Fly Future 2025: boom di offerte di lavoro nel settore aerospaziale in tutto il mondo

Fly Future 2025 informa: “E’ boom di offerte di lavoro nel settore aerospaziale in tutto il mondo. Compagnie aeree, grandi aeroporti, industrie aeronautiche e spaziali sono a caccia di centinaia di migliaia di giovani per affrontare la crescita vertiginosa di questo settore prevista nei prossimi anni. Secondo il gigante americano Boeing, entro il 2043 saranno necessari quasi 2,4 milioni di nuovi professionisti, di cui 674mila piloti, 716mila tecnici di manutenzione e 980mila assistenti al volo. In crescita anche le stime del gruppo europeo Airbus, che prevede nei prossimi venti anni una domanda globale di oltre 42mila nuovi velivoli passeggeri. Anche il notevole sviluppo delle attività spaziali, con i progetti per le nuove stazioni orbitanti e per le future missioni umane sulla Luna, sta creando l’esigenza per le aziende specializzate di trovare nuovi tecnici ed ingegneri.

Sarà questo il tema al centro di “Fly Future 2025”, quarta edizione dell’evento di orientamento e informazione per i giovani interessati a lavorare nel settore dell’aviazione e dello spazio, che si svolgerà nei giorni 11 e 12 febbraio presso l’Edificio Didattica della Macroarea di Ingegneria dell’Università di Roma Tor Vergata (via del Politecnico 1, ore 9-17)”.

“Il programma di “Fly Future 2025” prevede una dozzina di convegni e conferenze con la partecipazione di piloti, manager, professionisti ed esperti nel settore dell’aviazione e dello spazio, che presenteranno le loro esperienze e forniranno indicazioni sulle opportunità di lavoro per i giovani interessati. Tra gli altri, in ambito aeronautico interverranno relatori di ENAV, Aeroitalia, Neos, Wizz Air, Alpi Aviation, Avincis Aviation Italia, Atitech, Aeroporti di Roma e Jester Aviation Academy. In ambito spaziale, invece, sono previsti interventi di esperti di Thales Alenia Space, Avio, Telespazio, Apogeo Space e Officina Stellare. Previste inoltre conferenze sugli ITS Academy Aerospazio e su dove studiare ingegneria aerospaziale all’università. Sarà anche allestita un’area espositiva con i desk di enti, scuole di volo, compagnie aeree, aziende aerospaziali e associazioni”, prosegue il comunicato.

““Fly Future 2025” è organizzato dall’associazione Ifimedia, in collaborazione con l’Università di Roma Tor Vergata e con Mediarkè. Ha ricevuto i patrocini da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV), Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA), Federazione Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (AIAD), Associazione delle Imprese per le Attività Spaziali (AIPAS), Aero Club d’Italia e AOPA Italia. Main sponsor dell’evento sono Aeroitalia e Urbe Aero Flight Academy, mentre i partner sono Professional Aviation Academy, Aero Club di Roma e Mobilita ITS Academy Lombardia. La partecipazione è aperta a tutti, previa registrazione online e acquisto di un pass valido per le due giornate. Ulteriori informazioni su www.flyfuture.it“, conclude Fly Future 2025.

(Ufficio Stampa Fly Future 2025)