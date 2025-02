Lufthansa Technik amplierà il component workshop a Tulsa

Lufthansa Technik Component Services (LTCS), una sussidiaria statunitense interamente controllata da Lufthansa Technik, ha ufficialmente avviato la costruzione di un’espansione presso la sua facility situata a Tulsa International Airport.

“La groundbreaking ceremony segna la fase successiva di un investimento multimilionario volto a rafforzare ulteriormente la posizione di Lufthansa Technik come partner di prim’ordine per gli aircraft component services nelle Americhe.

La recente fase di espansione aumenterà le dimensioni totali della struttura a oltre 140.000 piedi quadrati (più di 13.000 metri quadrati), con un ulteriore edificio di 25.000 piedi quadrati (circa 2.300 metri quadrati). Il nuovo edificio, il cui completamento è previsto per la fine del 2025, ospiterà i dipartimenti amministrativi e un updated avionics workshop, entrambi trasferiti lì. Il progetto include anche la ristrutturazione degli hangar esistenti, con lo spazio disponibile riadattato per ampliare lo shop space e aumentare la capacità produttiva. In totale, saranno aggiunte 90 nuove postazioni di lavoro per soddisfare le esigenze operative ampliate della struttura.

Oltre a migliorare la sua capacità, LTCS prevede di introdurre nuove capacità, tra cui la riparazione di Integrated Drive Generators (IDG). Questo componente chiave trasforma la turbine speed dei motori dell’aereo in una costant generator speed per fornire energia elettrica a bordo. Il nuovo servizio integra la recente aggiunta in LTCS di Air Data Inertial Reference Units (ADIRUs) repair capabilities. Queste unità forniscono informazioni chiave su aircraft speed, altitude and position”, afferma Lçufthansa Technik.

“Con questa espansione, stiamo migliorando le nostre capacità e competenze per supportare le compagnie aeree nelle Americhe, rafforzando al contempo la nostra posizione di partner strategico nella regione”, ha affermato Thomas Illner, Managing Director and Head of Region Americas at LTCS.

Michael Scheferhoff, departing Co-Managing Director and Head of Operations Americas at LTCS, ha aggiunto: “L’espansione non solo aggiunge spazio fisico per le operazioni, ma apre anche la strada a un’ulteriore crescita, incluso il rafforzamento del team con più colleghi. Il nuovo edificio rende Lufthansa Technik un datore di lavoro ancora più visibile e attraente a Tulsa”.

“L’Oklahoma ha una tradizione di innovazione e successo aerospaziale che risale a oltre un secolo fa e l’espansione di Lufthansa Technik a Tulsa segna un’importante pietra miliare per il settore”, ha affermato l’Oklahoma Lieutenant Governor Matt Pinnell, che ha partecipato alla groundbreaking ceremony insieme ai partner chiave. “L’Oklahoma è un leader MRO globale e Lufthansa Technik svolgerà un ruolo cruciale nel promuovere l’innovazione e il successo a lungo termine in questo settore. Apprezzo il continuo investimento di Lufthansa Technik nel nostro stato”.

“La scelta di Lufthansa Technik di crescere e investire ulteriormente presso Tulsa International Airport riflette il loro successo e il contributo essenziale che apportano alla nostra comunità”, ha affermato Paul Myers, Executive Vice President and Chief Operating Officer of Tulsa International Airport. “L’azienda è stata un nostro grande inquilino e partner per anni e siamo entusiasti di questo nuovo capitolo per la loro organizzazione. Questa espansione è un altro esempio lampante della forza del settore dell’aviazione a Tulsa e delle enormi opportunità di crescita del nostro aeroporto”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)