ANA e JNTO insieme alla BIT 2025 dal 9 all’11 febbraio

ANA (All Nippon Airways) e l’Ente Nazionale del Turismo Giapponese (JNTO) quest’anno parteciperanno congiuntamente alla quarantacinquesima edizione della Borsa Internazionale del Turismo a Rho-Milano per promuovere una destinazione diventata estremamente popolare fra i viaggiatori italiani.

“Il 2024 appena conclusosi è stato un anno record per il turismo inbound giapponese: quasi 37 milioni di persone da tutto il mondo hanno visitato il Paese del Sol Levante. Si tratta di un risultato storico, che supera di gran lunga anche i numeri pre-pandemia e che rivela che sempre più persone stanno scoprendo la cucina, la cultura, la storia, la natura e la cultura dell’ospitalità giapponese. Il mercato italiano non fa eccezione: sono quasi 230.000 (229.700) gli italiani che hanno visitato il Giappone nel 2024, il numero più alto di sempre, risultato della popolarità della destinazione nel Belpaese e della dedizione degli operatori del settore turistico italiano.

Dallo scorso dicembre ANA (All Nippon Airways), insignita per 12 anni consecutivi del riconoscimento 5-star SKYTRAX, opera il volo diretto Milano Malpensa – Tokyo Haneda (leggi anche qui) 3 volte alla settimana (martedì, giovedì e domenica) con un aeromobile B787-9 da 215 posti (48 Business, 21 Premium Economy e 146 Economy)”, afferma ANA.

“Con ANA il viaggio attraverso usi, costumi e cultura nipponici inizia già salendo a bordo dell’aeromobile, dove il servizio si ispira alla più tradizionale ospitalità giapponese, l’omotenashi: una premura particolare per l’ospite e i suoi desideri – prima ancora che questi vengano espressi. Durante il volo, le attenzioni del personale di bordo, le opzioni del menù tradizionale, così come l’offerta di bevande e gli accessori di viaggio offrono un primo, vivido assaggio della meta che si sta per raggiungere”, prosegue ANA.

“Siamo lieti di ritornare a BIT con ANA e confidiamo che anche il 2025 sarà un anno che ci darà grandi soddisfazioni. Non solo il nuovo collegamento diretto Milano-Tokyo di ANA avvicina ulteriormente il Giappone ai turisti italiani; dal 13 aprile al 13 ottobre Osaka ospiterà Expo 2025, occasione ideale per scoprire la regione del Kansai, culla di tradizioni spirituali, di una gastronomia sofisticata e di raffinatissime tradizioni artigiane”, commenta il direttore esecutivo di JNTO Roma, Ken Toyoda. “Per quanto riguarda il mercato italiano il filo conduttore per il 2025 sarà la bellezza, declinata in tutte le sue forme e in tutte le stagioni dell’anno: un invito a scoprire l’immensa bellezza ancora sconosciuta che il Giappone e la sua cultura hanno da offrire, lontano dagli itinerari più battuti per un’esperienza di viaggio assolutamente unica”.

“È un grande piacere tornare a partecipare alla BIT insieme a JNTO e incontrare sia il grande pubblico che il mondo dell’intermediazione”, dice Viviana Reali, Deputy General Manager per l’Italia di ANA-All Nippon Airways. “A poco più di due mesi dal lancio del volo diretto Milano-Tokyo festeggeremo l’ottima accoglienza data dal mercato italiano al nuovo collegamento diretto. Siamo soddisfatti dei dati di riempimento dei voli e le previsioni per i prossimi mesi e per l’estate sono ad oggi molto positive”.

ANA e JNTO saranno presenti alla BIT nel Padiglione 9 Stand C07/C11.

(Ufficio Stampa All Nippon Airways – Photo Credits: All Nippon Airways)