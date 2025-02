L’ultimo Gulfstream G650 completa la produzione

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato che l’ultimo Gulfstream G650 ha ufficialmente completato la produzione. Questo velivolo passerà alla fase successiva del completions process presso la Gulfstream facility di Appleton, Wisconsin, prima di essere consegnato ufficialmente a un cliente entro la fine dell’anno.

“Fin dal loro inizio, il G650 e il G650ER sono diventati lo standard del settore che tutti gli altri hanno seguito, superando di recente la sbalorditiva cifra di 1 milione di ore di volo”, ha affermato Mark Burns, president, Gulfstream. “Oltre agli innumerevoli riconoscimenti del programma e ai 125+ world speed records, le innovazioni introdotte con il form, fit and precision manufacturing process del G650 hanno gettato le basi per la next-generation Gulfstream fleet di oggi”.

“Gulfstream ha ricevuto il prestigioso Robert J. Collier Trophy nel 2014 per lo sviluppo della G650 business jet family, che ha inaugurato una nuova era di progressi in termini di performance, safety and efficiency in business aviation. La famiglia di aeromobili ha raggiunto numerose imprese da record, come la 2015 world circumnavigation realizzata con un solo scalo; il completamento del più lungo e più veloce business jet flight della storia quando il G650ER ha volato da Singapore a Tucson, Arizona, nel 2019; oltre a essere stato l’aereo preferito nella 2019 “One More Orbit” mission, riconosciuta dal Guinness World Records per aver raggiunto la circumnavigazione della Terra più veloce di sempre attorno sia al polo nord che al polo sud”, afferma Gulfstream Aerospace.

“Sebbene questo sarà l’ultimo G650 prodotto, l’elevata utilizzazione e la dispatch reliability della flotta significano che questi aeromobili serviranno i clienti per decenni a venire. Come per qualsiasi aeromobile Gulfstream che completa la produzione, i nostri Customer Support and program management teams continueranno a ricercare, sviluppare e implementare tecnologie avanzate e aggiornamenti per il retrofit, come Honeywell Primus Epic Block 3, annunciato lo scorso luglio, e Starlink high-speed internet, annunciato a ottobre”, ha proseguito Burns.

“La leggendaria famiglia di aeromobili continua a svolgere un ruolo attivo nelle flight and sustainability testing initiatives di Gulfstream. Dotato di motori Rolls-Royce BR725, l’aeromobile è stato la piattaforma pionieristica per il primo volo del settore utilizzando 100% sustainable aviation fuel (SAF) nel 2022.

Il nuovo ultralong-range Gulfstream G800 è stato progettato per succedere all’iconica G650 family, offrendo performance, efficienza e comfort in cabina migliorati. Con un’impressionante combinazione di range e velocità, il G800 può volare per 8.000 miglia nautiche/14.816 chilometri a Mach 0,85 e 7.000 nm/12.964 km a Mach 0,90. E’ equipaggiato con motori Rolls-Royce Pearl 700 e con l’advanced high-speed wing and winglet di Gulfstream. L’aereo è inoltre dotato del pluripremiato Gulfstream Symmetry Flight Deck e del nuovo Combined Vision System (CVS) di Gulfstream per aumentare la pilot situational awareness. Progettato per ospitare fino a 19 passeggeri, il G800 offre fino a quattro living areas o tre living areas con un crew compartment. La certificazione da parte della Federal Aviation Administration è prevista per la prima metà del 2025″, conclude Gulfstream Aerospace.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)