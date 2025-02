News Brevi – 03.02.2025

INSEDIATO IL NUOVO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE ENAC – Si è insediato oggi, 3 febbraio, il nuovo Organismo Indipendente di Valutazione della performance Enac, con la seguente composizione collegiale: Presidente dott. Bruno Carapella, componenti dott.ssa Elisa Minichiello e dott. Maurizio Maraglino Misciagna. Il Presidente Pierluigi Di Palma: “Il mio più caloroso augurio di buon lavoro ai componenti del nuovo OIV dell’Enac. La loro professionalità contribuirà allo svolgimento trasparente ed efficiente delle attività dell’Enac, consentendo a ognuno di noi di continuare a operare a favore della crescita del comparto, soprattutto in una fase storica in cui siamo chiamati a gestire uno sviluppo tecnologico e sostenibile della mobilità aerea innovativa, lasciando al centro di ogni azione la tutela del passeggero”. Presenti all’insediamento anche il Direttore Generale f.f. ing. Fabio Nicolai, il Direttore Centrale Coordinamento Presidenza e Pianificazione avv. Gianluca Lo Bianco, il Direttore Centrale Risorse Umane, Economiche e Benessere Organizzativo dott.ssa Maria Elena Taormina.

NEL PRIMO MESE DELL’ANNO TRAFFICO IN CRESCITA DEL 13,3% NEGLI AEROPORTI PUGLIESI – Aeroporti di Puglia rende noto che nel mese di gennaio, il totale passeggeri in arrivo e partenza negli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia, è stato di 593.301, con un incremento del 13,3% rispetto allo stesso mese del 2024 quando il totale era stato di 523.808 passeggeri. Nel dettaglio, per quanto riguarda l’aeroporto Karol Wojtyla di Bari i passeggeri, totale tra arrivi e partenze, sono stati 419.576, pari al +15,1% rispetto ai 364.437 del 2024. Il traffico di linea nazionale ha registrato un incremento dell’8,7%, mentre i 183.214 passeggeri di linea internazionale hanno determinato una crescita del 23,6% rispetto ai 148.201 passeggeri dello scorso anno. Per quel che riguarda l’aeroporto del Salento di Brindisi, il mese di gennaio si è chiuso con 168.229 passeggeri, il +7,3% rispetto ai 156.816 di gennaio 2024. Se il traffico di linea nazionale, con 146.287 passeggeri, tra arrivi e partenze, ha registrato un +5,8% rispetto allo scorso anno, il traffico di linea internazionale, con 20.921 passeggeri, si è attestato a un +16,4% rispetto a gennaio 2024. Più che raddoppiati, infine, i passeggeri in arrivo e partenza dal “Gino Lisa” di Foggia: erano stati 2.555 nel gennaio 2024, sono stati 6.496 nel mese di gennaio 2025, pari al +154,2%.

DELTA INTRODUCE UN SERVIZIO NON STOP DA LOS ANGELES A MELBOURNE – Delta sta rafforzando ulteriormente la sua presenza in Australia e nel Pacifico meridionale con il lancio del servizio non-stop da Los Angeles (LAX) a Melbourne (MEL), a partire da dicembre 2025. “Questa nuova rotta unisce la facile connettività a una delle città più dinamiche dell’Australia con il pluripremiato servizio che i clienti Delta conoscono e amano. Inoltre, i viaggiatori potranno usufruire dell’Airbus A350-900 all’avanguardia e delle strutture premium di Delta a LAX, tra cui la Delta One Lounge di livello mondiale”, afferma Delta. “Il nuovo servizio Delta per Melbourne riflette il nostro impegno nel mettere in contatto i clienti con le destinazioni più emozionanti del mondo”, ha affermato Paul Baldoni, Senior Vice President of Network Planning, Delta. “Come compagnia aerea più grande a LAX, siamo orgogliosi di offrire un’esperienza premium, sia che i clienti esplorino Melbourne o che si colleghino tramite il nostro hub di Los Angeles verso destinazioni in tutto il mondo”. “Questa nuova rotta rende Melbourne la terza destinazione non-stop di Delta in Australia, unendosi a Sydney e Brisbane, ed espande la portata di Delta nel Pacifico meridionale a cinque città, tra cui Auckland e Papeete. Delta continua a migliorare l’esperienza cliente a Los Angeles International Airport, offrendo comodità e lusso all’inizio del tuo viaggio. Da LAX, la compagnia aerea offre oltre 150 partenze nei giorni di punta verso quasi 60 destinazioni. Per i viaggiatori provenienti da Melbourne, Delta offre comodi collegamenti con oltre 40 città negli Stati Uniti, tra cui importanti hub come New York (JFK), Boston (BOS), Seattle (SEA) e Atlanta (ATL). I clienti Delta One possono usufruire della Delta One Lounge presso LAX, con posti per circa 200 ospiti, offerte di cibo e bevande premium, ospitalità individuale, un’area benessere e molto altro. La lounge è comodamente collegata al check-in dedicato Delta One. Questa rotta opererà sull’Airbus A350-900 con quattro esperienze di prodotto: Delta One Suites, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin”, conclude Delta.

