuove opportunità operative per l’esercito, estendendo le capacità di una flotta collaudata per viaggiare più lontano, con meno carburante e con più truppe e merci”.

“Il primo volo del Black Hawk equipaggiato con ITE è previsto per quest’anno.

I ground runs sui motori T901 ITE hanno verificato system functionality, engine health and test setup, per un testing process efficiente.

Il test ha dimostrato la start-to-fly progression del T901, compresi idle and fly modes, con rotor brake disengaged, segnando un passo significativo verso l’obiettivo del programma di fornire un motore più potente ed efficiente per il Black Hawk di prossima generazione.

La start-to-fly progression testa la funzionalità dell’intero sistema, dalla engine start sequence all’engagement del main rotor per consentire il decollo. Il test team verifica che tutti i sistemi critici, compresi fuel, electrical, hydraulic and flight control systems, funzionino come previsto.

Il ground test di successo ha preparato il terreno per test più avanzati, come gli hover and forward flight tests”, afferma Lockheed Martin.

“Il motore T901 aumenterà la potenza del Black Hawk del 50%, migliorando al contempo la fuel efficiency, ed è una componente fondamentale della roadmap per un Black Hawk modernizzato, una parte fondamentale della Lockheed Martin 21st Century Security® vision.

Gli sforzi di modernizzazione del Sikorsky H-60M continuano a essere principalmente focalizzati su ITE, nonché su Modular Open Systems Approach/digital backbone and Launched Effects. Le innovazioni digitali, come un nuovo sustainment digital twin, migliorano la sicurezza e la prontezza della missione, riducendo al contempo costosi tempi di fermo e manutenzione non programmata. Dal 2022, Sikorsky ha dimostrato la capacità di ridurre il pilot workload e aumentare la safety incorporando la comprovata autonomy capability nel Black Hawk“, conclude Lockheed Martin.

Il motore GE Aerospace T901 equipaggia il Black Hawk per i Ground Runs

GE Aerospace ha annunciato il completamento con successo degli initial ground runs per il motore T901 su un U.S. Army Black Hawk helicopter presso lo stabilimento Sikorsky di West Palm Beach. Questa pietra miliare segna un passo avanti significativo negli Improved Turbine Engine Program Black Hawk testing.

“Questi test segnano un momento cruciale nella storia, poiché il motore T901 equipaggia per la prima volta il Black Hawk”, ha affermato Amy Gowder, president and CEO, Defense & Systems at GE Aerospace. “Questo risultato apre la strada a un Black Hawk più potente e pronto per la missione, dotando l’esercito americano della capacità di soddisfare le crescenti esigenze delle operazioni future”.

“I ground runs hanno convalidato le performance iniziali di tutti i sistemi critici, tra cui fuel, electrical, hydraulic, engine and flight control systems, engine bay flow. Inoltre, i test hanno acquisito dati dalla strumentazione dell’aeromobile e del motore che saranno utilizzati durante tutto il programma di test di volo.

I test in fabbrica continuano parallelamente a questo sforzo di integrazione. I dati raccolti durante questi test continuano a convalidare che il motore T901 è sulla buona strada per soddisfare i rigorosi requisiti prestazionali dell’esercito americano”, afferma GE Aerospace.

“I ground runs di successo del motore T901 sul Black Hawk rappresentano un’altra pietra miliare fondamentale nella nostra partnership con l’esercito americano”, ha affermato Tom Champion, GE Aerospace’s T901 program director. “Questo ultimo risultato non solo convalida le prestazioni ineguagliabili del motore T901, ma riflette anche l’impegno incrollabile del nostro team e la forza della nostra partnership sia con l’esercito americano che con Sikorsky”.

“Il motore T901 si basa sull’impareggiabile tradizione di GE Aerospace di equipaggiare gli elicotteri Black Hawk e Apache con il collaudato motore T700, che ha registrato oltre 100 milioni di ore di volo negli ultimi quattro decenni. Sviluppato in risposta alla richiesta dell’esercito di una maggiore potenza e di un consumo di carburante ridotto, il T901 offre il 50% di potenza in più, una migliore fuel efficiency e costi del ciclo di vita ridotti grazie al suo design più semplice e al minor numero di parti. Questa efficienza si traduce in una maggiore autonomia e costi di manutenzione ridotti per la flotta dell’esercito.

Il T901 è una pietra angolare degli sforzi di modernizzazione dell’esercito e il traguardo odierno sottolinea l’impegno di GE Aerospace nel fornire una tecnologia di propulsione all’avanguardia per rispondere alle sfide delle missioni di domani”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – GE Aerospace – Photo Credits: ©Lockheed Martin Corporation)