Cathay Pacific: la nuova Aria Suite debutta sui voli giornalieri dal Regno Unito

Cathay Pacific stabilisce un nuovo standard per i viaggi premium in aereo con la sua nuova Business Class Aria Suite, ora disponibile sui voli giornalieri da Londra a Hong Kong.

“Londra-Hong Kong è la prima rotta a lungo raggio per l’Aria Suite della compagnia aerea, che è stata presentata ufficialmente e per la prima volta a Hong Kong ad ottobre 2024 a bordo del rinnovato Boeing 777-300ER, caratterizzato anche da una nuova Premium Economy e da una Economy Class rivisitata.

L’innovativa Aria Suite offre un’esperienza di volo in cabina che mette in primo piano comfort, stile e funzionalità senza pari: l’arte e la maestria artigianale sono state impiegate in ogni dettaglio del suo design per un viaggio più personalizzato e immersivo, con una cabina più spaziosa, design intuitivi dei sedili e finiture raffinate che riflettono la dedizione di Cathay Pacific alla qualità”, afferma Cathay Pacific.

“Il nuovo design della cabina è un elemento chiave della visione a lungo termine di Cathay Pacific di diventare uno dei più grandi marchi di servizi al mondo, potenziando la sua offerta globale e offrendo ai clienti un comfort eccezionale in volo. Fa parte dei 100 miliardi di HK$ investiti da Cathay Pacific nei prossimi sette anni sulla sua flotta, sui prodotti di cabina, sulle lounge aeroportuali e sulla leadership digitale e di sostenibilità.

Per celebrare l’attesissimo debutto di Aria Suite nel Regno Unito, Cathay Pacific ha organizzato il 04 febbraio un evento privato presso l’iconico Theatre Royal Drury Lane, situato nel West End di Londra. Da oggi e fino a sabato anche il grande pubblico potrà scoprire la nuova Business Class, che sarà progressivamente integrata sulle altre rotte europee nei prossimi mesi”, prosegue Cathay Pacific.

Brian Tsoi, Regional General Manager Europe di Cathay Pacific, ha affermato: “Siamo orgogliosi di presentare ai nostri clienti del Regno Unito la nostra attesissima Aria Suite, premium e incentrata sul cliente, continuando ad offrire un livello di comfort e praticità senza pari. Londra è la prima rotta a lungo raggio su cui debutta l’Aria Suite: questo dimostra ulteriormente l’importanza del mercato inglese per Cathay Pacific. Con l’imminente lancio di nuove rotte da Monaco e il ritorno da Bruxelles e da Roma nei prossimi mesi, stiamo anche rafforzando ulteriormente il nostro impegno nel collegare l’Europa con Hong Kong. I nostri clienti avranno ancora più opzioni, con quasi 100 voli di andata e ritorno a settimana tra Europa e Hong Kong durante l’estate, garantendo viaggi senza interruzioni e una connettività migliorata per tutti”.

(Ufficio Stampa Cathay Pacific – Photo Credits: Cathay Pacific)