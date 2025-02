Embraer e Flexjet firmano un accordo del valore di $7 miliardi, che rappresenta il più grande firm order per entrambe le aziende

Embraer Executive Jets, una divisione di Embraer, ha annunciato un purchase agreement con Flexjet, global leader nel fractional jet ownership segment. L’accordo comprende una flotta di Embraer business jets, che include i modelli Praetor 600, Praetor 500 e Phenom 300E, nonché una suite migliorata di servizi e supporto.

“Il nuovo accordo è valutato fino a USD $7 miliardi, tra cui un ordine fermo per 182 aeromobili e 30 opzioni, e una serie migliorata di servizi e supporto. Con questo ordine storico, le dimensioni della flotta di Flexjet quasi raddoppieranno nei prossimi cinque anni.

Questo è il più grande ordine effettuato da Flexjet nei suoi 30 anni di storia ed è anche il più grande firm order per gli executive aircraft di Embraer. Con l’ordine, Flexjet riafferma il suo impegno di lunga data come first fleet customer di Embraer per i Praetor jets e ora introduce la nuova generazione migliorata del modello Phenom 300E nel suo crescente portafoglio globale”, afferma Embraer.

“Siamo lieti del rinnovato impegno di Flexjet nei confronti di Embraer attraverso questo accordo di acquisto completo, che rafforza ulteriormente la nostra partnership strategica di oltre 20 anni”, ha affermato Michael Amalfitano, Presidente e CEO di Embraer Executive Jets. “Siamo entusiasti di continuare a offrire ai clienti Flexjet l’accesso ai nostri Phenom jets leader di mercato e ai nostri Praetor jets, i migliori nelle rispettive categorie”.

“La partnership tra Embraer e Flexjet risale al 2003, quando Flight Options, che si è fusa con Flexjet nel 2015, è diventata il primo fractional ownership program a introdurre il Legacy executive jet. Questa partnership di lunga data è cresciuta in modo significativo nel corso degli anni e continua oggi con una crescente presenza di aeromobili delle Praetor 600, Praetor 500 and Phenom 300 series nella flotta globale di Flexjet“, prosegue Embraer.

“Ora nel nostro 30° anno in Flexjet, sembra opportuno estendere il nostro rapporto gratificante e a lungo termine con Embraer con questo storico ordine fermo. Dal 2003, abbiamo accettato la consegna di oltre 150 velivoli Embraer”, ha affermato Michael Silvestro, CEO di Flexjet. “Sia il Praetor 500 che il Praetor 600 sono modelli ad alte prestazioni nella flotta Flexjet. Il Praetor 600 è stato così ben accolto in Europa che abbiamo deciso di includerlo nella nostra flotta nordamericana nel 2023, estendendo la nostra flotta Embraer su due continenti. E come first fractional provider del Praetor 500, i nostri maintenance technicians e i nostri piloti hanno una profonda familiarità con l’aereo e non vedono l’ora di continuare a crescere questa flotta”.

“Flexjet ha una storia come first fleet customer per tre Embraer products: il Legacy Executive nel 2003, il Phenom 300 nel 2010, il Legacy 450 nel 2016 e il Praetor 500 / Praetor 600 nel 2019. Inoltre, Flexjet ha aiutato Embraer a raggiungere traguardi chiave, come la consegna del 100° Phenom 300 nel 2012 e del 1.000° Embraer executive jet, un Legacy 500, nel 2016. Questi velivoli hanno infranto le barriere nelle rispettive classi, con il Phenom 300 che è stato il light business jet più consegnato al mondo per 12 anni consecutivi, secondo i numeri pubblicati dalla GAMA (General Aviation Manufacturing Association). Il Legacy 450 e il Legacy 500 sono stati entrambi i primi fly-by-wire aircraft nella flotta di Flexjet, offrendo le performance capabilities di velivoli più grandi con le economie dei velivoli midsize”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)