News Brevi – 07.02.2025

SCUOLA DOUHET: TERMINATO IL CORSO DI SOPRAVVIVENZA IN MONTAGNA PER GLI ALLIEVI DEL PRIMO ANNO DEL LICEO DELL’AERONAUTICA MILITARE – Dal 25 gennaio al 1 febbraio, i 37 allievi del primo anno della Scuola Militare Aeronautica “G. Douhet” hanno frequentato, presso il Distaccamento Aeroportuale AM di Dobbiaco, il “Corso di familiarizzazione alle tecniche di sopravvivenza in montagna”, volto a stimolare nei giovani partecipanti lo spirito di adattamento e la capacità di gestione di situazioni complesse. Il Distaccamento di Dobbiaco, comandato dal Tenente Colonnello Nicola Bolzan, in virtù della peculiare localizzazione nel territorio nazionale, è sede ideale per questo tipo di attività, essendo l’aeroporto militare più elevato in quota in Italia. Durante i sette giorni di addestramento, i giovani ragazzi e ragazze del Corso Zenit, accompagnati dal Col. Mauro Nazzi e dal personale del quadro permanente dell’Istituto, hanno svolto lezioni teorico-pratiche ed escursioni in ambiente montano innevato nelle località dell’Alta Pusteria durante le quali hanno avuto l’opportunità di apprendere alcune tecniche di costruzione di ripari di emergenza utilizzando la neve. Gli ultimi giorni, hanno visto gli studenti del liceo dell’Aeronautica Militare sperimentare anche le principali procedure di recupero di persone disperse in caso di valanga con sistema ARTVA (Apparecchio di Ricerca dei Travolti in VAlanga). Il corso è parte del Piano Triennale dell’Offerta Formativa della Scuola Douhet. La scelta di inserire questa tipologia di peculiare attività extra-curriculare è finalizzata a preparare i giovani ragazzi e ragazze ad affrontare situazioni in cui è fondamentale saper gestire lo stress psico-fisico, maturare un forte spirito di aggregazione e aiuto reciproco. Corsi come questo sono in grado di stimolare la creatività, facilitare la comunicazione tra i partecipanti, migliorare lo spirito di adattamento personale e di gruppo. La Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”, inaugurata nel 2006, è un istituto di istruzione secondaria di secondo grado che svolge i corsi dell’ultimo triennio negli indirizzi classico e scientifico, al quale si accede per concorso pubblico. Lo scopo dell’Istituto è quello di favorire una crescita equilibrata agli allievi sotto il profilo umano, culturale, morale e fisico, affinché abbiano le necessarie competenze per diventare buoni cittadini ed affrontare le sfide del domani, qualunque scelta futura decidano di intraprendere. Il Distaccamento Aeroportuale di Dobbiaco, dipendente dal Comando Squadra Aerea / 1^ Regione Aerea di Milano, è il Comando dell’Aeronautica Militare più a nord d’Italia, garantisce il supporto ai Corsi di Sopravvivenza in montagna (Sicurezza Volo) e ai Reparti in addestramento, nonché effettua, senza soluzione di continuità, la rilevazione dei parametri meteorologici al suolo agli orari e con le modalità stabilite. Il Reparto provvede inoltre alle azioni di competenza per la gestione del Soggiorno Montano “Villa Irma”, uno degli Organismi che, nell’ambito dell’Amministrazione Difesa, espletano attività di protezione sociale a favore degli appartenenti alle Forze Armate e ai loro familiari (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIRBUS: ORDINI E CONSEGNE NEL MESE DI GENNAIO 2025 – Airbus ha comunicato gli ordini e le consegne di aeromobili commerciali per il mese di gennaio 2025. A gennaio 2025 sono state effettuate 25 consegne a 17 clienti. Ordini lordi nel mese pari a 55 aerei.