LOCKHEED MARTIN CONSEGNA IL PRIMO F-26 BLOCK 70 ALLA BULGARIA – Lockheed Martin ha annunciato la consegna del primo F-16 Block 70 alla Bulgaria, segnando un importante passo avanti negli sforzi del paese per modernizzare la sua air force. La consegna è stata celebrata in una cerimonia venerdì mattina a Greenville, Carolina del Sud, alla quale hanno partecipato il ministro della Difesa bulgaro, Atanas Zapryanov, insieme ai leader americani e bulgari. Gli F-16 sono costruiti dal team Lockheed Martin a Greenville. La Bulgaria ha ordinato 16 velivoli in totale. “L’F-16 aiuterà la Bulgarian Air Force a rimanere al passo con le minacce nella regione e a svolgere un ruolo chiave nella missione di mantenimento della pace in Europa e nel mondo”, ha affermato Mike Shoemaker, vice president and general manager – Integrated Fighter Group. “L’F-16 ha dimostrato più volte la sua supremazia aerea e la versione Block 70 fornirà alla Bulgarian Air Force un aereo altamente capace e collaudato”. Lockheed Martin ha un arretrato di 117 F-16 Block 70/72 da produrre a Greenville, con 23 già consegnati a partner internazionali. Il programma F-16 supporta oltre 46.000 posti di lavoro americani, rendendolo una parte vitale della base industriale del paese.

