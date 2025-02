La Royal Netherlands Air Force diventa il launch customer per il PC-7 MKX Training System

La Koninklijke Luchtmacht diventa il primo cliente a optare per il PC-7 MKX. Questo nuovo training system fornirà alla Dutch Air Force una soluzione integrata, conveniente e all’avanguardia per soddisfare le sue esigenze riguardo il basic flying training dei suoi piloti militari. Il contratto corrispondente è stato firmato: la consegna è prevista per la prima metà del 2027.

“In base a un invito pubblico a presentare offerte, emesso dalla Dutch Procurement Authority, “Material & IT Command” (COMMIT), Pilatus è stata selezionata per fornire otto PC-7 MKX e i relativi ground-based training systems, tra cui quattro simulatori.

L’acquisto dimostra che il Dutch Ministry of Defense è fiducioso che lo state-of-the-art PC-7 MKX training system consentirà ai futuri equipaggi di acquisire competenze di volo essenziali durante la preparazione per le advanced training phases. I simulatori di volo svolgeranno un ruolo importante, garantendo che siano necessari meno aeromobili, sottolineando l’economicità del nuovo fully integrated training system di Pilatus.

Questo pacchetto completo include advanced VR-based components, migliorando significativamente l’immersione e il coinvolgimento sia per gli studenti piloti che per gli istruttori. La nuova soluzione incorpora wallboards and virtual reality modules insieme a conventional training tools, creando un ambiente didattico più pratico e migliorando ulteriormente la basic pilot training experience”, afferma Pilatus Aircraft.

“Un componente centrale è l’advanced Training Management System di Pilatus, dotato di Mission Planning and Mission Debriefing tools. Mentre queste capacità sono state tradizionalmente introdotte solo nelle fasi avanzate della flight instruction, ora vengono implementate prima nell’addestramento. Offrendo agli studenti piloti e agli istruttori l’accesso a operational insights and performance analytics, la PC-7 MKX solution migliora la situational awareness e accelera l’apprendimento, agevolando la transizione verso aeromobili e profili di missione più complessi”, prosegue Pilatus Aircraft.

Il Dutch Ministry of Defence afferma: “Abbiamo avuto un lungo e buon rapporto con Pilatus. Con la firma del contratto per uno state-of-the-art learning environment, stiamo estendendo questa partnership per altri 30 anni”.

Markus Bucher, CEO di Pilatus, ha commentato: “Siamo lieti di annunciare questo contratto per il nostro nuovo PC-7 MKX training system e ringraziamo Holland per la sua decisione. Questo segna l’inizio di un nuovo basic flight training nei Paesi Bassi che, sono certo, stabilirà un nuovo standard che altre forze aeree cercheranno di seguire”.

Ioannis Papachristofilou, Vice President Government Aviation at Pilatus, aggiunge: “Questo contratto ci vedrà mettere in servizio il nostro nuovo PC-7 MKX insieme a una suite completa di ausili per il training progettati e sviluppati da Pilatus per garantire un’integrazione perfetta del training system. Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con la Koninklijke Luchtmacht e siamo onorati della loro fiducia di lunga data in Pilatus”.

“Pilatus vanta un rapporto consolidato e duraturo con la Royal Netherlands Air Force, iniziato con l’acquisizione degli addestratori Pilatus PC-7 nel 1988. Basato sul PC-7 MkII di successo, il nuovo PC-7 MKX training system sostituirà la vecchia flotta PC-7 “Turbo-Trainer” e sarà basato a Woensdrecht, nel sud dei Paesi Bassi.

Un cockpit all’avanguardia con una gamma completa di ground-based training tools sono il cuore del brand-new PC-7 MKX Training System. Il cockpit è incentrato su una three-display philosophy che utilizza l’ultima generazione di schermi ad alta definizione. Questi sistemi offrono agli studenti un facile accesso al mondo dell’avionica moderna, allenando allo stesso tempo vital flying skills in un aereo con caratteristiche di volo eccezionali ma indulgenti, rendendolo l’ideal “basic trainer”.

I Paesi Bassi sono il primo Paese a optare per il nuovo PC-7 MKX e Pilatus è attualmente coinvolta in ulteriori gare d’appalto relative al suo nuovo basic trainer”, conclude Pilatus Aircraft.

(Ufficio Stampa Pilatus Aircraft – © Pilatus Aircraft Ltd – All rights reserved proprietary document)