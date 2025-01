News Brevi – 30.01.2025

AMERICAN AIRLINES: STATEMENT DEL CEO SUL FLIGHT 5342 – Il CEO Robert Isom ha fornito un aggiornamento sul Flight 5342 prima della partenza per Washington, D.C. “Il volo 5342 di American Eagle in rotta da Wichita, Kansas (ICT), a Washington, D.C. (DCA) è stato coinvolto in un incidente a DCA. Il volo era operato da PSA Airlines con un CRJ-700. A bordo dell’aereo c’erano 60 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio. Siamo in contatto con le autorità e stiamo supportando gli sforzi di risposta alle emergenze. Se ritieni di avere dei cari a bordo del volo 5342, chiama American Airlines al numero verde 800-679-8215. Chi chiama da fuori dagli Stati Uniti può visitare news.aa.com per altri numeri di telefono. I familiari in Canada, Porto Rico o nelle Isole Vergini americane possono chiamare direttamente l’800-679-8215. American Airlines continuerà a rilasciare informazioni non appena saranno disponibili. Si prega di monitorare news.aa.com e l’account X ufficiale di American @AmericanAir per le ultime informazioni”.

RYANAIR APRE 7 NUOVE ROTTE PER LONDRA PER L’ESTATE 2025 – Ryanair ha annunciato il suo programma estivo 2025 per Londra con 206 rotte, tra cui 7 nuove rotte da Stansted a Bodrum, Clermont-Ferrand, Dalaman, Münster, Lubecca, Linz e Reggio Calabria, oltre a frequenze extra su altre 30 rotte per Londra verso Danzica, Ibiza, Malaga, Milano, Roma, Torino e Valencia. Per supportare questa crescita del traffico, Ryanair baserà 1 nuovo B737 a Londra Stansted per S25, un investimento aggiuntivo di 100 milioni di $ a Londra, portando la flotta totale di Ryanair con base a Londra a 56 aeromobili (un investimento di 5,6 miliardi di $). Michael O’Leary, Ryanair’s CEO, afferma: “Siamo lieti di annunciare 7 nuove rotte per l’estate 2025 da Londra a Bodrum, Clermont-Ferrand, Dalaman, Münster, Lubecca, Linz e Reggio Calabria. Stiamo inoltre lanciando frequenze extra su altre 30 rotte da Londra verso destinazioni entusiasmanti come Danzica, Ibiza, Malaga e Roma. Ryanair potrebbe crescere più rapidamente da/per il Regno Unito, ma la decisione di di aumentare le tasse APD di £2 a passeggero danneggia le prospettive di crescita del Regno Unito e in particolare degli aeroporti regionali del Regno Unito. Se si vuole seriamente promuovere la crescita, si dovrebbe abolire la tassa APD, che rende il Regno Unito non competitivo quando paesi dell’UE come Svezia, Ungheria, Irlanda e regioni in Italia stanno abolindo le tasse sull’aviazione e ottenendo una crescita di traffico”.