UNO SGUARDO ESCLUSIVO DIETRO LE QUINTE DI BRUSSELS AIRLINES CON “WELKOM AAN BOORD” – Brussels Airlines informa: “A partire dal 9 febbraio, su VTM sarà trasmesso Welkom Aan Boord, un reality show che offre uno sguardo esclusivo dietro le quinte alle operazioni quotidiane di Brussels Airlines. Per la prima volta, alle troupe televisive è stato concesso un ampio accesso alla compagnia aerea nazionale belga. Con questo programma, Brussels Airlines mira a ispirare le persone a prendere in considerazione una carriera nell’aviazione. Svegliarsi alle 3 del mattino, solo per essere ricompensati con un’alba sopra le nuvole. Un turno di 12 ore che ti porta da Bruxelles a Nairobi, seguito da due notti in location. Lavorare per una compagnia aerea continua a stimolare l’immaginazione. Dal 9 febbraio, Brussels Airlines e VTM mostreranno cosa succede davvero dietro le quinte della compagnia aerea. Per diversi mesi, la società di produzione Geronimo Entertainment ha seguito vari dipendenti di Brussels Airlines, a terra e in volo, catturando le loro esperienze per Welkom Aan Boord. La serie andrà in onda ogni domenica sera su VTM e sarà disponibile anche su VTMGO”. “Offriamo uno sguardo unico dietro le quinte. Cosa serve per prendersi cura dei nostri passeggeri dentro e intorno all’aereo? Molti si chiedono quali siano i compiti e le responsabilità dei colleghi a bordo e in aeroporto. Mostriamo sia i lati attraenti che quelli meno attraenti del lavoro quotidiano dei nostri colleghi. Ad esempio, è emozionante viaggiare regolarmente all’estero per lavoro, ma anche i voli notturni, le lunghe giornate e le situazioni difficili fanno parte del lavoro”, afferma Wencke Lemmes, Head of Customer Experience, Product & Marketing, Brussels Airlines. “Molte persone viaggiano in aereo. Ma il cockpit rimane sempre rigorosamente off-limits per i passeggeri. È lì che vengono prese decisioni cruciali, il cuore pulsante dell’aereo, per così dire. Siamo lieti di poter aprire quella porta per la prima volta insieme a VTM e offrire agli spettatori uno sguardo esclusivo su un mondo che cattura davvero l’immaginazione. Allo stesso tempo, seguiamo il cabin crew durante il volo, offrendo anche uno sguardo dietro le quinte al loro lavoro. Siamo molto grati che i piloti e l’equipaggio di cabina di Brussels Airlines siano disposti a condividere le loro storie sulle loro vite, lavori, passione e dedizione”, afferma Davy Parmentier, Channel Director, VTM. “In passato ci sono stati programmi sugli aeroporti, ma di solito si fermavano alla porta dell’aereo. Quello che volevamo sapere è: cosa succede dopo? Com’è eseguire un volo a lungo raggio o preparare pasti per centinaia di passeggeri a quota di crociera? Quel viaggio di scoperta è stato spesso incredibilmente affascinante”, afferma Emanuel Vanderjeugd, CEO Geronimo Entertainment. “In Welkom Aan Boord, viene evidenziato il lavoro quotidiano dei cabin crew, dei piloti, del ground staff e degli aircraft technicians. Brussels Airlines spera che la serie ispiri più persone a intraprendere una carriera nell’aviazione. Gli interessati possono visitare il Brussels Airlines job site per le opportunità”, conclude Brussels Airlines.

TEXTRON AVIATION CONSEGNA IL PRIMO CESSNA SKYCOURIER TWIN TURBOPROP IN CANADA – Textron Aviation ha annunciato la prima consegna in Canada del suo twin-engine, large-utility turboprop, il Cessna SkyCourier, ad Air Bravo Corporation. Air Bravo è una passenger, cargo and air ambulance flight service company con sede a Thunder Bay, Sudbury, Barrie e Meaford, Ontario. L’aereo, una freighter variant, verrà utilizzato per trasportare merci in tutta la regione. Il Cessna SkyCourier è progettato e prodotto da Textron Aviation Inc., una società Textron Inc. “Lo SkyCourier è un aereo versatile, con flessibilità di cabina, elevata payload capability, elevate prestazioni, bassi costi operativi. Si è rapidamente dimostrato una scelta eccellente per un’ampia gamma di missioni”, ha affermato Lannie O’Bannion, senior vice president, Global Sales and Flight Operations, Textron Aviation. “Non vediamo l’ora di vedere Air Bravo utilizzare l’aereo per supportare e migliorare le proprie operazioni commerciali”. Grazie alla capacità di essere utilizzato da un singolo pilota, lo SkyCourier è una soluzione ideale per il trasporto aereo di merci, passeggeri e missioni speciali. L’aereo è altamente adattabile e può facilmente modificare le configurazioni per completare efficacemente praticamente qualsiasi missione, supportando un significativo ritorno sull’investimento. L’aereo ha anche la capacità di supportare un’ampia gamma di attività operative in aree remote. Air Bravo, fondata nel 2001, è cresciuta fino a diventare una delle compagnie aeree di maggior successo dell’Ontario. La compagnia offre passenger, cargo and air ambulance flight services affidabili per quasi tutte le piste di atterraggio del Nord America. “Siamo orgogliosi di essere il primo SkyCourier customer in Canada e questo aereo è perfetto per supportare il lato cargo della nostra attività”, ha affermato Rick Horwath, presidente e CEO di Air Bravo. “L’aereo ha un cockpit spazioso, è facile da pilotare e l’avionica è intuitiva. Non vediamo l’ora di metterlo in funzione”.

