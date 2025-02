Rolls-Royce celebra 30 anni di Trent engines

La famiglia di motori Rolls-Royce Trent festeggia 30 anni dall’entrata in servizio. “Ha accumulato oltre 200 milioni di ore di volo e ha trasportato 3,5 miliardi di persone in vacanza, viaggi di lavoro e missioni umanitarie.

Il Trent 700 è stato il primo motore Trent a entrare in servizio sull’Airbus A330 nel 1995 e la pietra angolare del successivo successo di Rolls-Royce sul mercato. La famiglia è composta da Trent 700, Trent 800, Trent 500, Trent 900, Trent 1000, Trent XWB e Trent 7000. Nel 2010 erano in servizio 1.500 motori Trent, oggi sono quasi 6.000, con un aereo con motore Rolls-Royce che decolla o atterra ogni 3 secondi, evidenziando il successo unico, la reputazione e l’approvazione dei clienti della famiglia di motori Trent“, afferma Rolls-Royce.

“Inerente al design del motore Trent c’è una filosofia di miglioramento continuo. La robusta e collaudata 3-shaft architecture è scalabile, consentendo a ogni nuovo Trent di fornire la spinta richiesta per la sua specifica applicazione aeronautica, incorporando al contempo le ultime novità in termini di materiali, componenti, progettazione e tecnologia dei sottosistemi. Questa filosofia consente inoltre di reinserire la più recente tecnologia matura nei precedenti motori Trent in servizio. Questi aggiornamenti in servizio forniscono miglioramenti in termini di capacità, efficienza, affidabilità e durata e garantiscono che i nostri motori migliorino con l’età.

Di conseguenza, dall’entrata in servizio della famiglia Trent, il consumo di carburante è stato ridotto del 15%, con il Trent XWB il large aero engine più efficiente in servizio, e l’affidabilità è stata migliorata di otto volte. Con la 100% SAF compatibility in tutta la famiglia di motori Trent, stiamo accelerando la transizione al Net Zero flight.

Il viaggio della famiglia di motori Trent è sostenuto dai servizi che la supportano. Poco dopo l’entrata in servizio del primo Trent, Rolls-Royce ha introdotto un servizio rivoluzionario che ha allineato l’interesse delle compagnie aeree al produttore del motore: TotalCare. Questo programma di supporto si allinea alle engine flying hours, fornendo alle compagnie aeree la certezza del trasferimento del rischio e dei costi di manutenzione.

I servizi, noti collettivamente come CareStore, si sono evoluti costantemente per soddisfare l’ascesa delle società di leasing, la progressione del motore attraverso il suo ciclo di vita naturale e lo sviluppo delle tecnologie digitali. I CareStore services sono disponibili per airlines, freight operators and lessors e per un periodo di copertura esteso: caratteristiche uniche sul mercato.

Inoltre, continuiamo a innovare con servizi che forniscono ai nostri clienti informazioni sulle operazioni della loro flotta, consentendo loro di prevedere lo stato di salute della flotta ed eliminare le sorprese indesiderate dalle loro operazioni con una 99% dispatch reliability”, prosegue Rolls-Royce.

“Dagli umili inizi al Midland Hotel di Manchester più di un secolo fa, la storia di Rolls-Royce è ricca di primati nell’aviazione, forse perfettamente illustrati dal primo bypass gas turbine engine (il Conway) e dal primo volo passeggeri al mondo che ha utilizzato 100% Sustainable Aviation Fuel attraverso l’Atlantico su un Boeing 787 con motore Trent 1000 nel 2023.

Altre prime degne di nota come le super-efficient wide chord hollow titanium fan blades e la resistente 3-shaft core architecture sono tutte caratteristiche esclusive della famiglia di motori Trent. Ogni innovazione offre una versatilità comprovata, offrendo ai nostri clienti il massimo potenziale di generazione di entrate. Il Trent XWB offrirà presto un altro primato nel settore quando alimenterà il volo passeggeri non-stop più lungo da Londra a Sydney.

Ciò che rende Rolls-Royce davvero unica sono le sue persone. La storia dell’innovazione è il cuore pulsante della filosofia della famiglia Trent ed è radicata nel DNA delle nostre persone.

Molti dei nostri ingegneri vantano carriere decennali in Rolls-Royce e tre generazioni di dipendenti sono presenti in tutta l’organizzazione. La prossima generazione è già al lavoro tramite i nostri graduate and apprenticeship programmes, garantendo ai nostri clienti e partner di poter contare su una pipeline duratura di talenti”, continua Rolls-Royce.

“Rolls-Royce sta investendo oltre 1 miliardo di sterline in un programma di engine upgrades, tra cui un Durability Enhancement package sul Trent 1000 e sul Trent 7000, che ha dimostrato di più che raddoppiare l’engine time on wing.

Rolls-Royce rimane all’avanguardia della tecnologia del settore con continui investimenti in UltraFan, un demonstrator aero engine che è il più grande al mondo. UltraFan contiene una serie di nuove tecnologie che offrono una maggiore efficienza nei consumi e minori emissioni. Il dimostratore UltraFan è progettato per il futuro: sarà pronto a operare con 100% Sustainable Aviation Fuel fin dal primo giorno di servizio”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)