GESAC E NAPOLI BASKET: INSIEME PER UN DOMANI PIU’ INCLUSIVO ATTRAVERSO LO SPORT – Si è tenuto questa mattina l’evento di inaugurazione del nuovo playground del Plesso Picasso dell’Istituto Comprensivo Moscati-D’Acquisto a Miano, riqualificato grazie al contributo di Gesac e realizzato da Napoli Basket, con la collaborazione della VII Municipalità. L’iniziativa nasce dalla volontà condivisa di implementare la pratica sportiva tra le nuove generazioni, avvicinandole al mondo della pallacanestro e offrendo loro opportunità concrete di crescita e aggregazione. Lo spazio dedicato alla pallacanestro rappresenta il primo tassello del più ampio progetto “Fly Basket” che vedrà ulteriori interventi nei quartieri di Secondigliano e San Pietro a Patierno, con l’obiettivo di promuovere lo sport come strumento di crescita e inclusione nei quartieri limitrofi all’aeroporto. Per trasmettere i valori positivi dello sport, il progetto prevede, inoltre, incontri con i giocatori della squadra e il coach e la possibilità di assistere alle partite casalinghe del campionato vivendo dal vivo le sfide del Napoli Basket. All’evento di inaugurazione hanno partecipato il Presidente della VII Municipalità Antonio Troiano, il management della GESAC, l’Amministratore Delegato della S.S. Napoli Basket Alessandro Dalla Salda con il Responsabile Marketing, Commerciale e Progetti Sociali Andrea Di Nino. Gli atleti azzurri Tomislav Zubcic e Dut Andrea Mabor, con il Coach Giorgio Valli, sono stati accolti con entusiasmo dai bambini e da tutta la comunità scolastica, guidata dal dirigente scolastico Carmine Riccio. GESAC, da anni impegnata in progetti sociali, culturali e ambientali in collaborazione con scuole e associazioni del territorio, intende rafforzare il proprio impegno sociale incentivando la pratica del basket nei quartieri caratterizzati da rischio di dispersione scolastica e carenza di strutture sportive. “Questo progetto rappresenta un esempio virtuoso di come il mondo dello sport e quello dell’impresa possano unire le forze per il bene della comunità, trasformando i valori condivisi in azioni concrete per il futuro dei giovani, aiutandoli a coltivare ambizioni e sogni”, ha affermato Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di GESAC. “Siamo entusiasti di collaborare con GESAC, una grande eccellenza del nostro territorio, portando la pallacanestro nelle scuole aiutando la formazione di tanti ragazzi”, ha dichiarato Alessandro Dalla Salda, Amministratore Delegato del Napoli Basket. “Lo sport in particolare ha la grande forza di trasformare in positivo le comunità e questa partnership ne è la dimostrazione più bella e concreta”.

EUROWINGS: NUOVO COLLEGAMENTO DA AMBURGO A TEL AVIV – Eurowings informa: “Dal 1° febbraio, le compagnie aeree di Lufthansa Group riprenderanno i loro voli per Tel Aviv, così come Eurowings. Oltre ai voli diretti da Düsseldorf, Eurowings aggiungerà un collegamento da Amburgo a Tel Aviv al suo programma a partire dal 3 febbraio. I voli saranno operativi due volte a settimana, il lunedì e il giovedì”.

RAIL & FLY DI NUOVO DISPONIBILE CON EUROWINGS – Eurowings informa: “Insieme a Deutsche Bahn (DB), Eurowings sta ottimizzando le opzioni di viaggio per l’aeroporto e offre ancora una volta Rail & Fly, che può essere prenotato in modo flessibile. Il biglietto combinato per treno e volo può essere prenotato da tutti i clienti tramite eurowings.com o nell’app Eurowings. Rail & Fly può anche essere aggiunto retrospettivamente ai voli già prenotati su eurowings.com tramite ‘My journey’”.

AIRBUS: AIRSPEED INFORMATION INDIPENDENTEMENTE DALLE CONDIZIONI – Airbus ha sviluppato un sistema che migliora la gestione di unreliable airspeed events. “I tubi di Pitot sono situati lungo la fusoliera di un aeromobile. Sono utilizzati per misurare l’airspeed. Questa è un’informazione fondamentale necessaria agli equipaggi di volo per controllare l’aeromobile in volo. Tuttavia, queste sonde vitali possono guastarsi quando i tubi sono bloccati da detriti estranei, come ghiaccio, polvere, sabbia, piante o insetti. Diversi incidenti sono stati causati da letture errate della velocità a seguito di tubi di Pitot bloccati. Gli aeromobili hanno più tubi di Pitot. Quando uno fornisce valori errati, il pilota seleziona manualmente quale dei sensori fornisce le informazioni corrette. Nella sua costante ricerca di sicurezza, Airbus propone una funzionalità che supporta questo compito. Con l’aiuto dell’air and inertia automatic data switching, l’aeromobile può identificare il sensore che fornisce informazioni errate ed eliminare le sue letture, visualizzando quindi solo le informazioni corrette sugli strumenti di volo dell’equipaggio”, informa Airbus. “Se le informazioni provenienti da tutti i tubi di Pitot sono errate, l’aereo raccoglie informazioni aggiuntive da altri sensori per calcolare una “backup airspeed” che viene poi visualizzata all’equipaggio di volo. Anche il motore, che non è sensibile agli external debris come un tubo di Pitot, può essere utilizzato come un modo affidabile per estrarre l’airspeed reading. Ciò significa che le airspeed measurement information sono ora più affidabili, indipendentemente dalle condizioni”, conclude Airbus.

