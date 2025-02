Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza: Enac consegna il “Premio Fiorenza de Bernardi” a 11 giovani donne pilota

Oggi, 11 febbraio 2025, nella ricorrenza della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, l’Enac ha consegnato il “Premio Fiorenza de Bernardi” a undici giovani donne pilota, le più giovani ad aver conseguito, per categoria, una certificazione Enac nel corso dell’anno di riferimento 2024.

Il premio è stato istituito dall’Enac nel 2020 ed è dedicato alla comandante Fiorenza de Bernardi, prima donna pilota di linea italiana, per promuovere modelli di azione ed esperienze che siano da stimolo e da ispirazione per altre donne. Oltre ad essere un tributo alla comandante De Bernardi, il premio intende valorizzare la cultura aeronautica e il percorso formativo di molte giovani donne affinché siano sempre più protagoniste del settore aeronautico, nella consapevolezza delle straordinarie opportunità e prospettive professionali che può offrire.

Per questo motivo, la consegna dei premi coincide con la giornata internazionale dedicata alle ragazze e alle donne nella scienza – che ricorre l’11 febbraio – voluta dall’ONU proprio per incentivare l’accesso paritario delle donne nelle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e per promuovere la partecipazione femminile nei campi scientifici e tecnologici.

I premi sono stati consegnati dal Direttore Generale f.f. Fabio Nicolai che si è congratulato con le giovani ragazze pilota per la passione nei confronti del volo e le ha incoraggiate a proseguire il cammino professionale nel settore dell’aviazione civile che ha sempre di più bisogno della visione delle nuove generazioni per realizzare la mobilità aerea innovativa che rappresenta il nostro futuro.

Questi i premi assegnati:

– “Premio Fiorenza de Bernardi” 2024 a Maria Sol Arneodo, nata nel 1992, la più giovane ad aver conseguito, nel 2024, la licenza ATPL(A), Licenza di Pilota di Linea di velivolo;

– “Premio Fiorenza de Bernardi” 2024 a Lucia Audisio, nata nel 1992, la più giovane ad aver conseguito, nel 2024, la licenza ATPL(H), Licenza di Pilota di Linea di elicottero;

– “Premio Fiorenza de Bernardi” 2024 a Federica Facchino, nata nel 1993, la più giovane ad aver conseguito, nel 2024, la licenza BFCL, Licenza di Pilota di Pallone;

– “Premio Fiorenza de Bernardi” 2024 a Martina Peinetti, nata nel 2003, la più giovane ad aver conseguito, nel 2024, la licenza CPL(A), Licenza di Pilota Commerciale di velivolo;

– “Premio Fiorenza de Bernardi” 2024 ad Alessandra Botti, nata nel 2005, la più giovane ad aver conseguito, nel 2024, la licenza SFCL, Licenza di Pilota di Aliante;

– “Premio Fiorenza de Bernardi” 2024 a Giulia Costa, nata nel 1999, la più giovane ad aver conseguito, nel 2024, la licenza LAPL(A), Licenza di Pilota di Aeromobili Leggeri;

– “Premio Fiorenza de Bernardi” 2024 a Ludovica Colasante, nata nel 2007, la più giovane ad aver conseguito, nel 2024, la licenza PPL(A), Licenza di Pilota Privato di velivolo;

– “Premio Fiorenza de Bernardi” 2024 a Noemi Maria Bertolini, nata nel 2007, la più giovane ad aver conseguito, nel 2024, la licenza PPL(H), Licenza di Pilota Privato di elicottero;

– “Premio Fiorenza de Bernardi” 2024 a Sofia Piana, nata nel 2007, la più giovane ad aver conseguito, nel 2024, la licenza OPEN A2 UAS, Licenza di Pilota Remoto (UAS) nella sottocategoria OPEN A2;

– “Premio Fiorenza de Bernardi” 2024 ad Aurora Vinante, nata nel 2008, la più giovane ad aver conseguito, nel 2024, la licenza OPEN A1-A3 UAS, Licenza di Pilota Remoto (UAS) nelle sottocategorie OPEN A1-A3;

– “Premio Fiorenza de Bernardi” 2024 a Maria Sofia Petroselli, nata nel 2008, la seconda più giovane ad aver conseguito, nel 2024, la licenza OPEN A1-A3 UAS, Licenza di Pilota Remoto (UAS) nelle sottocategorie OPEN A1-A3.

Presenti alla cerimonia di premiazione, oltre al DG Nicolai, il Direttore Centrale Coordinamento Relazioni Internazionali, Sicurezza e Ricerca Giovanna Laschena, il Direttore Centrale Standard Tecnici e Operatività Aeronautica Carmela Tripaldi, la responsabile dell’Ufficio Vigilanza di Mercato UAS e Notifica Stefania Randisi e tutte le donne dirigenti della Direzione Generale Enac.

(Ufficio Stampa Enac)