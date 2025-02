Air Europa: 25 anni di successo i Italia, pronti a crescere ancora

Il 2025 sarà un anno importante per Air Europa, giunta al traguardo dei 25 anni di presenza in Italia, dove ha iniziato ad operare dalle città di Milano e Roma, completando poi l’offerta con Venezia.

“L’anno dell’anniversario parte sotto buoni auspici. Air Europa Holdings e le sue filiali hanno chiuso il 2024 superando i 2,9 miliardi di euro, marcando una crescita del 6,3% rispetto all’anno precedente. Una solidità finanziaria che è stata avvalorata dall’aumento di capitale di 81 milioni di euro, sottoscritti dalla capogruppo Globalia (65 milioni di euro) e dal gruppo IAG (16 milioni di euro).

I numeri sono cresciuti anche relativamente ai passeggeri trasportati, oltre 12 milioni, pari a un incremento del 4,4% sull’anno precedente.

In questo scenario globale di crescita, Air Europa in Italia è stata protagonista, ha apportato un contributo di valore sotto ogni profilo. Nel 2024 i ricavi sono, infatti, aumentati dell’8% rispetto al 2023, i passeggeri che hanno scelto il vettore sono cresciuti del 10%”, afferma Air Europa.

“Air Europa in Italia ha visto salire il segmento leisure con percentuali esponenziali, superando del 50% i numeri del 2023, rilevando un’incidenza delle destinazioni a lungo raggio di ben il 90%. Gli italiani, attraverso il trade – principale canale commerciale del vettore – mostrano una forte preferenza per le destinazioni emblematiche del Sudamerica (Lima, Buenos Aires, San Paolo, Bogotà, Cancun) e le isole caraibiche di Cuba e Repubblica Dominicana. Quest’ultima ha registrato grandi numeri grazie al fatto che la compagnia opera su tre aeroporti – Las Americas, Punta Cana, Santiago de los Caballeros – mettendo a disposizione di trade e consumer ampie disponibilità di posti e l’apprezzata flessibilità della durata del viaggio: con voli giornalieri o plurisettimanali, si possono infatti programmare soggiorni balneari di 10-11 giorni, soddisfacendo la richiesta del mercato che non è solo quella delle classiche 7 o 14 notti.

Relativamente al lungo raggio, nel 2025 Air Europa non prevede al momento nuove rotte ma un aumento di posti a disposizione sulle destinazioni servite e consolidate.

Gli obiettivi per il 2025 sono in linea con il flusso positivo registrato nell’arco del 2024; le stime prevedono ricavi in ulteriore crescita del 7% e passeggeri auspicabilmente del 12%”, prosegue Air Europa.

Commenta Renato Scaffidi, Country Manager Air Europa Italia: “Siamo molto soddisfatti dell’andamento del 2024, frutto del grande lavoro di networking sviluppato con il mercato trade negli anni. Guardiamo al 2025 con ottimismo: il sentiment è positivo e il feedback di tour operator e agenti di viaggio conferma il nostro solido posizionamento. Le relazioni sono consolidate e ci sono tutte le premesse per continuare a crescere insieme”.

“I pilastri su cui Air Europa Italia poggerà la crescita nel 2025 sono molteplici.

• Aeroporti: in Italia Air Europa in questi anni ha operato costantemente da Milano e Roma, raggiungendo, il 21 giugno 2024, due voli giornalieri anche da Venezia. L’aeroporto veneto rappresenta un mercato strategico per Air Europa: il volo, introdotto nel 2018, era stato sospeso a causa della pandemia.

• Complessivamente la capacità di posti sarà superiore del 15% rispetto all’anno scorso.

• Nuove rotte: Air Europa collegherà Istanbul, uno dei principali hub al mondo; dal 12 maggio con 5 frequenze settimanali, sino a diventare giornaliere dal 7 luglio. Inoltre, grazie alla firma del nuovo accordo di code-share con SAS consentirà di collegare la Spagna alla Scandinavia.

• Nuovi aeromobili: quest’anno arriveranno 3 nuovi Boeing 787 Dreamliner – iconici per efficienza e comfort di bordo – e il primo Boeing 737 MAX, dedicato alle rotte di corto e medio raggio. Con questi nuovi aerei la flotta salirà complessivamente a 57.

• Nuove iniziative con il trade. Nel 2025 aumenteranno le iniziative rivolte a tour operator e agenzie di viaggio; dai webinar ai workshop, dalle convention alle sponsorizzazioni in partnership con i principali network.

Anche nel 2025 Air Europa continuerà a investire in sponsorizzazioni dirette, con un focus particolare sul business travel. Ad esempio, in novembre Air Europa è stata official carrier di un evento di grande visibilità, il World Business Forum, con relatori del calibro di Mario Draghi, che a Milano ha visto la partecipazione di grandi leader internazionali.

L’azienda punta costantemente a migliorare ogni aspetto dell’esperienza di volo: dalla componente sostenibilità al servizio in Business Class, le cui occupazioni peraltro sono salite attestandosi mediamente sul 75%-80%; amenities kit sostenibili e ampi spazi per i passeggeri con le configurazioni 1-2-1″, conclude Air Europa.

(Ufficio Stampa Air Europa – Photo Credits: Air Europa)