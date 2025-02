Embraer celebra 10 anni dal primo volo del KC-390 Millennium

Embraer celebra oggi 10 anni dal primo volo del KC-390 Millennium, il next-generation multi-mission tactical transport aircraft.

“Il volo inaugurale, che ha avuto luogo a Gavião Peixoto il 3 febbraio 2015, è durato 1 ora e 25 minuti. Ha fornito all’equipaggio una valutazione delle caratteristiche di volo e delle performance del KC-390 Millennium.

Da allora, questo aereo dotato di fly-by-wire ha ridefinito gli standard del military airlift, eseguendo un’ampia gamma di missioni nelle condizioni più impegnative, ottenendo al contempo un notevole successo nei global defense markets.

Nell’ottobre 2018 il KC-390 Millennium ha raggiunto altri due traguardi significativi: il primo volo del primo velivolo prodotto in serie e il ricevimento del Type Certificate dalla National Civil Aviation Agency (ANAC). Questa certificazione ha segnato una pietra miliare fondamentale per ottenere la certificazione militare e ha dimostrato l’avanzato livello tecnologico del velivolo”, afferma Embraer.

“In appena un decennio, il KC-390 ha dimostrato di essere una combinazione imbattibile di versatilità, robustezza e flessibilità, guadagnando costantemente il suo posto sul mercato e diventando la scelta ideale per i paesi alla ricerca di un multi-mission tactical military transport. Questo velivolo combina il meglio della tecnologia aerospaziale con lo spirito di Embraer, dedicato all’eccellenza e alle performance, consentendo ai nostri clienti di eseguire le loro missioni sempre e ovunque”, afferma Bosco da Costa Junior, presidente e CEO di Embraer Defense & Security.

“Tra agosto e settembre 2019, la firma del contratto con il Portogallo per l’acquisizione di cinque velivoli KC-390 e la consegna della prima unità alla Brazilian Air Force hanno segnato ulteriori importanti capitoli nella storia di successo del KC-390 Millennium.

Nel 2020, una delle più prestigiose riviste di aviazione, Aviation Week, ha assegnato al KC-390 Millennium il Grand Laureate nella Defense category e i Laureate Awards for “Best New Product” in Defense category. Qualche giorno dopo, l’Ungheria si è unita alle fila dei paesi che hanno selezionato il KC-390 Millennium per migliorare le proprie capacità con l’aereo all’avanguardia di Embraer“, prosegue Embraer.

“L’acquisizione del KC-390 da parte di Portogallo e Ungheria, due importanti membri della NATO, ha consentito al KC-390 Millennium di fare passi da gigante in Europa, dimostrando l’eccezionale flessibilità, l’efficienza operativa e i bassi costi operativi di questo straordinario aereo”, ha proseguito Bosco da Costa Junior.

“Nel 2022 i Paesi Bassi hanno annunciato la loro scelta per il Millennium. Nel 2023, anche Austria, Repubblica Ceca e Repubblica di Corea hanno scelto il KC-390, confermando il successo di questa piattaforma rivoluzionaria. Nel 2024, anche Svezia, Slovacchia e un cliente non divulgato hanno optato per il KC-390.

Da quando è entrato in funzione con la Brazilian Air Force nel 2019, la Portuguese Air Force nel 2023 e, più di recente, l’Hungarian Air Force nel 2024, il KC-390 ha dimostrato la sua capacità, l’affidabilità e le prestazioni. L’attuale flotta di 10 velivoli operativi, sette con la Brazilian Air Force, due con la Portuguese Air Force e uno con l’Hungarian Air Force, ha accumulato oltre 16.300 ore di volo, con un mission capability rate del 93% e mission completion rates superiori al 99%, dimostrando una produttività eccezionale nella categoria.

Il KC-390 può trasportare un payload maggiore (26 tonnellate) rispetto ad altri medium-sized military transport aircraft e vola più velocemente (470 nodi) e più lontano, potendo svolgere un’ampia gamma di missioni, come il trasporto e lo sbarco di merci e truppe, l’evacuazione medica, la ricerca e il soccorso, il rifornimento in volo sia come tanker che come receiver, missioni antincendio e umanitarie, operando su piste temporanee o non asfaltate, come terra battuta, suolo e ghiaia”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)