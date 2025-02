News Brevi – 13.02.2025

IL PRESIDENTE ENAC INCONTRA IL NUOVO PRESIDENTE DELL’AERO CLUB D’ITALIA – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha incontrato oggi il neoeletto Presidente dell’Aero Club d’Italia Stefano Arcifa, componente del CdA di Enav e del CdA dell’ASI – Agenzia Spaziale Italiana. Il Presidente Enac Di Palma, nell’esprimere le sue congratulazioni al neo Presidente AeCI Stefano Arcifa, ha ribadito la centralità della safety nel comparto aereo in un impegno sinergico con gli enti e player del settore, oggi sempre più sicuro, tecnologicamente avanzato e orientato alla mobilità aerea innovativa e alla sostenibilità, presente e futuro del settore. L’incontro ha rappresentato una proficua occasione per consolidare ulteriormente la cooperazione su temi di interesse comune, in particolare la gestione sicura di avio-idro-elisuperfici, secondo le previsioni del Regolamento Enac in materia liberalizzazione dell’uso delle relative aree di atterraggio.

SITA LANCIA UNA NUOVA SOLUZIONE GLOBALE CHE RIDEFINISCE IL FUTURO DELLA MESSAGGISTICA PER IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO – SITA, fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo, ha lanciato una nuova soluzione di messaggistica globale innovativa che aiuterà a ridefinire il modo in cui funzionano le comunicazioni ATC (Air Traffic Control). SITA ATC Connect consente la condivisione delle informazioni sui voli con i fornitori di servizi di navigazione aerea (ANSP) in modo rapido e sicuro in tutto il mondo, fornendo comunicazioni semplificate per facilitare lo scambio di dati e garantire che le operazioni di volo si svolgano nel modo più fluido ed efficiente possibile. La nuova piattaforma di messaggistica offre una soluzione globale unica e facile da usare per compagnie aeree, aeroporti e operatori di terra per scambiare messaggi operativi di volo con gli ANSP. Questo può includere piani di volo, NOTAM (Notices to Airmen) che avvisano i piloti di potenziali pericoli lungo una rotta di volo o in una località che potrebbe influenzare il loro volo, e altri avvisi essenziali. SITA ATC Connect è facilmente integrabile e supporta pienamente il passaggio dalle reti di telecomunicazioni aeronautiche legacy (AFTN) ai moderni sistemi di gestione della messaggistica dei servizi di traffico aereo (AMHS). Grazie all’interoperabilità completa, consente ai fornitori di servizi di condividere messaggi di file e immagini di grandi dimensioni con funzioni avanzate per lo scambio di dati. Martin Smillie, Senior Vice President di SITA Communications and Data Exchange (CDE), ha dichiarato: “La combinazione di sistemi legacy e moderni per il traffico aereo in diversi mercati globali aumenta complessità e aggiunge ritardi inutili alla navigazione nei cieli. SITA ATC Connect si adatta automaticamente alle diverse comunità di navigazione aerea in tutto il mondo con una connessione di comunicazione globale unica, innovativa, rapida e sicura. Questo è veramente il futuro della messaggistica ATC, poiché migliora l’efficienza e consente all’industria di offrire operazioni affidabili e puntuali”.

ITA AIRWAYS: MODIFICHE ALL’OPERATIVO PER SCIOPERO IN BELGIO – ITA Airways informa: “A seguito della proclamazione dello Sciopero nazionale del comparto aereo del Belgio previsto per la giornata di giovedì 13 febbraio, le Autorità locali hanno comunicato la chiusura dello spazio aereo belga dalle 6:45 alle 22:15. Potrebbero quindi verificarsi alcune modifiche dell’operativo dei voli di ITA Airways. La Compagnia si è vista costretta a cancellare l’intero operativo da/per Bruxelles previsto per la giornata del 13 febbraio 2025. ITA Airways invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto nella sezione Info Voli”.