AIRBUS HELICOPTERS: FUTURO BRILLANTE PER L’H160 – Benoit Klein ha assunto il ruolo di head of the H160 programme nel gennaio 2025. “Assumere il ruolo di programme director per l’H160 è un sogno che si avvera. L’H160 è un aeromobile straordinario con un incredibile potenziale di mercato e sta stabilendo nuovi standard di sicurezza, innovazione ed eccellenza. Sono entusiasta dell’opportunità di sviluppare ed eseguire questo programma sia per i mercati civili che militari, in diverse missioni, settori e sedi. Ciò che mi entusiasma di più è lavorare con i nostri clienti, comprendere le loro esigenze e garantire che l’H160 soddisfi e superi le loro aspettative. Questa è un’opportunità unica per fornire un elicottero che farà sognare i nostri clienti, dando vita a soluzioni concrete. Credo fermamente nel potere del lavoro di squadra per unire, ispirare e sfidare i team di tutto il mondo a raggiungere insieme la grandezza”, afferma Benoit Klein. “Il velivolo ha ora clienti in tutti i segmenti di mercato per i quali è stato progettato. Presto ci saranno law enforcement and public services customers che voleranno in Europa e Nord America. L’H160 è entrato a far parte delle private and business aviation fleets in tutti i continenti, eccetto l’Antartide. OMNI in Brasile e PHI nel Golfo del Messico inizieranno presto le operazioni offshore. L’outolook per l’H160M con il Joint Light Helicopter (HIL) programme prevede il suo primo volo quest’anno. Grazie al suo straordinario successo commerciale, la priorità dell’H160 è consegnare il suo attuale portafoglio ordini e stiamo facendo proprio questo, nonostante una supply chain impegnativa. Il nostro obiettivo è stabilizzare la produzione a un ritmo di 40 velivoli all’anno fino all’avvio della produzione della versione militare H160M, dopodiché il ritmo sarà più vicino alle 60 unità all’anno. Oltre a ciò, possiamo dire che il suo time-to-market è ora a un ritmo competitivo”, prosegue Benoit Klein. “Innanzitutto, abbiamo investito nella sua maturità, iniziando con un’enfasi iniziale sulla progettazione. Il nostro dynamic helicopter zero prototype sta per raggiungere le 1.300 ore di volo e ha aperto la strada attraverso test e implementazione. Abbiamo anche investito nell’impostazione industriale, nel supporto e nei servizi, in modo che fossero pronti quando gli operatori avrebbero iniziato a ricevere le consegne. Ora, con l’H160 in volo, abbiamo organizzato webinar e avviato comunità di operatori per incoraggiare il feedback in modo che i nostri team possano apportare modifiche all’aeromobile, alla sua manutenzione e al suo supporto”, continua Benoit Klein. “Il miglior indicatore è il feedback positivo dei clienti. L’opinione è che si tratti di un elicottero ben concepito la cui manutenzione è semplice per una macchina delle sue dimensioni. L’esperienza complessiva della French Navy è stata positiva: il piano di manutenzione della macchina e i tempi di fermo per le ispezioni programmate sono minimi e coerenti con i nostri obiettivi. L’aeromobile è stato progettato per resistere particolarmente bene alla corrosione, il che è particolarmente utile per gli operatori che lavorano in condizioni offshore, e siamo soddisfatti del feedback che abbiamo ricevuto finora dalla French Navy, che è stato molto incoraggiante. L’inizio delle operazioni offshore con PHI e OMNI dovrebbe confermare ulteriormente la maturità, le prestazioni e il tasso di disponibilità dell’aeromobile (che attualmente si attesta a oltre il 90%). Abbiamo ricevuto feedback sulle sue solide prestazioni in numerosi segmenti di missione, come per i servizi pubblici. Anche le sue innovazioni in materia di sicurezza hanno alzato l’asticella, come il vortex pre alerting system e l’assisted automatic takeoff, entrambi alleviando il carico di lavoro del pilota e aumentando la sicurezza, soprattutto quando si opera in aree ristrette”, prosegue Benoit Klein. “Siamo fiduciosi nelle prospettive di mercato dell’H160 poiché l’elicottero si adatta a ogni segmento per cui è stato progettato, con una base di clienti consolidata che necessita di una piattaforma affidabile con le ultime tecnologie e miglioramenti della sicurezza. La domanda nel segmento medio sembra destinata ad aumentare entro la fine di questo decennio con diverse imminenti sostituzioni della flotta in gioco, e l’H160 come macchina all’avanguardia è un forte contendente. Nei prossimi anni continueremo a supportare con forza gli operatori in tutti i settori di mercato per garantire che siano soddisfatti. I nostri obiettivi a breve e medio termine sono di consegnare il nostro arretrato ai clienti, concentrarci sull’importante traguardo dell’H160M, il primo volo del prototipo, e guardare ai mercati futuri, come l’Australia, dove l’anno scorso abbiamo ricevuto la certificazione”, conclude Benoit Klein.

