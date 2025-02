Rolls-Royce: Intelligent Borescope Method per migliorare le ispezioni dei motori

Rolls Royce informa: “L’Intelligent Borescope Method sta trasformando il modo in cui vengono eseguite le ispezioni dei motori e il modo in cui i dati vengono gestiti e utilizzati. Combina l’uso di apparecchiature di altissima qualità, sovrapposizioni che standardizzano le immagini e l’AI per sviluppare app che facilitano le conclusioni delle osservazioni. Inoltre, l’associated Cloud link consente il caricamento in tempo reale delle immagini per una rapida compilazione, archiviazione e condivisione dei report. Per i clienti, questo crea un percorso verso informazioni più rapide; un time on wing maggiore grazie a optimised maintenance decisions; una maggiore certezza nella pianificazione della flotta immediata e a lungo termine”.

“Le High-Pressure Turbine (HPT) blade sono sottoposte a temperature superiori a 1.600 °C, forze centrifughe superiori a 10 tonnellate e una pressione immensa, mentre estraggono energia dai gas ad alta velocità che escono dalla camera di combustione. Ciò le rende tra le parti più critiche e complesse di un motore, influenzando direttamente performance, efficienza e durata.

L’ispezione delle blades per garantire che rimangano entro i limiti operativi è tradizionalmente un processo laborioso e dispendioso in termini di tempo, che genera dati incoerenti che possono richiedere ispezioni ripetute, decisioni altamente conservative che possono comportare la rimozione inutile dei motori per manutenzione e incertezza nella pianificazione della flotta per le compagnie aeree.

Oggi il nostro enhanced Intelligent Borescope Method integra la tecnologia digitale con il physical inspection hardware, il che significa che le ispezioni sono efficienti e generano dati coerenti di alta qualità. Questi dati sono quindi facilmente e immediatamente accessibili in un cloud per consentire maintenance decisions accurate e ottimizzare il time on wing dei motori. Mentre questo database si sviluppa, l’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il processo decisionale e la prevedibilità, creando una certezza molto maggiore per le compagnie aeree che pianificano la manutenzione dei motori della loro flotta”, prosegue Rolls-Royce.

“In Rolls-Royce, il nostro Intelligent Borescope Method è il risultato di una collaborazione con Waygate Technologies e Rhinestahl e introduce hardware dotato di sistemi di imaging ad alta risoluzione e basati su modelli che catturano immagini dettagliate delle HPT blades durante le ispezioni. I nostri algoritmi basati sull’intelligenza artificiale analizzano successivamente tali immagini con una precisione eccezionale, identificando anche la minima quantità di usura in modo rapido, coerente e accurato.

Con una grande quantità di dati, stiamo ora costruendo un enorme ‘maintenance brain’, contenente dati di ispezione storici, analisi comparative e benchmark diagnostici.

Il design intricato e le condizioni operative impegnative delle HPT blades sottolineano la necessità di soluzioni di manutenzione all’avanguardia. Il nostro Intelligent Borescope Method non solo semplifica l’ispezione di questi componenti complessi: quando la metrica più importante delle performance del motore è il time on wing, può affrontare precocemente i modelli di usura, ridurre le nuove ispezioni e aumentare la certezza per il maintenance planning e il fleet management”, conclude Rolls-Royce.