ETIHAD AIRWAYS AMPLIA LA SUA PARTNERSHIP CON IL CHENNAI SUPER KINGS (CSK) – Dopo la loro partnership di successo come Associate Sponsor durante la stagione 2024, in cui Etihad Airways aveva il suo logo sul retro della maglia della squadra, Etihad ha portato la sua sponsorizzazione a un livello superiore, promuovendo il suo brand sulla parte anteriore e centrale della famosa maglia gialla CSK. Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad Airways, ha affermato: “La nostra sponsorizzazione dei Chennai Super Kings ci ha offerto un’incredibile opportunità di interagire direttamente con la base di fan del CSK e con gli appassionati di cricket in tutto il mondo. Siamo orgogliosi di aver costruito una partnership significativa nel nostro primo anno con divertenti attivazioni, fino al branding di un aereo con i colori e il logo del CSK (leggi anche qui), e siamo entusiasti della stagione che ci aspetta. Spostare il nostro logo sulla parte anteriore della maglia rafforza il nostro supporto al club del CSK e ai suoi fan e il nostro amore per l’India, dove operiamo 181 voli a settimana su 11 gateway, inclusi 21 voli a settimana per Chennai”. KS Viswanathan, Chief Executive Officer, Chennai Super Kings, ha affermato: “Siamo entusiasti di portare Etihad Airways sulla parte anteriore della maglia dei Chennai Super Kings. Il supporto di Etihad Airways è stato inestimabile nel nostro viaggio e siamo entusiasti di portare la nostra collaborazione a nuovi livelli. La presenza globale di Etihad si allinea perfettamente con la nostra ambizione di soddisfare i nostri fan in tutto il mondo. Il recente Chennai Super Kings branded Etihad aircraft ha creato un enorme fermento tra i fan del cricket in tutto il mondo. Insieme, non vediamo l’ora di offrire altri momenti eccezionali per i nostri fedeli sostenitori”. “Nel 2025 i tifosi del CSK potranno continuare ad assistere alle attivazioni sul campo durante le prossime partite a Chennai, tra cui l’iscrizione al programma fedeltà Etihad Guest per vincere Guest Miles che possono essere riscattati per i voli. Contenuti coinvolgenti con i giocatori del CSK saranno trasmessi anche sui canali social di Etihad. Con il logo Etihad in primo piano sulla parte anteriore delle maglie dei giocatori, il brand Etihad sarà visibile ai milioni di spettatori che guarderanno allo stadio e sui canali di trasmissione in tutto il mondo. La partnership rafforza la dedizione di Etihad al mercato indiano, dove collega 11 destinazioni in India alla sua base ad Abu Dhabi. Gli ospiti possono proseguire verso destinazioni in Medio Oriente, Africa, Europa e Nord America, usufruendo anche del programma gratuito Abu Dhabi Stopover per un soggiorno gratuito di due notti in hotel ad Abu Dhabi durante il tragitto verso la loro destinazione finale”, conclude Etihad Airways.

