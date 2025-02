Nuova destinazione “Bologna Aeroporto”: treno e monorotaia in un unico biglietto da e per il Marconi

Diventa più comodo e veloce raggiungere in treno la stazione ferroviaria di Bologna per poi salire sulla monorotaia diretta all’Aeroporto Marconi oppure, atterrati con un volo a Bologna, proseguire il proprio viaggio utilizzando il treno verso la meta successiva.

Nasce la nuova destinazione “Bologna Aeroporto”, che consente di acquistare in un’unica soluzione il biglietto del treno – Frecciarossa, Intercity o Regionale – e quello di Marconi Express, la monorotaia che in circa 7 minuti collega la stazione del capoluogo emiliano con lo scalo aeroportuale della città. I possessori di biglietto integrato avranno inoltre diritto all’accesso prioritario sul Marconi Express.

La novità è stata presentata questa mattina presso la Marconi Business Lounge da Nazareno Ventola, Amministratore Delegato e Direttore Generale Aeroporto Marconi di Bologna, Massimiliano Cudia, Amministratore Delegato e Presidente Marconi Express, e Alessandro Tullio, Amministratore Delegato Trenitalia Tper. È intervenuto anche Michele Campaniello, Assessore Nuova mobilità e infrastrutture del Comune di Bologna.

A Bologna Centrale la fermata del Marconi Express è situata nell’atrio di via De’ Carracci, mentre in aeroporto una passerella coperta collega la fermata all’area Partenze al primo piano. Il biglietto integrato è acquistabile dai propri dispositivi tramite l’App Trenitalia, su trenitalia.com e trenitaliatper.it, oppure nelle stazioni presso le biglietterie e le emettitrici self service di Trenitalia.

L’accordo, frutto di una condivisione di strategie da parte di Aeroporto Marconi, Marconi Express, Trenitalia, Trenitalia Tper, è stato siglato da Trenitalia in qualità di titolare della piattaforma di vendita del servizio integrato e da Tper in qualità di gestore del servizio Marconi Express.

Si tratta di una prima fase di integrazione modale, che punta successivamente a coinvolgere anche le compagnie aeree che operano sullo scalo di Bologna, per offrire ai passeggeri la possibilità di acquisto contestuale di volo, monorotaia Marconi Express e treno, per realizzare un unico itinerario door-to-door composto di diverse tratte.

Con la nuova “stazione” Bologna Aeroporto cresce l’offerta intermodale in Emilia-Romagna, con l’obiettivo di offrire soluzioni di viaggio sempre più comode, sostenibili e rapide in una regione in cui si assiste a una crescita significativa del turismo e, in particolare, ad un aumento della presenza dei turisti stranieri.

In questa logica si inserisce la collaborazione fra trasporto ferroviario, locale e aereo, in un contesto di mobilità integrata e sostenibile che generi benefici per tutti i settori e per il sistema della mobilità in generale.

L’iniziativa, inoltre, si ricollega al programma UE SESAR (Single European Sky) quale catalizzatore per accelerare la transizione verso un’Europa verde, climaticamente neutra e digitale e per rendere l’industria europea dell’aviazione più resiliente e competitiva.

In particolare, con i progetti SIGN-AIR e TRAVEL WISE, cui collaborano alcuni partner di questa iniziativa, si mira a rivoluzionare il settore dei trasporti attraverso soluzioni innovative per consentire ai gestori di servizi di trasporto di offrire itinerari basati sul trasporto aereo e sulla multimodalità, identificando sempre più gli aeroporti come naturali hub multimodali in quanto strettamente connessi alle altre reti di trasporto ed in particolare con le dorsali dell’Alta Velocità.

(Comunicato stampa congiunto Aeroporto di Bologna – Marconi Express – Tper – Trenitalia – Trenitalia Tper – Photo Credits: Aeroporto di Bologna)