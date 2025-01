Il satellite SpainSat NG-I costruito da Airbus è stato lanciato con successo

Il primo dei due satelliti SpainSat di nuova generazione costruiti da Airbus, SpainSat NG-I, è stato lanciato con successo su un razzo Falcon 9 da Cape Canaveral, Stati Uniti. “Gestito da Hisdesat per le Spanish Armed Forces, il satellite per comunicazioni sicure più avanzato d’Europa che opera in banda UHF, Ka e X, entrerà in servizio in orbita geostazionaria dalla seconda metà del 2025, dopo i test iniziali e la messa in servizio”, afferma Airbus.

“Il lancio di SpainSat NG-I con tecnologia di comunicazioni sicure all’avanguardia abilitata dalla nostra piattaforma Eurostar Neo leader del settore è un passo importante per la sovranità spagnola ed europea. Il suo payload innovativo, che rappresenta oltre il 45% del satellite, è stato sviluppato grazie a uno sforzo congiunto dell’industria spaziale spagnola, guidata da Airbus”, ha affermato Alain Fauré, Head of Space Systems at Airbus Defence and Space.

“Airbus Defence and Space, in qualità di prime contractor, ha progettato, integrato e testato il satellite presso le strutture Airbus di Tolosa. Airbus in Spagna ha inoltre sviluppato l’innovativo X-band transmit and receive active antenna system, che fornisce la funzionalità equivalente a 16 antenne tradizionali. Queste antenne attive forniscono al satellite flessibilità e resilienza eccezionali. Il loro software consente loro di adattare e modificare la copertura fino a 1.000 volte al secondo e può rilevare, geolocalizzare e mitigare interferenze multiple e simultanee con elevata precisione. Il satellite è anche radiation hardened, per proteggerlo da una potenziale esplosione nucleare.

I satelliti SpainSat NG forniranno un aumento di dieci volte della capacità di comunicazione rispetto alla generazione precedente, consentendo la trasmissione di più dati più rapidamente con una copertura di oltre due terzi della superficie terrestre”, prosegue Airbus.

“Il satellite gemello SpainSat NG-II, attualmente in fase di costruzione e test presso le strutture di Airbus Defence and Space, sarà completato alla fine del 2025.

Le principali tecnologie innovative del satellite SpainSat NG-I sono state sviluppate come parte della Pacis 3 ESA-Hisdesat Partnership attraverso l’ESA ARTES programme e supportate dalla Spanish Space Agency“, conclude Airbus.