EMIRATES E NBA HANNO OFFERTO UN’ESPERIENZA INDIMENTICABILE AI GIOVANI DI PARIGI – Emirates informa: “Emirates, Official Airline Partner of the NBA, ha offerto ai giovani di Parigi la scorsa settimana un’esperienza indimenticabile, con la leggenda della NBA Joakim Noah. Mostrando a 15 ragazzi di un’organizzazione locale, Sport dans la Ville, a Parigi i fondamenti del gioco, Noah ha impartito lezioni ravvicinate e personali su passaggi, tiri, rimbalzi e ha offerto rinforzi positivi e incoraggiamenti durante la sessione. Sport dans la Ville è dedicato all’integrazione sociale e professionale dei giovani provenienti da quartieri svantaggiati attraverso lo sport. I ragazzi hanno anche avuto l’opportunità di interagire con Jr. NBA coaches, partecipare a partite amichevoli e portare a casa foto ricordo alla fine della sessione. In qualità di Official Airline Partner and Title Partner of the Emirates NBA Cup, la compagnia aerea mette in contatto i fan con il basket attraverso community programs ed esperienze uniche. Dal supporto alle basketball clinics per i giovani alla creazione di momenti memorabili agli eventi NBA, la partnership riflette l’impegno di Emirates nel riunire le persone attraverso lo sport. La compagnia aerea ha inoltre accolto la leggenda dell’NBA Tony Parker all’inizio di questa settimana nel suo Travel Store di recente apertura a Parigi, offrendo agli ospiti la possibilità di incontrare il giocatore e di portarsi a casa merchandise autografato”. “Gli NBA Paris Games 2025 presentati da Tissot si sono svolti dal 23 al 25 gennaio. Gli appassionati di basket hanno vissuto un’esperienza immersiva presso l’NBA House situata a Carreau du Temple, con intrattenimento dal vivo, opportunità fotografiche, omaggi e un’area giochi dedicata per i fan per interagire con i giocatori. I fan hanno anche avuto l’entusiasmante opportunità di partecipare alla “Around the World Challenge” presso lo stand Emirates, per avere la possibilità di vincere un’autentica Emirates Wilson ball. Emirates opera in Francia da oltre 30 anni. La compagnia aerea attualmente serve Parigi con 21 voli settimanali, tra cui 3 voli giornalieri con A380; un servizio giornaliero A380 per Nizza; un volo giornaliero per Lione utilizzando il Boeing 777 (aggiornato a un servizio giornaliero con A350 a partire da giugno 2025)”, conclude Emirates.

L’RTX BOARD ELEGGE CHRISTOPHER T. CALIO COME CHAIRMAN – L’RTX Corporation Board of Directors ha eletto il President and Chief Executive Officer Christopher T. Calio come Chairman of the Board, con decorrenza dal 30 aprile 2025. Questa azione segue la notifica al Board da parte di Gregory J. Hayes, RTX Executive Chairman, della sua decisione di dimettersi da Executive Chairman e da member of the Board prima del 2025 annual meeting. della società. Mr. Hayes ha servito come Executive Chairman of the Board da maggio 2024. In precedenza, è stato President and CEO of RTX, in seguito alla fusione del 2020 di Raytheon Company e United Technologies, dove è stato Chairman and CEO. “Greg ha guidato RTX sin dalla fondazione dell’azienda e attraverso significativi cambiamenti nel settore aerospaziale e della difesa”, ha affermato Fred Reynolds, RTX Lead Director. “La straordinaria leadership visionaria di Greg negli ultimi 35 anni ha creato un valore enorme per dipendenti, clienti, partner e investitori e la sua guida costante ha guidato una transizione di leadership di successo che posiziona l’azienda per il successo nel futuro. Vogliamo ringraziare Greg per i suoi molti anni di leadership eccezionale e servizio alla nostra azienda”. “Come previsto, in qualità di CEO, Chris Calio ha continuato a guidare la crescita di RTX concentrandosi sull’esecuzione operativa e sull’innovazione tecnologica al ritmo delle esigenze dei clienti”, ha affermato Greg Hayes. “Sono certo che, in qualità di Chairman and CEO, continuerà a realizzare le priorità strategiche che garantiscono una crescita a lungo termine per tutti gli stakeholder. Gli auguro tutto il meglio per il futuro”. A partire dal 30 aprile 2025, Mr. Hayes passerà al ruolo di Special Advisor to the CEO fino al 2 gennaio 2026.