DELTA AIR LINES DICHIARA IL DIVIDENDO TRIMESTRALE – Delta informa: “Il Board of Directors di Delta Air Lines ha dichiarato un dividendo trimestrale di $0,15 per azione. Il dividendo è pagabile agli azionisti registrati alla chiusura delle attività il 27 febbraio 2025 e verrà pagato il 20 marzo 2025”.

IBERIA: SCOPRI CHE VIAGGIATORE SEI CON “IBERIA PASS’24” – Iberia informa: “Preferisci viaggiare durante la settimana o durante le vacanze? Ti piacciono le destinazioni vicine o preferisci le avventure lontane? Preferisci le spiagge o le destinazioni culturali e naturali? I voli dicono molto sul tipo di viaggiatore che sei. Grazie a Iberia Pass’24 potrai scoprirlo. Iberia lancia Iberia Pass’24, un’esperienza unica e totalmente personalizzata per i suoi clienti registrati su Iberia.com che hanno volato almeno una volta negli ultimi anni. Questo innovativo video riassuntivo consente ai viaggiatori di conoscere dati esclusivi sulla loro storia con Iberia, come quanti viaggi intorno al mondo hanno volato, quante ore hanno volato, quali paesi hanno visitato e molto altro ancora. Iberia Pass’24 diventa un passaporto digitale con tutte le informazioni sui viaggi con la compagnia aerea: chilometri percorsi, ore di volo, quali destinazioni hai visitato e quante volte hai fatto il giro del mondo. Inoltre, in base al proprio profilo di viaggio, i clienti sapranno che tipo di viaggiatore sono. I clienti Iberia potranno accedere al loro Iberia Pass’24 tramite My Iberia, la loro area privata su Iberia.com o tramite l’app Iberia. Inoltre, potranno condividere le loro esperienze sui social network con l’hashtag #IberiaPass24. Con Iberia Pass’24, la compagnia aerea rafforza il suo impegno verso l’innovazione e la personalizzazione, offrendo ai suoi clienti esperienze esclusive che li avvicinano ancora di più al brand”.

