Eve collabora con VertiMob e PRS Aeroportos per l’ANAC regulatory sandbox

Eve Air Mobility (“Eve“) annuncia la sua collaborazione con PRS Aeroportos – che partecipa come consorzio tra Pax Aeroportos SA, concessionario del Campo de Marte Airport e UrbanV SpA, vertiport operator – e VertiMob Infrastructure Ltda nel regulatory sandbox for vertiports, organizzato dalla National Civil Aviation Agency of Brazil (Anac). Questa iniziativa segna un passo fondamentale verso la definizione di regolamenti operativi per electric vertical take-off and landing (eVTOL) aircraft.

“Il sandbox project, che durerà 24 mesi, fornisce un ambiente in cui le aziende possono sviluppare soluzioni innovative per i vertiport. Le aree di interesse comprendono regolamenti chiave, tra cui capacità infrastrutturale fisica, fire-fighting systems, aircraft noise requirements e misure di controllo degli accessi. La collaborazione riguarderà anche aircraft landing and take-off layouts, final approach and departure trajectories, maintenance and support facilities.

In questa collaborazione, Eve applicherà la sua competenza come eVTOL manufacturer per migliorare le caratteristiche degli aeromobili e i performance requirements. Eve condividerà approfondimenti sulle best practice per le operazioni utilizzando la sua vasta esperienza nella tecnologia aerospaziale, inclusi i controlli pre-volo e le procedure standard. Inoltre, Eve sta lavorando attivamente per far evolvere le advanced air mobility (AAM) market dynamics, che modelleranno la gamma di servizi offerti nei vertiporti per soddisfare le esigenze future”, afferma Embraer.

“Fin dall’inizio, la visione di Eve è sempre stata più ampia del solo aeromobile. Siamo profondamente impegnati a modellare e integrare nella più ampia AAM industry”, ha affermato Johann Bordais, CEO di Eve. “La nostra collaborazione nel sandbox normativo di Anac è una chiara dimostrazione di questo impegno. Questa partnership con gli infrastructure operators ci consente di affrontare tutti gli aspetti dell’AAM industry, da vertiport infrastructure a eVTOL operations, in linea con gli standard e le aspettative delle agenzie di regolamentazione globali”.

“Anac ha recentemente pubblicato i criteri di aeronavigabilità finali per l’eVTOL di Eve, segnando un passo significativo verso la type certification. Questa pubblicazione apre la strada a Eve per definire i means of compliance per il suo eVTOL con Anac. Eve continua a lavorare a stretto contatto con l’agenzia per garantire il Type Certificate (TC) e convalidare il TC con la Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti.

Eve ha condotto Concept of Operations (CONOPs) studies in varie città globali, tra cui Rio de Janeiro, Chicago e Londra. Questi CONOPs delineano la visione, le considerazioni chiave, le esigenze operative per gli eVTOL e i percorsi degli utenti, nonché servizi e supporto. La proposta di Eve convoca tutte le parti interessate per un feedback completo, per strutturare e fornire le migliori soluzioni per il settore”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Eve – Photo Credits: Embraer – Eve)