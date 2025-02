Il Discover Qatar Stopover Programme raggiunge una crescita record

Discover Qatar, destination management arm di Qatar Airways Group, ha raggiunto un traguardo significativo, accogliendo oltre 10.000 visitatori in scalo in un solo mese per la prima volta dal rilancio del Qatar Stopover Programme nell’agosto 2021.

“Questo risultato riflette la crescente attrattiva del Qatar come destinazione di livello mondiale e la crescente popolarità del programma.

A gennaio 2025, il programma ha registrato oltre 10.500 visitatori, rispetto ai 6.651 di gennaio 2024. Ciò ha contribuito a un’impressionante crescita annua del 165% tra marzo 2024 e gennaio 2025.

Il programma ha anche guidato una crescita eccezionale nelle prenotazioni alberghiere, con oltre 100.000 pernottamenti venduti finora quest’anno, raddoppiando le cifre rispetto all’anno precedente. Qatar Airways Holidays sta guidando questo successo come il più grande contributore alle vendite del programma, consegnando oltre un terzo di tutte le prenotazioni, sfruttando la forza di marketing di Qatar Airways in tutto il mondo.

Stopover si sta rivelando incredibilmente popolare anche tra i frequent flyer di Qatar Airways, con il 20% dei clienti che utilizza la popolare valuta fedeltà Avios per pagare le proprie prenotazioni, con i membri Privilege Club registrati che guadagnano Avios e Qpoints con ogni transazione”, afferma Qatar Airways.

Il Discover Qatar Senior Vice President, Mr. Steven Reynolds, ha affermato: “Il Qatar Stopover Programme è fondamentale per posizionare il Qatar come destinazione leader a livello mondiale, in linea con Qatar National Vision 2030. Sfruttando l’ampia rete di oltre 170 destinazioni di Qatar Airways e le straordinarie esperienze di viaggio che offriamo, abbiamo saldamente affermato il Qatar come destinazione da visitare assolutamente. In Discover Qatar, ci impegniamo a offrire pacchetti personalizzati che combinano scoperta culturale, ospitalità di livello mondiale ed esperienze indimenticabili per i viaggiatori di tutto il mondo”.

“La crescita dello Stopover Programme è stata attribuita a una combinazione di supporto finanziario da parte di Visit Qatar, unita a una forte domanda da parte dei mercati di origine chiave, guidata da forti campagne di marketing dei team di Qatar Airways a Doha e nelle stazioni remote in tutto il mondo. I principali mercati di origine globali includono Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Germania e Paesi Bassi. Lo Stopover Programme ha anche ricevuto un notevole supporto dal travel trade, con contributi particolarmente forti provenienti da Australia, Sudafrica, Iran, Arabia Saudita e Nuova Zelanda, dimostrando il suo ampio appeal sia per i viaggiatori di piacere che per quelli d’affari.

Questo risultato evidenzia anche l’esperienza di transito di livello mondiale presso l’Hamad International Airport, riconosciuto come il miglior aeroporto del mondo da Skytrax nel 2024. Insieme, questi elementi migliorano la posizione del Qatar come destinazione di prim’ordine, offrendo una miscela perfetta di patrimonio culturale e lusso moderno”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)