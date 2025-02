News Brevi – 08.02.2025

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE DA ALGHERO A GENOVA CON FALCON 900 DEL 31° STORMO – Si è concluso ieri un volo sanitario d’urgenza effettuato dal velivolo Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino a favore di un neonato di soli due mesi e mezzo di vita. Il bimbo, bisognoso di cure specifiche, è stato trasportato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, dove era precedentemente ricoverato, all’Istituto Giannina Gaslini di Genova. Il volo, definito in questo caso “IPV – Imminente Pericolo di Vita”, è stato attivato su richiesta della Prefettura di Cagliari e autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri alla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti. Questa ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per tale genere di missioni. Il Falcon 900, partito da Ciampino nel pomeriggio, si è diretto verso l’aeroporto di Alghero dove ha subito imbarcato il piccolo paziente, che ha viaggiato in una speciale culla termica, accompagnato e assistito in volo da un’equipe medica. Dopo l’atterraggio presso l’Aeroporto di Genova, avvenuto poco dopo le 19, l’ambulanza si è diretta all’Ospedale Gaslini per il successivo ricovero. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della popolazione 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

I VERTICI ENAC SALUTANO L’ING. MASSIMO BANDINI, RINGRAZIANDOLO PER IL SUO CONTRIBUTO IN MOLTI ANNI DI CARRIERA – Enac informa: “Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma e il Direttore Generale f.f. Fabio Nicolai hanno ricevuto l’Ing. Massimo Bandini che, dopo molti anni di onorata carriera presso l’Ente, termina il suo percorso professionale. Il Presidente ha rivolto all’ing. Bandini un sentito ringraziamento per l’encomiabile servizio svolto e per la professionalità dimostrata in tanti anni di lavoro duranti i quali ha anche coordinato progetti istituzionali di gemellaggio in Paesi stranieri”.

L’ICAO COUNCIL PRESIDENT SI UNISCE A PAPA FRANCESCO E AI LEADER MONDIALI NEL CONTRASTO ALLA TRATTA DI ESSERI UMANI – L’ICAO Council President Salvatore Sciacchitano ha incontrato Sua Santità Papa Francesco nella Città del Vaticano, Santa Sede, il 1° febbraio 2025. “Le discussioni durante l’udienza privata con il Santo Padre si sono concentrate sulla questione della tratta di esseri umani e del cambiamento climatico e sul lavoro dell’ICAO nell’affrontare queste sfide globali. L’incontro ha avuto luogo in vista del Summit dei leader mondiali sui diritti dei bambini, presieduto dal Pontefice il 3 febbraio 2025 presso il Palazzo Apostolico, Città del Vaticano, a cui hanno partecipato capi di stato, ministri, dignitari e sostenitori globali dei diritti dei bambini. Rivolgendosi al Summit, il Presidente Sciacchitano ha sottolineato il ruolo fondamentale dell’ICAO nel guidare e aiutare i governi e l’industria aeronautica nella lotta alla tratta di esseri umani attraverso l’adozione di risoluzioni dell’Assemblea e l’impostazione di standard tecnici e pratiche raccomandate per l’attuazione globale e uniforme da parte di tutti i 193 Stati membri. Ha sottolineato l’impegno dell’ICAO nel rafforzare le anti-trafficking measures, tra cui la formazione specializzata per il personale dell’aviazione per identificare e segnalare le trafficking activities, e ha evidenziato l’adozione da parte dell’ICAO di una strategia globale per la lotta alla tratta di esseri umani nel settore dell’aviazione”, afferma l’ICAO.

DASSAULT AVIATION ANNUNCIA NUOVE NOMINE NELLE PRE-OWNED SALES – Dassault Aviation ha annunciato due nomine chiave volte a rafforzare la sua pre-owned Falcon offering e ad aiutare i clienti a gestire con successo l’acquisto di un aereo di seconda mano. Yvon Desvignes è stato nominato Director of Pre-Owned Sales for Europe, Africa, the Middle East, Asia and the Pacific Rim. Passa dal ruolo di Deputy Director e sostituisce Dominique Cruchon, che è andato in pensione. Nicolas Martin assume il ruolo di Deputy Director per il vasto network, che copre tutti i mercati tranne le Americhe. “La conoscenza approfondita di Nicolas e Yvon dei nostri aerei e delle esigenze dei nostri clienti consentirà loro di fornire preziosi consigli agli operatori che stanno valutando l’acquisto di un Falcon di seconda mano”, ha affermato Carlos Brana, Executive Vice President Civil Aircraft. “In molti casi, vendere un aereo usato significa presentare il brand Falcon a un cliente completamente nuovo. Dassault mantiene un ampio inventario di Falcon di ultima generazione, tra cui 2000LXS, 900EX, 7X e 8X. L’azienda aiuta i clienti a trovare il giusto velivolo usato che si adatti al loro budget e, quando necessario, a soddisfare un’urgente esigenza operativa, spesso prima di un nuovo Falcon purchase. I Falcon sono noti per mantenere il massimo valore per tutta la loro vita operativa”. Desvignes lavora con Dassault da 35 anni, sia nel customer service che in altre mansioni. Ha iniziato la sua carriera come technical expert presso il Paris-Le Bourget support center di Dassault e in seguito è passato a service management roles, tra cui Customer Support Manager for Northern Europe. Martin lavora con Dassault da 15 anni, iniziando come tirocinante nel Propulsion Department. È stato aerodynamics and wind tunnel test engineer per diversi anni prima di passare al customer service, servendo operatori in Svizzera, Francia, Regno Unito e Finlandia. Sia Desvignes che Martin sono piloti privati, il che consente loro di vedere ogni transazione attraverso gli occhi dell’equipaggio, del professionista della manutenzione e dell’utente finale. “Non si potrebbe chiedere una preparazione migliore per le pre-owned sales che lavorare direttamente con i clienti per facilitare la manutenzione degli aeromobili sul campo”, ha osservato Desvignes. “Nicolas e io portiamo un know-how tecnico dettagliato che ci aiuta a guidare i clienti verso l’aereo giusto, dotato dell’equipaggiamento giusto per le loro esigenze. Sappiamo come e perché questi velivoli sono stati progettati e come vengono utilizzati dai clienti. Siamo profondamente appassionati nel far conoscere agli operatori ciò che il mondo Falcon ha da offrire e nell’accogliere continuamente nuovi proprietari nella Falcon family”.

