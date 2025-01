Viva collabora con Tecnam per la sua Pilot Academy

Tecnam e Viva hanno annunciato l’acquisto di sei single-engine P2010TDI e di un multi-engine P2006T NG per il suo Pilot Academy expansion programme.

I sei Tecnam P2010TDI e il P2006T NG twin-engine sono programmati per la consegna nel 2025. Altri velivoli sono in opzione, così come due twin engine Tecnam aircraft e 12 single engine Tecnam aircraft. I velivoli saranno utilizzati dal PPL (Private Pilot License) fino all’advanced commercial pilot training, come CPL(A), IR(A) e MEP(L), nonché per integrated ab-initio commercial pilot training.

“Viva è una ultra-low-cost Mexican airline e ha deciso di aprire la propria Pilot Academy per fornire ai propri studenti tutta la formazione di cui hanno bisogno per diventare piloti altamente qualificati in breve tempo.

Con l’arrivo del primo aereo nel primo trimestre del 2025, l’Academy inizierà con 2 gruppi di 25 studenti all’anno e crescerà da lì. Questa acquisizione rafforzerà anche l’attuale Viva Pilot Cadet Programme, che aiuterà a soddisfare la crescente domanda di piloti della compagnia aerea”, afferma Tecnam.

“Viva si impegna a plasmare il futuro dell’aviazione investendo in formazione di livello mondiale e innovazione sostenibile. La partnership con Tecnam ci consente di dotare la nostra Viva Pilot Academy di sette aeromobili sicuri, efficienti ed ecologici. Questa collaborazione rappresenta un passo significativo nella preparazione della prossima generazione di piloti, per soddisfare le mutevoli esigenze del settore dell’aviazione”, ha affermato Mayela Flores, Technical Training Director Officer, Viva.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questa partnership con Viva, poiché dimostra che le nostre idee per il futuro dell’aviation training sono una vittoria per tutti: flight schools, studenti, environment and aviation in generale”, ha affermato Walter Da Costa, Tecnam Chief Sales Officer.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)