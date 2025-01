Lufthansa Group rafforza la wet lease partnership con airBaltic

Lufthansa Group ha firmato un accordo per ricevere una convertible share che rappresenta una quota del 10% della compagnia aerea lettone airBaltic che sarà emessa a un prezzo di sottoscrizione di 14 milioni di euro. Inoltre, Lufthansa Group riceverà un posto nell’airBaltic Supervisory Board.

“La convertible share sarà trasformata in ordinary shares in caso di potenziale IPO di air Baltic. L’entità della quota sarà determinata dal prezzo di mercato della potenziale IPO, con la quota di Lufthansa Group che ammonta a non meno del 5% di airBaltic.

La transazione si basa sull’accordo di wet lease esistente tra Lufthansa Group e airBaltic e intende rafforzare il ruolo di airBaltic come partner strategico di Lufthansa Group. L’espansione di questa cooperazione commerciale consente a Lufthansa Group di migliorare la qualità del proprio network e di aggiungere mercati aggiuntivi. Inoltre, è previsto un ulteriore sviluppo del prodotto dei wet lease services, in linea con le aspettative dei nostri clienti.

La chiusura della transazione è prevista per il secondo trimestre di quest’anno e soggetta a revisione antitrust”, afferma Lufthansa Group.

“Proprio di recente, il wet lease agreement tra Lufthansa Group e airBaltic è stato esteso per altri tre anni oltre l’estate del 2025. Questa partnership consente di distribuire in modo flessibile fino a 21 aeromobili aggiuntivi Airbus A220-300 a basso consumo di carburante in estate e cinque aeromobili di questo tipo in inverno presso vari hub di Lufthansa Group. Lufthansa Group sta quindi rispondendo in modo più flessibile alla domanda aggiuntiva dei clienti in estate.

Grazie alle capacità aggiuntive di airBaltic, le destinazioni più richieste nei route networks potranno essere servite in modo ancora più flessibile in futuro. Allo stesso tempo, rafforza la qualità e la stabilità dei collegamenti con i servizi intercontinentali di Lufthansa Group Airlines presso gli hub del Gruppo.

airBaltic è la compagnia aerea nazionale e più grande della Lettonia, con base e hub a Riga. Opera una flotta di 50 moderni ed efficienti aeromobili Airbus A220. Lufthansa Group collabora con airBaltic dal 2019, che si è dimostrata un partner affidabile e prezioso”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group – airBaltic)