FAA STATEMENTS SULLA MIDAIR COLLISION AL REAGAN WASHINGTON NATIONAL AIRPORT – La FAA informa “La FAA sta chiarendo le restrizioni al traffico di elicotteri nell’area sopra il fiume Potomac attorno al Ronald Reagan Washington National Airport (DCA). Abbiamo rilasciato le precisazioni in base al feedback degli air traffic controllers e degli helicopter operators. Non stiamo modificando le restrizioni iniziali. Le restrizioni alle simultaneous fixed wing and helicopter operations all’interno di questo airspace rimangono in vigore e mantengono lo stesso livello di airspace safety. Il revised TFR graphic (NOTAM 5/9909) chiarisce le restrizioni, oltre all’airspace NOTAM 5/1069”. Prosegue la FAA: “Il 31 gennaio, su indicazione del Segretario Duffy, la FAA ha iniziato a limitare il traffico di elicotteri nell’area sopra il fiume Potomac attorno al Ronald Reagan Washington National Airport (DCA) e che si estende fino al Wilson Bridge. Queste restrizioni rimarranno in vigore fino a quando l’NTSB non avrà completato la sua indagine preliminare sull’incidente, a quel punto saranno esaminate in base al rapporto dell’NTSB. Inoltre, abbiamo anche iniziato a esaminare altri aeroporti con alti volumi di traffico misto di elicotteri e aerei nelle vicinanze. Gli investigatori della FAA stanno supportando da vicino l’indagine guidata dall’NTSB, adotteremo rapidamente tutte le azioni necessarie e condurremo le opportune revisioni in base alle prove”.

NUOVA NOMINA PER DASSAULT AVIATION – Dassault Falcon Jet (DFJ) ha nominato Beatrice E. Ashe come Regional Sales Director for new and pre-owned Falcon business jets, coprendo gli stati di California, Arizona, Nevada, Utah, Colorado e New Mexico. Risponde a Paul Floreck, Senior Vice President, U.S. and Canadian Sales. Ashe è entrata a far parte di DFJ come Sales Manager nel 2022, supportando i Sales Director negli Stati Uniti occidentali e in Canada. È arrivata a DFJ da Jet Aviation, dove ha ricoperto il ruolo di Sales Director of MRO for Northern Europe e Sales Director of Aircraft Management per il loro western U.S. territory. Ashe ha iniziato la sua carriera nell’aviazione presso Jet Support Services, Inc. nel 2012 come parte del loro sales & marketing support team, assumendo successivamente il ruolo di Client Services Manager. Ha conseguito una laurea con lode in Business Aviation Management presso l’Embry-Riddle Aeronautical University.

DASSAULT ANNUNCIA IL 2025 FALCON REGIONAL M&O SEMINAR SCHEDULE – La Dassault Aviation 2025 Falcon Regional Maintenance & Operations seminar series inizierà il 2 aprile a Parigi. Altri eventi si terranno a Phoenix, Arizona; Nashville, Tennessee; San Paolo, Brasile. Gli M&O di Parigi e degli Stati Uniti saranno caratterizzati da un formato di due giorni progettato per fornire informazioni più approfondite agli operatori e offriranno molteplici opportunità di networking e condivisione di informazioni, anche durante un offsite evening outing. Il São Paulo show durerà un giorno intero, come negli anni passati. “Il feedback dei clienti mostra che gli operatori sono entusiasti del formato più lungo di due giorni e apprezzano molto i contenuti aggiuntivi e le interazioni faccia a faccia che offrono”, ha affermato Jean Kayanakis, Senior Vice President, Worldwide Customer Service and Service Center Network. “Anche noi di Dassault lo apprezziamo. I seminari sono fondamentali per aiutarci a capire cosa stiamo facendo bene e cosa possiamo fare meglio, per ottimizzare ulteriormente la Falcon customer experience”. Gli eventi di quest’anno comprenderanno presentazioni sui Falcon programs più recenti, nonché breakout sessions per pilots, cabin crew and technicians. Gli aggiornamenti di prodotti e servizi includeranno informazioni sulla nuova FalconAssist app, che aiuta a mettere in contatto i clienti con gli esperti del Falcon Command Center per una risoluzione più rapida delle AOG situations e feedback dal primo anno di operazioni dell’industry-leading extra-widebody Falcon 6X. Dassault informerà inoltre i partecipanti sulla continua espansione del global support network, inclusa l’apertura del nuovo major Dassault MRO a Melbourne, Florida, prevista per la metà del 2025. Dassault Aviation 2025 M&O Seminars – April 2 & 3: Paris, France; May 6 & 7: Phoenix, Arizona; May 28 & 29: Nashville, Tennessee; June 4: São Paulo, Brazil.