ANA HOLDINGS COMUNICA I RISULTATI DEI NOVE MESI CONCLUSI IL 31 DICEMBRE 2024 – ANA HOLDINGS INC. (ANA HD) comunica i suoi risultati finanziari per i nove mesi conclusi il 31 dicembre 2024. ANA HD ha registrato ricavi pari a 1.702,7 miliardi di yen e un aumento del volume di passeggeri, grazie alla forte domanda. Gli International passenger revenue hanno raggiunto un record di 601,2 miliardi di yen, sulla base della forte domanda di viaggi in entrata in Giappone, nonché della robusta domanda dal Giappone verso Europa e Nord America. Anche la leisure demand sulle domestic routes è stata forte, con un record del 77% di utilizzo dei posti solo nel terzo trimestre. Mentre le spese operative sono aumentate rispetto all’anno precedente a causa dell’impatto dello yen più debole e della maggiore manutenzione degli aeromobili associata alle operazioni ampliate, l’operating income è stato di 171,1 miliardi di yen, 7,0 miliardi di yen in più rispetto al previsto. Net income attribuibile ai proprietari della società madre pari a 134 miliardi di yen. “L’implementazione della nostra strategia ha contribuito alla performance finanziaria positiva di questo trimestre, guidata da diversi fattori che danno ad ANA HD la sicurezza di rivedere e aumentare le nostre previsioni per l’intero anno”, ha affermato Kimihiro Nakahori, Executive Vice President and Group Chief Financial Officer. “Continueremo a concentrarci sulla crescita sostenibile che ci posiziona per catturare la domanda di viaggi e merci”. Sia i volumi di passeggeri che i ricavi sono aumentati anno su anno principalmente a causa delle forti rotte nordamericane ed europee, catturando la domanda proveniente dal Giappone, oltre alla forte domanda di viaggi in entrata in Giappone. Per la rete di rotte internazionali, la rotta Narita-Perth è stata ripresa a ottobre e la rotta Haneda-Milano è stata inaugurata a dicembre. ANA HD ha rivisto e aumentato le previsioni per l’intero anno. Per il prossimo anno fiscale ANA HD continuerà a catturare la domanda e massimizzare la redditività in tutto il gruppo. Nel terzo trimestre, il volume di passeggeri domestici e internazionali è stato forte, sostenuto da una forte domanda. Poiché si prevede che la domanda passeggeri rimarrà forte nel quarto trimestre, si prevede che le full-year revenues saranno pari a 2.255,0 miliardi di yen. Si prevede che l’operating income per l’intero anno sarà di 180,0 miliardi di yen, a causa dell’aumento previsto delle spese relative alla manutenzione, oltre all’impatto dei tassi di cambio. A causa di pagamenti di compensazione superiori alle attese relativi ad aeromobili e altre voci, si prevede che l’ordinary income per l’intero anno sarà di 190,0 miliardi di yen e che il net income attribuibile ai proprietari della società madre sarà di 140,0 miliardi di yen.

AIR ASTANA CONTINUA AD AMPLIARE LA FLOTTA AIRBUS – Air Astana informa: “Un nuovo aereo Airbus A320neo per Air Astana è arrivato ieri ad Almaty dallo stabilimento del produttore a Tolosa, in Francia. L’aereo è dotato di una configurazione di cabina a due classi, con 16 posti in business class e 132 posti in economy class. L’aereo appena consegnato è il decimo Airbus A320neo ad entrare nella flotta del Gruppo Air Astana, che attualmente comprende 58 aeromobili, prevalentemente della famiglia Airbus. Nonostante le sfide globali nel settore dell’aviazione e le interruzioni nelle catene di fornitura globali, Air Astana continua ad espandere con successo la propria flotta con nuovi aeromobili dei principali produttori globali. Questa espansione della flotta è in linea con la strategia di sviluppo di Air Astana, che si concentra sull’estensione della rete, il miglioramento dell’efficienza operativa e il raggiungimento di una crescita sostenibile”.