Air Transat lancia la sua più grande offerta voli per Toronto e Montréal

Air Transat, compagnia aerea canadese rappresentata in Italia da REPHOUSE® GSA, presenta la sua più grande offerta voli dell’anno, valida dal 14 al 27 febbraio 2025.

“Air Transat lancia la “Più Grande Offerta Voli Air Transat” per viaggiare a prezzi convenienti per Toronto e Montréal. Dal 14 al 27 febbraio 2025, per viaggiare fino al 25 ottobre 2025, esclusi i periodi di blackout, sui voli diretti da Roma, Venezia e Lamezia Terme.

Il bagaglio a mano sui voli di Air Transat è sempre incluso in tutti i livelli di tariffe: Budget, Standard e Flex.

Air Transat offrirà fino a 19 voli diretti a settimana dall’Italia nel periodo di alta stagione.

Roma-Montréal: ad aprile 2 voli diretti a settimana; a maggio 5 voli diretti a settimana; dal 15 giugno voli giornalieri.

Roma-Toronto: a maggio 5 voli diretti a settimana; dal 9 giugno voli giornalieri.

Venezia-Toronto: a maggio 1 volo diretto a settimana; dal 10 giugno 2 voli a settimana.

Venezia-Montreal: a maggio 1 volo diretto a settimana; dal 13 giugno 2 voli a settimana.

Lamezia-Toronto: dal 12 giugno 2025 1 volo diretto”, afferma Air Transat.

“I voli dall’Italia al Canada sono operati con gli Airbus A330-200 o A330-300, configurati in 2 classi di servizio: Economy Class (330/346/363 posti) e Club Class (12 posti)”, conclude Air Transat.

(Ufficio Stampa Air Transat – Photo Credits: Air Transat)