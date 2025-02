Volotea crese a Venezia: oltre mezzo milione di passeggeri trasportati

Volotea ha registrato un 2024 positivo presso l’aeroporto Marco Polo di Venezia, rafforzando il proprio ruolo di connettore strategico per il Veneto e le regioni circostanti. Durante l’anno, la compagnia ha operato oltre 3.300 voli (+11% rispetto al 2023), trasportando più di 511 mila passeggeri (+13% rispetto al 2023).

“Venezia ricopre da sempre un ruolo importante nelle attività di Volotea. Infatti è proprio dal capoluogo veneto che il vettore ha iniziato la propria avventura, nel 2012, trasportando, negli ultimi 12 anni, oltre 7,2 milioni di passeggeri. Nel 2024, i viaggiatori in partenza da Venezia hanno potuto scegliere tra 22 rotte disponibili, con una proposta unica in quanto il 45% dei collegamenti è stato offerto in esclusiva”, afferma Volotea.

“Siamo da sempre molto legati a Venezia e al suo territorio. Infatti, proprio qui ha avuto inizio l’avventura di Volotea con l’apertura della prima base operativa nel 2012”, ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “I risultati raggiunti presso lo scalo Marco Polo nel 2024 confermano l’apprezzamento dei viaggiatori per le nostre rotte e il nostro impegno a migliorare la connettività della regione. Grazie alla nostra offerta di collegamenti esclusivi, continuiamo a supportare il turismo incoming, promuovendo il Veneto come destinazione chiave per i turisti europei”.

“Guardando al futuro, nel 2025 Volotea punta a consolidare i risultati raggiunti con un’offerta complessiva di 635.000 posti in vendita (+13% vs 2024) a Venezia e oltre 3.600 voli (+7% vs 2024).

Volotea ha chiuso il suo 2024 con un altro traguardo storico per la sua base di Venezia: un Net Promoter Score (NPS) – l’indicatore di riferimento usato dal settore per misurare la soddisfazione dei clienti – di 40.4, che sfiora i 52.2 tra i clienti Megavolotea. Questo straordinario risultato si inserisce all’interno di una performance globale altrettanto positiva, infatti in Italia il vettore ha registrato un NPS di 42.1, con un incremento di oltre 8 punti rispetto al 2023, e un completion factor (percentuale di voli operati con successo) del 99,3%. Inoltre, grazie all’attenzione ai dettagli di Volotea, 9 passeggeri su 10 iscritti a Megavolotea, il programma che dà diritto a sconti esclusivi, servizi dedicati e offerte promozionali, raccomanderebbero la compagnia a parenti e amici”, conclude Volotea.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)