SAAB PRESENTERA’ A IDEX 2025 IL NUOVO COAST CONTROL RADAR – Saab presenterà il nuovo Coast Control Radar alla prossima International Defence Exhibition and Conference (IDEX) negli Emirati Arabi Uniti (EAU). Si tratta di un next generation, phased-array, non-rotating, software defined radar, sviluppato negli UAE. Progettato per una facile integrazione in infrastrutture come edifici, torri e ponti fluviali, il Coast Control Radar garantisce un’installazione flessibile e può offrire una copertura completa a 360 gradi. Il suo design modulare riduce al minimo le sfide di installazione, offrendo al contempo aggiornamenti software di routine per un rilevamento e performance eccezionali. “Come leader mondiale nei radar, siamo lieti di annunciare il lancio del nostro Coast Control Radar. Come soluzione sviluppata da Saab negli Emirati Arabi Uniti, abbiamo scelto di lanciare il radar in Medio Oriente, dove il transito sicuro e affidabile delle vie navigabili marittime è di grande importanza. Il Coast Control Radar può fornire alle nazioni con esigenze simili un mezzo altamente efficace per monitorare queste importanti linee vitali economiche, contribuendo al contempo alla sicurezza e alla protezione di coloro che le navigano”, ha affermato Heléne Bittmann, Saab UAE Managing Director. Sviluppato presso la research and development facility di Saab situata nel Tawazun Industrial Park di Abu Dhabi, il Coast Control Radar sottolinea l’impegno di lunga data dell’azienda nell’investire nell’ecosistema di difesa e sicurezza degli Emirati Arabi Uniti.

DASSAULT AVIATION NOMINATA UNO TOP IT EMPLOYERS DEL 2025 – Dassault Aviation entra a far parte dei top IT employers nel 2025. “Con un punteggio di 7,79/10, Dassault Aviation è salita al 2° posto sul podio nella Aerospace & Defense category, guadagnandosi i premi per “Excellent Employer”, “Attractive Employer” e “Employer of Trust” nelle professioni IT del suo settore. In termini di classifica generale, Dassault Aviation diventa il 3° Top Employer nel digital sector, inclusi tutti i settori aziendali. In termini di metodologia, l’indagine del 2025 della società di consulenza indipendente Pro-Conso France si basa su un’analisi approfondita di un panel di 686 aziende selezionate da una base di 8.000 aziende attive sul mercato francese. In totale, lo studio ha raccolto quasi 210.000 valutazioni da parte dei dipendenti IT di queste aziende target. Le aree valutate includevano l’ambiente di lavoro, le prospettive di carriera e il riconoscimento delle competenze digitali”, afferma Dassault Aviation.

DASSAULT AVIATION AD AERO INDIA 2025 – Dassault Aviation informa: “Dassault Aviation partecipa all’Aero India Show a Bengaluru, dal 10 al 14 febbraio 2025. Lo Stand Dassault Aviation comprende 2 modelli (scala 1/5): Rafale C Indian Air Force e Rafale M”.

F-35: IL QUARTERBACK DEL PILOTED AND DRONE TEAMING – F-35 informa: “L’F-35 sta definendo il futuro dell’air combat con il piloted and drone teaming. In questa nuova era, l’F-35 funge da quarterback, guidando gli uncrewed systems prima della missione, orchestrando l’operazione con una situational awareness senza pari. Agendo come central intelligence hub, l’F-35 elabora grandi quantità di dati in tempo reale, distribuendo informazioni critiche a piloti, forze di terra e piattaforme alleate. Questo consente di prendere decisioni più rapidamente. L’F-35 è stato in bella mostra durante il sorvolo del Super Bowl LIX, aprendo la strada all’omaggio del 250th anniversary of the United States Marine Corps. Con piloti e droni in prima linea, l’F-35 continua a evolversi”.

ROLLS-ROYCE INTRODUCE UPGRADED MTU SERIES 1600 GENERATOR SETS – Rolls-Royce sta completando il lancio della sua upgraded mtu Series 1600 platform, che vanta fino al 40% di potenza in più rispetto al suo predecessore. Questa final release è per la 50 Hertz version, che segue la 60 Hertz version annunciata alla fine del 2023. “Al centro di questi gensets c’è il collaudato mtu Series 1600 engine, che abbiamo ulteriormente sviluppato in termini di performance, flessibilità, costi del ciclo di vita e sostenibilità, con il quale stiamo stabilendo nuovi standard. Servendo un’ampia varietà di applicazioni nella fascia bassa della nostra gamma di potenza, la 1600 series amplierà la nostra solida posizione nel power generation market, come parte della nostra strategia di crescita per supportare le esigenze energetiche mondiali”, ha affermato Tobias Ostermaier, President of the Stationary Power Solutions division at Rolls-Royce Power Systems. Rolls-Royce ha aumentato la potenza in uscita per il 50 Hz engine fino al 40% rispetto al modello precedente. Ciò rende il 12V1600 Gx1 il motore con la più alta power density nella sua classe di potenza. I nuovi mtu Series 1600 gensets sono approvati per synthetic diesel fuels conformi all’EN 15940 standard, come Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), che può ridurre le emissioni di CO2 fino al 90%.

