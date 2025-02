Eurowings fonda il proprio tour operator

Eurowings, la più grande leisure airline in Germania e parte di Lufthansa Group, sta espandendo il suo segmento di business e sta creando il proprio tour operator con il nome di Eurowings Holidays. La nuova società è già stata iscritta nel registro delle imprese di Colonia come Eurowings Holidays GmbH e inizierà ufficialmente le operazioni il 1° aprile 2025.

“Con questa start-up strategica, Eurowings sta ponendo un’importante pietra miliare nel crescente settore turistico. Eurowings Holidays GmbH sta rilevando il personale e i tourism IT systems del noto media and tourism entrepreneur Karlheinz Kögel in Baden-Baden (le cui attività includono HLX Group) al fine di implementare e utilizzare rapidamente competenze comprovate. Le parti hanno concordato di non divulgare il prezzo di acquisto del trasferimento. Nella fase iniziale, circa 100 esperti del turismo lavoreranno per Eurowings Holidays, di cui più di 50 dipendenti proverranno da Binoli GmbH, una sussidiaria di HLX Group di Kögel.

Kögel, che possiede anche la market research company Media Control, è considerato un pioniere del dynamic tour operator model, che consente più individual holiday offers rispetto al classico package tour. Come fondatore del tour operator L’Tur, Kögel ha affermato con successo i viaggi last minute sul mercato. Dal 2020, HLX Group ha anche sviluppato l’Eurowings Holidays holiday brand e lo ha trasformato in un attore rilevante nel settore turistico tedesco in un breve lasso di tempo”, afferma Eurowings.

“La nuova società sotto l’ombrello di Lufthansa Group creerà un tour operator in grado di offrire vacanze personalizzate da un’unica fonte, anche per oltre 20 milioni di clienti che fino ad oggi hanno prenotato principalmente voli con Eurowings. In futuro, la società offrirà pacchetti di viaggio flessibili che includono sistemazione in hotel, trasferimenti, ecc. oltre ai voli. Con depositi bassi e la possibilità di riprenotare gratuitamente e di annullare a un prezzo ragionevole, Eurowings Holidays offre la massima flessibilità nella pianificazione delle vacanze.

L’espansione verso un data-driven business model e l’integrazione di tecnologie avanzate sono fattori chiave per la crescita futura. Eurowings Digital GmbH, un’azienda con esperienza in e-commerce, data science and artificial intelligence (AI), darà un contributo significativo all’ulteriore sviluppo di Eurowings Holidays. La Eurowings Digital subsidiary con sede nel quartiere delle start-up Schanzenstraße di Colonia è cresciuta dinamicamente dalla sua fondazione nel 2018 e ora impiega quasi 300 esperti digitali provenienti da 36 paesi in tutto il mondo.

Il passo successivo nell’espansione turistica di Eurowings è arrivato al momento giusto: sotto la guida del CEO Jens Bischof, Eurowings si è evoluta da una compagnia aerea focalizzata principalmente sui viaggi d’affari a una holiday airline leader e di successo. Tra le altre cose, Eurowings opera una base sulla soleggiata isola di Maiorca e offre più di 400 collegamenti settimanali tra Palma e 26 aeroporti diversi durante l’alta stagione. Eurowings è anche il leader indiscusso del mercato in località tedesche come Düsseldorf, Amburgo, Colonia e Stoccarda“, prosegue Eurowings.

Il CEO di Eurowings Jens Bischof: “Stiamo combinando la nostra posizione di leader nei voli per le vacanze con eccellenti pacchetti turistici e competenze digitali. Stiamo quindi rafforzando il nostro modello aziendale e sviluppandoci in una forza innovativa nel crescente mercato del turismo. L’alto profilo e la popolarità del nostro brand contribuiranno a far sì che Eurowings Holidays si collochi tra i primi dieci tour operator tedeschi nel prossimo futuro”.

Karlheinz Kögel: “Il brand Eurowings Holidays ha dato un contributo significativo allo straordinario sviluppo di HLX Group, che ha contato 333.000 ospiti l’anno scorso e ha generato un fatturato di 275 milioni di euro. Non è facile per me vendere parti significative di questo business segment di successo, ma mi riempie anche di orgoglio il fatto che abbiamo trasformato il nostro dinamico tour operator in una vera storia di successo con molta passione e meticolosità. I miei più sinceri ringraziamenti vanno al nostro team congiunto, il cui eccellente lavoro ha reso possibile questo successo in primo luogo”.

(Ufficio Stampa Eurowings)