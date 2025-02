Embraer Defense & Security partecipa a IDEX 2025

Embraer promuoverà il suo portafoglio di velivoli e soluzioni per la difesa a IDEX 2025, tra cui il C-390 Millennium multi-mission military transport aircraft e l’A-29 Super Tucano light attack, reconnaissance and advanced training aircraft.

“Siamo onorati di partecipare a IDEX 2025. Consideriamo gli Emirati Arabi Uniti una nazione leader in Medio Oriente, una regione di importanza strategica per noi. Siamo certi che i nostri aeromobili e sistemi di difesa, rinomati per la loro efficienza in termini di costi e le prestazioni eccezionali, siano ideali per modernizzare le forze aeree in tutto il mondo”, ha affermato Bosco da Costa Jr, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security.

“Il C-390 Millennium, progettato da Embraer, è un velivolo di nuova generazione che sta ridefinendo gli standard di versatilità ed efficienza operativa. Può trasportare un payload maggiore (26 tonnellate) rispetto ad altri medium-sized military transport aircraft, volando più velocemente (470 nodi) e più lontano. Può svolgere un’ampia gamma di missioni, tra cui air logistics support, aerial surveillance, vehicles, cargo and troop transportation and airdrop, medical evacuation, search and rescue, firefighting, humanitarian missions. Può operare in condizioni calde e difficili da piste temporanee o non asfaltate. L’aeromobile, se configurato con air-to-air refueling equipment, può effettuare il rifornimento in volo sia come tanker che come receiver.

L’attuale flotta globale di velivoli C-390 Millennium ha accumulato più di 16.000 ore di volo, con un mission capability rate del 93% e mission completion rates superiori al 99%, dimostrando una produttività eccezionale nella sua categoria.

Di recente, Svezia e Slovacchia hanno selezionato l’Embraer C-390 Millennium come nuovo tactical transport aircraft. Ad oggi, il C-390 è stato commissionato da Corea del Sud, Paesi Bassi, Austria, Repubblica Ceca, Ungheria, Portogallo, Brasile e un cliente non divulgato”, afferma Embraer.

“Nel campo dei light and versatile military aircraft, in grado di operare nelle condizioni più impegnative, l’A-29 Super Tucano è il leader indiscusso. Come velivolo multi-missione, dotato di un weapon system all’avanguardia, l’A-29 Super Tucano offre una grande versatilità per armed reconnaissance, border surveillance, close air support, light attack and advanced training missions su un’unica piattaforma, il che aumenta esponenzialmente la disponibilità e la flessibilità operativa dell’aereo. Il suo robusto airframe è in grado di operare su piste non asfaltate in ambienti difficili.

L’A-29 Super Tucano è il leader mondiale nella sua categoria, con oltre 290 ordini e più di 580.000 ore di volo, di cui 60.000 in combattimento. Nel 2024 Embraer ha annunciato nuove vendite del Super Tucano alla Portuguese Air Force (A-29N), alla Uruguayan Air Force, alla Paraguayan Air Force e a due clienti non divulgati.

La presenza di Embraer all’IDEX 2025 riafferma il suo impegno nel fornire ai clienti gli aeromobili e i sistemi più avanzati, consentendo loro di svolgere le missioni più impegnative, sempre e ovunque”, conclude Embraer.