AIRLINK INSIGNITA DEL DIRCO UBUNTU ECONOMIC DIPLOMACY AWARD 2025 – Lo scorso fine settimana Airlink, la principale compagnia aerea dell’Africa del sud, ha ricevuto il premio Ubuntu Economic Diplomacy 2025 del Dipartimento per le Relazioni Internazionali e la Cooperazione come azienda sudafricana che opera principalmente in Africa. Questa prestigiosa onorificenza annuale è stata assegnata ad Airlink in riconoscimento del suo contributo alla reputazione del Sud Africa come destinazione ideale per condurre affari e agli obiettivi socio-economici del paese, tra cui la creazione di posti di lavoro, la facilitazione del commercio e l’attrazione di investimenti. Il premio è stato consegnato sabato 8 febbraio ad Airlink a Città del Capo durante una cerimonia ospitata dal Ministro delle Relazioni Internazionali e della Cooperazione, Ronald Lamola. “I principi fondamentali di Ubuntu sono l’interdipendenza e l’interconnettività. Collegare le persone con le persone e le persone con i luoghi è la missione di Airlink. Forgiare una connettività economicamente sostenibile è la nostra passione e i nostri clienti sono la ragione della nostra esistenza. È ampiamente riconosciuto che l’accesso aereo è un catalizzatore di miglioramento socioeconomico. Questo riconoscimento conferma l’impatto positivo dei nostri servizi sulle persone, le comunità, i mercati e le economie che serviamo e colleghiamo”, ha affermato Rodger Foster, CEO e Managing Director di Airlink. Negli ultimi quattro anni, Airlink ha aumentato i suoi voli del 31%, raddoppiato la capacità dei posti e aumentato i clienti di oltre il 200%. Ha inoltre ampliato la propria rete di rotte, che oggi raggiunge 47 destinazioni in 16 paesi africani e nell’isola di Sant’Elena. Allo stesso tempo, Airlink ha stabilito 40 partnership commerciali attive con molte delle compagnie aeree più affidabili del mondo, creando nuovi collegamenti intercontinentali per il commercio, i viaggi, il turismo e la crescita economica.

IATA E 123CARBON COLLABORERANNO ALL’INTEROPERABILITA’ DEI REGISTRI – L’International Air Transport Association (IATA) e 123Carbon hanno annunciato una collaborazione strategica per sviluppare l’interoperabilità tra i rispettivi Sustainable Aviation Fuel (SAF) registries. L’interoperabilità aumenterà la trasparenza, eviterà errori di segnalazione delle emissioni, inclusa la doppia emissione, semplificherà la gestione dei certificati tra i SAF registries. La collaborazione tra IATA e 123Carbon si concentrerà su tre elementi chiave: un identificatore univoco e l’allineamento dei relevant data points da scambiare tra i registri; un processo per lo scambio di informazioni, per evitare qualsiasi potenziale doppia emissione; un processo di risoluzione delle controversie. “La fiducia degli utenti è essenziale. La trasparenza che deriva dall’interoperabilità garantirà che i nostri registri possano funzionare in modo coeso per massimizzare il potenziale dei SAF nel supportare la decarbonizzazione dell’aviazione. Più ampio è l’allineamento tra i fornitori di registri, meglio è. Invitiamo tutte le entità attive in questo campo a collaborare con IATA e 123Carbon per un’interoperabilità globale tra tutti i registri”, ha affermato Marie Owens Thomsen, IATA’s Senior Vice President Sustainability and Chief Economist. “123Carbon si impegna a stabilire integrità e fiducia nel mercato degli Environmental Attribute Certificates (EACs) nel trasporto multimodale (ad esempio, aereo, marittimo, stradale e ferroviario). Con IATA, abbiamo trovato un partner forte nel settore dell’aviazione che condivide le nostre convinzioni. Questa collaborazione consente a SAF providers, airlines, freight forwarders and corporate entities di utilizzare le nostre piattaforme senza la preoccupazione di una doppia emissione, gestendo al contempo i loro certificati SAF digitalmente sulla nostra piattaforma”, ha affermato Jeroen van Heiningen, Managing Director, 123Carbon. IATA e 123Carbon cercheranno di coinvolgere altri SAF stakeholder per unirsi a questa iniziativa e approfondire l’interazione tra i registri.