Air France Industries rappresenta un’attività strategica per la compagnia

Air France informa: “Presso Air France Industries, 7.600 esperti svolgono una missione quotidiana essenziale: mantenere gli oltre 200 aeromobili della flotta Air France, nonché quelli affidati ai teams dalle customer airlines, in condizioni ottimali.

Questi teams appassionati e specializzati svolgono preventive, corrective, and predictive maintenance activities per garantire l’aeronavigabilità della flotta”.

“Dietro questa attività strategica si nasconde un’incredibile diversità di professioni: meccanici e tecnici che lavorano su equipaggiamenti, motori, aeromobili, avionica o strutture; ingegneri e analisti coinvolti nella manutenzione predittiva; esperti di logistica; apprendisti lavoratori-studenti e i loro tutor. Questi specialisti lavorano 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana a terra, in pista, in officina o in hangar specializzati. Ognuno di loro svolge un ruolo chiave e apporta competenze uniche, consentendo alla compagnia di operare oltre 1.000 voli giornalieri in totale sicurezza.

I teams di Air France Industries sono in continua innovazione. Nel 2025, oltre ai loro compiti abituali, inizieranno a implementare nuovi importanti progetti, come:

– Il lancio della nuova La Première suite di Air France, con la completa ristrutturazione dei Boeing 777-300 in tutte le cabine.

– L’installazione di antenne satellitari su tutti gli aeromobili della flotta, consentendo l’accesso gratuito a Internet ad alta velocità per tutti i passeggeri utilizzando la tecnologia Starlink.

Questi importanti progetti fanno parte dell’impegno di Air France per salire di livello e confermare il ruolo centrale delle maintenance professions nella trasformazione della compagnia”, prosegue Air France.

“Gli Air France Industries teams continueranno inoltre a supportare la graduale modernizzazione della flotta, con l’integrazione dell’ultima generazione di aeromobili meno inquinanti e più silenziosi. Entro il 2025, Air France accoglierà una ventina di nuovi Airbus A350 e A220. Rispetto alla generazione precedente, questi aeromobili consumano il 25% in meno di carburante e le loro emissioni di CO2 sono ridotte della stessa quantità. Anche il loro impatto acustico è ridotto in media del 33%.

Per supportare questo rinnovamento della flotta, che rappresenta un investimento di oltre 1 miliardo di euro, Air France Industries rafforzerà la sua forza lavoro assumendo 450 posizioni quest’anno.

La manutenzione degli aeromobili è un’attività strategica per Air France-KLM Group e un vero motore socioeconomico. In qualità di più grande datore di lavoro privato nella regione dell’Île-de-France, il Gruppo recluta e forma professionisti in professioni ad alto valore aggiunto, offrendo prospettive di carriera a lungo termine”, continua Air France.

“In particolare, Air France offre un solido programma di apprendistato per aiutare i giovani a trovare un impiego, supportato da partnership con scuole e associazioni. Nel 2025, quasi 300 nuovi apprendisti si uniranno ai ranghi e riceveranno una formazione sul posto di lavoro.

Diversità e inclusione sono anche al centro degli impegni di Air France. Attraverso la sua partnership con l’iniziativa “Féminisons les métiers de l’aéronautique et du spatial” e il suo 7th agreement on gender equality in the workplace, la compagnia sta adottando misure concrete per femminilizzare i lavori considerati maschili. La percentuale di donne nella manutenzione degli aeromobili in Air France è raddoppiata negli ultimi dieci anni, dimostrando la determinazione della compagnia a sostenere questo cambiamento.

Per saperne di più, visitare: https://corporate.airfrance.com/en/maintenance-repair-and-overhaul“, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France)