SAAB: RISULTATI POSITIVI PER IL 2024 – Saab presenta i risultati annuali per il 2024. “Sono lieto di annunciare che Saab ha concluso il 2024 in modo positivo. Abbiamo registrato una crescita delle organic sales migliore del previsto, migliorato le nostre performance operative e generato un cash flow positivo. Abbiamo ottenuto tutto questo investendo in modo significativo nell’espansione per soddisfare la maggiore domanda dei clienti e rafforzare la nostra posizione di mercato. Sulla scia dell’incertezza geopolitica globale, Saab si impegna a essere un partner affidabile, supportando i paesi nello sviluppo delle loro capacità di difesa e contribuendo ad aumentare la capacità di difesa europea”, afferma Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab. Order bookings per il quarto trimestre pari a 17.556 milioni di corone svedesi (31.501), guidate da ordini di piccole e medie dimensioni, con un conseguente order backlog pari a 187 miliardi di corone svedesi (153). Le vendite nel trimestre sono ammontate a 20.850 milioni di corone svedesi (16.122), con una crescita organica del 29%, guidata da tutte le aree aziendali. Le vendite e la crescita delle vendite per il trimestre e l’intero anno sono state in linea con il Q4 update fornito il 17 gennaio 2025. L’EBITDA è aumentato a 2.734 milioni di corone svedesi (2.032), con un EBITDA margin del 13,1% (12,6) nel trimestre. L’EBIT è aumentato del 38% e ammonta a 1.953 milioni di corone svedesi (1.420), corrispondente a un margine del 9,4% (8,8). Net income aumentato a 1.442 milioni di corone svedesi (1.254), con earnings per share pari a 2,66 corone svedesi (2,27), con un aumento del 17%. L’operational cash flow è stato pari a 3.558 milioni di corone svedesi (3.691) ed è stato guidato da ingenti pagamenti dei clienti nel trimestre. La posizione di liquidità netta alla fine del periodo era pari a 2.211 milioni di corone svedesi, rispetto ai 2.343 milioni di corone svedesi di fine anno 2023. Il Board propone un dividendo per il 2024 di 2,00 corone svedesi (1,60). L’Outlook per il 2025 prevede una crescita organica delle vendite tra il 12% e il 16%, una crescita dell’EBIT superiore alla crescita organica delle vendite e un flusso di cassa operativo positivo. Obiettivi a medio termine aggiornati 2023-2027: una crescita delle organic sales di circa il 18% (CAGR), una crescita dell’EBIT superiore alla crescita delle organic sales e una cumulative cash conversion di almeno il 60%.

CIRRUS: AGGIORNAMENTI SUGLI AVIATION FUEL – Cirrus informa: “Cirrus si dedica a promuovere la personal aviation e ad affrontare in modo proattivo il panorama in evoluzione delle normative sulla sostenibilità, in particolare il passaggio agli unleaded aviation fuels. Continuiamo a supportare attivamente gli sforzi del settore e il FAA-Industry EAGLE program, anche attraverso i PAFI and STC certification program pathways, per sviluppare, valutare e promuovere nuovi carburanti, supportando al contempo una transizione sicura del settore verso un futuro unleaded fuel environment. A partire da gennaio 2025, EAGLE sta valutando attivamente tre alternative/sostituzioni potenzialmente fattibili per 100LL: GAMI G100UL, LyondellBasell/VP Racing UL100E e Swift 100R. GAMI G100UL è il primo unleaded, 100-octane aviation fuel ad essere offerto direttamente ai proprietari e agli operatori di aeromobili e la distribuzione agli aircraft owners è iniziata a novembre 2024. Attualmente è offerto in 3 aeroporti: KRHW (Reid-Hillview Airport della contea di Santa Clara, California), KWVI (Watsonville Municipal Airport, California) e KTUP (Tupelo Regional Airport, Mississippi). Cirrus è impegnata in un programma completo di test e valutazione del GAMI G100UL fuel da oltre un decennio e monitora l’esperienza sul campo con GAMI G100UL da novembre 2024. Mentre alcuni aspetti degli initial Cirrus testing sul GAMI G100UL fuel erano incoraggianti, Cirrus ha identificato preoccupazioni specifiche in merito alla compatibilità dei materiali”. “Sebbene Cirrus si impegni per una transizione sicura e tempestiva all’unleaded aviation fuel, al momento Cirrus non approva l’uso del GAMI G100UL fuel, o di qualsiasi unleaded fuel, in nessun aeroplano Cirrus SR Series. Inoltre, Cirrus attualmente non garantisce o rappresenta in alcun modo l’uso da parte di un operatore del GAMI G100UL fuel negli SR Series airplanes. Il continuo funzionamento sicuro di tutti gli aeromobili Cirrus in tutto il mondo rimane la nostra massima priorità. Cirrus si impegna a lavorare direttamente con le associazioni di settore e tutti gli stakeholder, tra cui AOPA, GAMA, FAA e l’EAGLE program, per supportare la transizione agli unleaded aviation fuels. Cirrus si impegna a supportare tutte le major fuel companies nel loro tentativo di immettere sul mercato alternative high-octane fuels con l’obiettivo continuo di garantire la sicurezza operativa di powerplant and airframe fuel systems. Man mano che i carburanti progrediscono attraverso il processo di sviluppo e certificazione e vengono offerti ai proprietari di aeromobili, ci impegniamo a condurre test di compatibilità dei materiali, test delle prestazioni del carburante a bordo degli aeromobili, osservazione sul campo e test dell’utilizzo reale di questi carburanti. Non vediamo l’ora di garantire una transizione sicura e fluida all’unleaded fuel per tutti i proprietari di Cirrus SR Series e supportare gli sforzi di AOPA per raccogliere feedback sull’utilizzo dell’unleaded aviation fuel tramite il loro sondaggio online”, conclude Cirrus.

