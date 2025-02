GE Aerospace è uno dei maggiori utilizzatori degli U.S. Department of Energy exascale supercomputers

GE Aerospace è ora uno dei maggiori utilizzatori degli U.S. Department of Energy exascale supercomputers, una capacità rivoluzionaria che aiuta l’azienda a sviluppare nuove jet engine technologies for commercial aviation.

“GE Aerospace ha partecipato con successo al rigoroso peer-reviewed proposal process dell’U.S. Department of Energy per oltre 3 milioni di supercomputing hours dal 2022. Ciò include il tempo su due dei supercomputer più veloci al mondo.

L’accesso a sistemi informatici in grado di elaborare più di un exaflop, miliardi e miliardi di calcoli al secondo, consente agli ingegneri di GE Aerospace di condurre simulazioni che in precedenza sarebbero state impossibili. Ciò porta a uno sviluppo tecnologico più rapido e a progetti migliorati”, afferma GE Aerospace.

“Sviluppare tecnologie aeronautiche di prossima generazione per un settore più sicuro e più efficiente dal punto di vista energetico richiede capacità ingegneristiche rivoluzionarie. GE Aerospace è orgogliosa delle sue continue collaborazioni con l’U.S. Department of Energy per far progredire il futuro del volo e mantenere competitiva a livello globale una delle più grandi U.S. export industries”, ha affermato Arjan Hegeman, vice president of commercial future of flight engineering at GE Aerospace.

“GE Aerospace sta utilizzando il Frontier supercomputer presso l’Oak Ridge National Laboratory di Oak Ridge, Tenn., una U.S. Department of Energy user facility, per la model integration della Open Fan engine architecture con un aereo. Il progetto è in collaborazione con Boeing e NASA. Ha ricevuto ore sia su Frontier che sull’Aurora supercomputer presso l’Argonne National Laboratory vicino a Chicago, Ill., tramite l’INCITE program.

Gli ingegneri stanno studiando l’aerodinamica di un Open Fan montato su un’ala di aereo in simulated flight conditions. Ciò consente di ottimizzare l’engine design per maggiore efficienza, minor rumore e altri vantaggi in termini di performance. L’Open Fan architecture è un nuovo design di jet engine che rimuove il tradizionale casing, consentendo un fan più grande con meno resistenza, per migliorare la fuel efficiency.

Frontier è stato reso disponibile ai ricercatori nel 2022 ed è attualmente il secondo supercomputer più veloce al mondo. Aurora è stato reso disponibile ai ricercatori nel gennaio 2025 ed è attualmente il terzo supercomputer più veloce al mondo.

Questi sforzi si basano su una lunga storia di collaborazione. GE Aerospace e il suo research center in Niskayuna, N.Y., hanno collaborato con il Department of Energy per oltre un decennio, per dimostrare l’impatto dell’high-performance computing sull’industrial design per il volo”, prosegue GE Aerospace.

“Open Fan è una delle tecnologie avanzate tramite il CFM International Revolutionary Innovation for Sustainable Engines (RISE) program. Presentato nel 2021, il CFM RISE program è uno dei technology demonstrators più completi dell’aviation industry, che mostra progressi reali con oltre 250 test completati.

Tramite il RISE program, CFM sta sviluppando advanced engine architectures come Open Fan, compact core and hybrid electric systems compatibili con 100% or unblended SAF. Il CFM RISE program punta a una fuel efficiency superiore del 20% rispetto ai commercial engines più efficienti in servizio oggi”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace – Photo Credits: GE Aerospace – CFM International)