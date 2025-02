Airbus sigla un nuovo study contract per definire il futuro maritime patrol aircraft della Francia

La French Defence Procurement Agency (Direction Générale de l’Armement) ha firmato un contratto con Airbus Defence and Space come prime contractor, in partnership con Thales, per un risk-assessment study del future maritime patrol aircraft programme. Questo contratto di 24 mesi fa seguito all’architecture and feasibility study avviato alla fine del 2022.

“L’A321 MPA (Maritime Patrol Aircraft) ha tutte le risorse per diventare una vera flying frigate in grado di rispondere all’ampia gamma di missioni affidate alla French maritime patrol”, afferma Jean-Brice Dumont, Executive Vice President, Head of Air Power at Airbus Defence and Space. “Airbus offre una soluzione sovrana che fornisce l’autonomia, la disponibilità e l’affidabilità necessarie per contribuire all’oceanic component della nuclear deterrence”.

“L’obiettivo di questo nuovo definition study and risk-assessment contract è preparare development and production launch del maritime patrol aircraft programme alla fine del 2026. Questo studio consentirà di approfondire i risultati iniziali dell’architecture study, al fine di perfezionare le condizioni economiche e industriali per l’esecuzione del programma, di orientare le scelte tecniche dei sistemi da integrare sull’aeromobile e di effettuare i primi wind-tunnel tests.

L’A321 MPA è una versione militarizzata dell’Airbus A321XLR, progettata per soddisfare tutti i requisiti operativi della French Navy, principalmente in anti-submarine and anti-ship warfare, da bassa ad alta intensità, nonché nella raccolta di informazioni. L’obiettivo è di avere un nuovo aeromobile per sostituire la flotta di Atlantique 2 operata dalla French Navy dalla Lann-Bihoué (France) naval air base entro il periodo 2030-2040″, afferma Airbus.

“L’A321 MPA avrà long-range and high-manoeuvrability capability, anche a bassa quota. L’aereo sarà dotato di una gamma completa di sensori specifici per maritime patrol aircraft, di cui Thales è un importante contributore: radar di ultima generazione con antenne attive; un acoustic system che utilizza boe sonar passive e attive; electronic and electro-optical warfare systems; magnetic anomaly detection (MAD) and self-protection systems.

Trasporterà anche sistemi di comunicazione, tra cui satellite communications, nonché le armi necessarie per anti-submarine and anti-ship warfare, tra cui siluri e il futuro anti-ship missile (FMAN). L’ampia stiva dell’aereo e l’architettura aperta del suo mission system gli conferiscono una grande capacità di evolversi durante il suo ciclo di vita, per rispondere all’emergere di nuove minacce”, prosegue Airbus.

“Lo straordinario successo della A320 Family, il single-aisle aircraft più venduto al mondo con oltre 10.000 velivoli in servizio e oltre 300 milioni di ore di volo, garantisce che l’A321 MPA abbia da tempo comprovata disponibilità, affidabilità e bassi costi di manutenzione.

Airbus Defence and Space ha una lunga esperienza nella conversione di aerei commerciali in aerei militari, culminata nel successo dell’A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT), che detiene oltre il 90% del mercato mondiale (esclusi gli Stati Uniti). L’azienda ha anche una vasta competenza nell’integrazione di sensori e sistemi di missione sugli aerei P3, C295 e CN235, con oltre 170 aerei in servizio in varie maritime patrol and surveillance configurations”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Defence and Space)