DELTA: COLLEGHIAMO IL MONDO DA 100 ANNI GRAZIE AI NOTRI COLLEGHI – Allison Ausband è Delta E.V.P. and Chief People Officer Allison Ausband. Guida le funzioni di gestione dei talenti e la fornitura di servizi HR della compagnia, a supporto dei 100.000 dipendenti che alimentano il successo di Delta. Afferma: “Collegare il mondo è qualcosa che Delta fa da 100 anni. Ed è grazie alla nostra gente. È grazie ai piloti, agli assistenti di volo e agli agenti del servizio clienti che accolgono i nostri clienti con un sorriso ogni giorno. Ai team di prenotazione e assistenza clienti che accolgono ogni chiamante con un sorriso che puoi sentire. Ai tecnici che lavorano instancabilmente per mantenere e aggiornare i nostri aerei. Ai professionisti che pianificano e risolvono in modo creativo le sfide nel nostro Operations and Customer Center, in stretta collaborazione con i nostri leader in prima linea. E così tanti, molti altri in questa famiglia di 100.000 persone che hanno fatto della loro missione personale quella di collegare persone e comunità”.

JETBLUE: NUOVE OFFERTE DI PRODOTTI DI BORDO A PRIMAVERA – JetBlue informa: “JetBlue è pronta ad aiutare i clienti a iniziare una nuova stagione di viaggio con nuove funzionalità aggiunte alla sua esperienza di bordo. Questa primavera i clienti possono trovare nuove offerte di bevande a bordo, modifiche al menu Mint e categorie di contenuti appena selezionate tramite il seatback entertainment system. EvenMore sta prendendo il volo in tutta la compagnia aerea, offrendo ai clienti nuovi vantaggi di cui godere, tra cui uno spuntino premium per tutti i clienti EvenMore. Una nuova collaborazione prenderà il volo il 1° febbraio, con l’introduzione di contenuti in streaming da Audible, tra cui il meglio degli audiolibri premium, podcast e Audible Originals. A febbraio, i clienti possono trovare nuove categorie di contenuti a bordo sui seatback screen”.

LOCKHEED MARTIN DIMOSTRA LA SUA PROSSIMA SOLUZIONE SATELLITARE PER LA U.S. SPACE FORCE – Lockheed Martin ha dimostrato la prontezza del suo satellite design a supporto del prossimo U.S. Space Force (USSF) Space Systems Command Mobile User Objective System (MUOS) Service Life Extension (SLE) program, attraverso l’esecuzione con successo di una Early Design Review (EDR). I futuri satelliti MUOS pianificati come parte del programma saranno fondamentali per continuare a fornire comunicazioni sicure alle forze militari in movimento. Lockheed Martin è una delle due aziende selezionate per sviluppare i futuri MUOS satellite concepts nella Phase 1 del programma, incentrata sulle attività di progettazione iniziale e sulla riduzione del rischio. “In meno dell’initial one-year base period of performance, il nostro team ha fatto di tutto per fornire una early design review di successo, così solida da superare i rigorosi standard di una advanced design assessment”, afferma Maria Hartin-Swart, program management director for Lockheed Martin’s MUOS SLE development efforts.