IATA: la global air passenger demand raggiunge un livello record nel 2024

L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato le 2024 full-year and December 2024 passenger market performance, mostrando una domanda record.

Il traffico totale per l’intero anno nel 2024 (misurato in revenue passenger kilometers o RPK) è aumentato del 10,4% rispetto al 2023, il 3,8% in più rispetto ai livelli pre-pandemia (2019). La capacità totale, misurata in available seat kilometers (ASK) è aumentata dell’8,7% nel 2024. Il load factor complessivo ha raggiunto l’83,5%, un record per il traffico per l’intero anno.

Il traffico internazionale per l’intero anno nel 2024 è aumentato del 13,6% rispetto al 2023 e la capacità è aumentata del 12,8%.

Il traffico domestico per l’intero anno nel 2024 è aumentato del 5,7% rispetto all’anno precedente, mentre la capacità è aumentata del 2,5%.

Dicembre 2024 ha segnato una conclusione positiva dell’anno, con una domanda complessiva in aumento dell’8,6% anno su anno e una capacità cresciuta del 5,6%. La domanda internazionale è aumentata del 10,6% e quella domestica del 5,5%. Il load factor di dicembre ha raggiunto l’84%, un record per il mese.

“Il 2024 ha reso assolutamente chiaro che le persone vogliono viaggiare. Con una crescita della domanda del 10,4%, i viaggi hanno raggiunto numeri record a livello domestico e internazionale. Le compagnie aeree hanno soddisfatto questa forte domanda con un’efficienza record. In media, l’83,5% di tutti i posti offerti è stato occupato, un nuovo record, in parte attribuibile ai vincoli della supply chain che hanno limitato la crescita della capacità. La crescita dell’aviazione si riflette nelle società e nelle economie a tutti i livelli attraverso posti di lavoro, sviluppo del mercato, commercio, innovazione, esplorazione e molto altro”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“Guardando al 2025, ci sono tutti gli indizi che la domanda di viaggi continuerà a crescere, anche se a un ritmo moderato dell’8,0%, più in linea con le medie storiche. Il desiderio di prendere parte alla libertà che il volo rende possibile mette a fuoco alcune sfide. Innanzitutto, il tragico incidente di Washington di ieri sera ci ricorda che la sicurezza ha bisogno dei nostri sforzi continui. I nostri pensieri sono con tutti coloro che sono stati colpiti. Non cesseremo mai di lavorare per rendere l’aviazione sempre più sicura.

In secondo luogo, il fermo impegno delle compagnie aeree a raggiungere emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2050. Mentre le compagnie aeree hanno investito cifre record negli acquisti di sustainable aviation fuel (SAF) nel 2024, meno dello 0,5% del fabbisogno di carburante è stato soddisfatto con il SAF. Il SAF scarseggia e i costi devono scendere. I governi potrebbero rafforzare la loro sicurezza energetica nazionale e sbloccare questo problema dando priorità alla produzione di carburante rinnovabile da cui deriva il SAF. Oltre a garantire l’approvvigionamento energetico e ad aumentare l’offerta di SAF, dirottare una frazione dei sussidi concessi per l’estrazione di combustibili fossili per supportare la capacità di energia rinnovabile stimolerebbe anche la prosperità attraverso l’espansione economica e la creazione di posti di lavoro”, ha proseguito Walsh.

International Passenger Markets

Il traffico internazionale annuale ha superato il precedente massimo del 2019 dello 0,5% nel 2024, con una crescita in tutte le regioni. La capacità è stata inferiore dello 0,9% rispetto al 2019. Il load factor è migliorato di 0,5 punti percentuali, chiudendo all’83,2%, un record.

Nel mese di dicembre, la domanda internazionale è cresciuta del 10,6%, la capacità è aumentata del 7,7% e il load factor è migliorato di 2,2 punti percentuali (rispetto a dicembre 2023), all’83,9%.

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno registrato un aumento del 26,0% nel traffico internazionale annuale del 2024 rispetto al 2023, mantenendo il tasso più forte anno su anno tra le regioni. La capacità è aumentata del 24,7% e il load factor è salito di 0,8 punti percentuali all’83,8%. Nonostante questa forte crescita, le opportunità di ulteriore crescita rimangono elevate, poiché gli RPK internazionali rimangono dell’8,7% al di sotto dei livelli del 2019. Il traffico di dicembre 2024 è aumentato del 17,1% rispetto a dicembre 2023.

Il traffico annuale dei vettori europei è salito del 9,7% rispetto al 2023. La capacità è aumentata del 9,2% e il load factor è salito di 0,4 punti percentuali all’84,1%. A dicembre, la domanda è salita dell’8,6% rispetto allo stesso mese del 2023.

Le compagnie aeree mediorientali hanno registrato un aumento del traffico del 9,4% nel 2024 rispetto al 2023. La capacità è aumentata dell’8,4% e il load factor è salito di 0,7 punti percentuali all’80,8%. La domanda a dicembre è salita del 7,7% rispetto allo stesso mese del 2023.

I vettori nordamericani hanno registrato un aumento del traffico annuale del 6,8% nel 2024 rispetto al 2023. La capacità è aumentata del 7,4% e il load factor è sceso di -0,5 punti percentuali all’84,2%. Il traffico di dicembre 2024 è aumentato del 5,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Le compagnie aeree latinoamericane hanno registrato un aumento del traffico del 14,4% nel 2024 rispetto all’intero anno 2023. La capacità annuale è salita del 14,3% e il load factor è aumentato di 0,1 punti percentuali, all’84,8%, il più alto tra le regioni. La domanda a dicembre è salita dell’11,3% rispetto a dicembre 2023.

Il traffico annuale delle compagnie aeree africane è aumentato del 13,2% nel 2024 rispetto all’anno precedente. La capacità dell’intero anno 2024 è aumentata del 9,5% e il load factor è salito di 2,5 punti percentuali al 74,5%, il più basso tra le regioni ma un record per l’Africa. Il traffico di dicembre 2024 per le compagnie aeree africane è aumentato del 12,4% rispetto a dicembre 2023.

Domestic Passenger Markets

La domanda domestica per l’intero anno ha raggiunto livelli record per numero di passeggeri e load factor Il performer di spicco per l’RPK domestico del 2024 è stata ancora una volta la Cina, che è aumentata del 12,3% rispetto al 2023. C’è stata una crescita stabile negli altri principali mercati domestici. Da notare che il Giappone ha raggiunto una crescita del 3,2% mentre la capacità si è contratta dello 0,3%. Solo l’India ha avuto un calo del load factor (-0,6%-pt), ma ha comunque raggiunto un load factor dell’86,4%, il più alto tra tutti i mercati domestici.

(Ufficio Stampa IATA)