EASYJET COLLABORA CON SIGNLIVE NEL REGNO UNITO – easyJet ha stretto una partnership con l’interpreting service SignLive, consentendo ai clienti sordi e con problemi di udito di comunicare utilizzando la lingua dei segni britannica (BSL). “Il nuovo servizio gratuito aiuterà a rimuovere le barriere alla comunicazione per i clienti sordi e con problemi di udito offrendo la possibilità di connettersi facilmente tramite video con un interprete certificato BSL, che può fornire una traduzione bidirezionale e consentire una conversazione in tempo reale con il team di assistenza dedicato di easyJet. Ciò include la prenotazione di voli, la modifica di prenotazioni esistenti e la risoluzione di eventuali domande relative ai viaggi prima e dopo la prenotazione. La BSL è utilizzata da oltre 151.000 persone nel Regno Unito, tra cui 87.000 persone sorde per le quali è la lingua preferita”, afferma easyJet. Wallis Harvey, Accessibility Specialist di easyJet, ha affermato: “Siamo incredibilmente orgogliosi di diventare partner di SignLive. Questo è uno dei tanti passi che stiamo compiendo come parte del nostro impegno continuo per rendere i viaggi facili e accessibili a tutti, assicurandoci che tutti i nostri clienti possano comunicare con noi nei diversi modi che più si adattano a loro e accedere a qualsiasi supporto di cui potrebbero aver bisogno dal nostro team dedicato”. Lotz, Direttore del Customer Success di SignLive, ha affermato: “Siamo lieti di collaborare con easyJet per migliorare ulteriormente l’accessibilità per la comunità dei sordi e degli ipoudenti”. Questa ultima partnership segue l’annuncio di easyJet del mese scorso di essere diventata membro ufficiale dell’Hidden Disabilities Sunflower network. L’Assisted Travel Advisory Board (EATAB) di easyJet, presieduto da Lord David Blunkett, è stato istituito nel 2012. Fornisce consulenza indipendente da parte di esperti del settore per supportare la missione di easyJet di rendere i viaggi accessibili a tutti, dal momento in cui un passeggero prenota fino al completamento del viaggio, in collaborazione con gli aeroporti e i loro fornitori di assistenza.

LOCKHEED MARTIN CONSEGNA IL 900° THAAD INTERCEPTOR – Lockheed Martin ha consegnato il 900° Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) interceptor alla Missile Defense Agency (MDA). Il THAAD Weapon System è una capacità di difesa altamente efficace e collaudata contro short, medium and intermediate-range ballistic missile threats, ed è l’unico U.S. system progettato per intercettare bersagli all’esterno e all’interno dell’atmosfera. “Questa pietra miliare arriva in un momento in cui gli eventi globali hanno evidenziato l’importanza strategica del THAAD nel contrasto alle minacce in evoluzione”, ha affermato Dan Nimblett, vice president of Upper Tier Integrated Air and Missile Defense at Lockheed Martin. “THAAD è fondamentale per proteggere la nostra nazione e i nostri alleati da una serie di ballistic missile threats e Lockheed Martin continuerà a lavorare con i nostri partner industriali e governativi per fornire la sua comprovata capacità”. “Il flight test success rate e il combat-proven status di THAAD continuano a guidare la domanda e dimostrano l’impegno globale di Lockheed Martin per la 21st Century Security®. Il THAAD Weapon System ha un 100% flight test intercept record e si è integrato con successo con il PAC-3 MSE interceptor. L’integrazione con altri sistemi è una parte fondamentale della creazione di una layered, networked architecture necessaria nell’attuale ambiente di minaccia”, conclude Lockheed Martin.

AIR ASTANA INCREMENTA I SERVIZI PER L’INDIA – Air Astana celebra 20 anni di collegamenti tra il Kazakistan e l’India ampliando i suoi servizi con una nuova rotta Almaty-Mumbai che sarà operativa dal 20 aprile 2025. Dopo l’ingresso nel mercato indiano nel 2004, la compagnia aerea ha esteso costantemente la sua presenza, operando attualmente nove voli settimanali per Delhi da Almaty, con un aumento regolare delle frequenze durante l’estate. I voli per Mumbai saranno operati con aeromobili della famiglia Airbus tre volte a settimana, domenica, mercoledì e giovedì. Il primo volo in partenza da Almaty il 20 aprile decollerà alle 04:30, con arrivo a Mumbai alle 09:55. Il volo di ritorno partirà da Mumbai alle 11:00 e arriverà ad Almaty alle 14:45 (orari locali). La durata del volo per Mumbai è di 4h50m all’andata e di 4h20m al ritorno.