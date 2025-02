Il Giappone ordina 17 Boeing CH-47JA Block II Chinook

Le Japan Self-Defense Forces (JSDF) hanno ordinato 17 CH-47 Block II Chinook Extended Range per modernizzare la propria flotta, sostituendo alcuni dei propri velivoli CH-47 JA. Gli aeromobili saranno prodotti congiuntamente da Boeing e Kawasaki Heavy Industries (KHI).

Boeing e KHI hanno consegnato oltre 100 Chinook alla JSDF dagli anni ’80, rendendolo uno dei license manufacturing programs più duraturi e di maggior successo in Giappone.

“Questo ordine rafforza il nostro rapporto decennale con KHI e fornisce miglioramenti critici delle capacità che consentiranno alle Japan Self-Defense Forces di continuare a operare heavy-lift aircraft per decenni a venire”, ha affermato Heather McBryan, vice president and program manager, Boeing Cargo Programs. “La Block II configuration e i digital flight controls modernizzeranno e miglioreranno significativamente le helicopter transport capabilities del Giappone migliorando l’aircraft stability, safety and efficiency”.

“Il Block II Chinook extended range aircraft è la prossima generazione di heavy-lift and multi-mission helicopter. Questo velivolo è dotato di advanced digital cockpit, reinforced airframe, enhanced fuel tanks e altri miglioramenti che consentono maggiori performance e commonality con la global fleet in espansione di updated Chinooks. L’adozione del modern aircraft design e l’avionics architecture consentono futuri aggiornamenti tecnologici e la capacità di espandere ulteriormente le capacità operative”, afferma Boeing.

“Il Giappone si unisce a Stati Uniti, Regno Unito e Germania come quarto cliente globale per questa configurazione avanzata, garantendo che le JSDF rimangano all’avanguardia nella heavy-lift aviation per gli anni a venire”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)