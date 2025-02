Turkish Airlines apre la sua più grande lounge internazionale al di fuori di Istanbul all’aeroporto di Tokyo Narita

Turkish Airlines ha inaugurato il 5 febbraio la sua più grande lounge all’estero, all’aeroporto internazionale di Tokyo Narita. “Con l’apertura della sua settima lounge all’estero, la compagnia di bandiera continua a rendere più accessibile in tutto il mondo la sua ospitalità di fama mondiale e l’eccellenza del suo servizio.

Situata nel Terminal 1 Ala Sud, Satellite 4, Gate 47, la Turkish Airlines Lounge di Narita coprirà un’area totale di circa 1.500 m² una volta completata la seconda fase. Inizialmente, la lounge accoglierà i passeggeri con l’apertura della prima fase, che dispone di un ampio spazio di 800 m², offrendo un ambiente confortevole per un massimo di 105 passeggeri. La lounge sarà attiva tutti i giorni dalle 7.30 alle 21.45 e sarà accessibile ai titolari di carte Miles&Smiles Elite Plus ed Elite, ai titolari di carte Miles&Smiles Elite Corporate, ai soci Star Alliance Gold e ai passeggeri di Business Class (First Class) che volano con le compagnie aeree aderenti a Star Alliance“, afferma Turkish Airlines.

Ümit Develi, VP of Sales Far East & Oceania di Turkish Airlines, ha commentato durante la cerimonia di apertura della lounge: “Siamo lieti di aprire la nostra più grande lounge all’estero all’aeroporto Narita di Tokyo, offrendo ai nostri ospiti uno spazio che armonizza l’ospitalità turca con l’eleganza giapponese, simboleggiando oltre un secolo di strette relazioni tra le nostre nazioni. La lounge di Turkish Airlines all’aeroporto internazionale di Narita riflette il nostro impegno a migliorare l’esperienza di viaggio e a rafforzare ulteriormente la nostra presenza nella regione Asia-Pacifico”.

Mr. Akihiko Tamura, President & CEO di Narita International Airport Corporation, ha dichiarato: “Apprezziamo sinceramente la creazione della lounge all’aeroporto di Narita. Turkish Airlines ha contribuito notevolmente all’espansione della rete dell’aeroporto e siamo davvero onorati che lo abbia scelto come sede della sua seconda lounge in Asia. Con l’impareggiabile rete di rotte di Turkish Airlines che collega tutto il mondo, l’apertura della lounge ci consentirà di offrire un valore ancora maggiore ai nostri passeggeri. Auguriamo successo a Turkish Airlines e di poter aumentare le sue capacità all’aeroporto di Narita continuando a crescere insieme”.

“Progettata all’insegna del lusso e del comfort, la lounge di Turkish Airlines a Narita presenta una serie di servizi per rendere unica l’esperienza dei passeggeri. Oltre alla ricca proposta a buffet di piatti della cucina turca, giapponese e dell’Estremo Oriente, la lounge è l’unica al di fuori di Istanbul a vantare un forno per pide turche proposte appena sfornate negli orari di pranzo e cena. Altri servizi includono aree relax con poltrone e lettini e una sala VIP per una maggiore privacy. Le docce, le toilette e una sala per bambini completano l’offerta perfetta per tutte le esigenze dei passeggeri.

La connettività è privilegiata grazie al Wi-Fi gratuito, agli schermi informativi sui voli e a uno spazio di lavoro dedicato. Riflettendo l’impegno di Turkish Airlines nei confronti dell’arte e della cultura, il design della lounge incorpora la tradizionale arte della marmorizzazione turca e richiami a destinazioni iconiche come il Monte Fuji all’ingresso.

Con l’aggiunta della Turkish Airlines Lounge a Narita, la compagnia di bandiera turca gestisce oggi sette lounge esclusive negli aeroporti internazionali, tra cui Nairobi, Mosca, Miami, Washington, Bangkok e New York. Ogni lounge rappresenta l’impegno della linea aerea nell’offrire uno standard di servizio eccezionale e il tocco caloroso dell’ospitalità turca, migliorando al contempo la connettività senza soluzione di continuità attraverso la sua rete globale”, conclude Turkish Airlines.

(Ufficio Stampa Turkish Airlines)