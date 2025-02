Iberia Plus diventa Club Iberia Plus

Iberia Plus continua a evolversi per adattarsi ai nuovi modi di viaggiare, diventando Club Iberia Plus e aggiungendo nuove importanti funzionalità.

“Dal 1° aprile 2025, ogni volta che i membri del Club Iberia Plus voleranno sulle compagnie aeree di Iberia Group guadagneranno Elite Points, i punti necessari per l’upgrade, per ogni euro speso, anziché per la distanza percorsa, come accadeva fino ad ora. Inoltre, gli Elite Points saranno guadagnati anche quando si acquistano prodotti e servizi aggiuntivi, come la prenotazione dei posti e l’imbarco prioritario, tra gli altri, così come con gli acquisti da brand associati al programma, rendendo così ancora più facile l’upgrade a un livello superiore. Inoltre, acquistando tariffe Optimal, Comfort o Flexible, i membri guadagneranno Elite Points aggiuntivi per tratta, a seconda della rotta e della cabina in cui volano”, afferma Iberia.

“Riteniamo che questo sia un modo più equo e trasparente di premiare i nostri clienti più fedeli. Inoltre, includere la possibilità di accumulare Elite Points con i nostri airline and non-airline partners rafforza senza dubbio la nostra rete e offre ai nostri clienti maggiori e migliori vantaggi”, ha affermato Beatriz Guillén, Director of Global Sales and Loyalty.

“Inoltre, per accedere ai livelli Iberia Plus Plata e Oro, sarà richiesto un numero inferiore di voli all’anno e verrà offerta anche la possibilità di accedere al livello Platino in base al numero di voli.

Il modo in cui i clienti guadagnano Avios, la valuta del programma che i clienti accumulano quando acquistano voli e altri servizi da oltre cento partner del programma, rimane invariato, con il calcolo effettuato anche per euro speso.

Un nuovo livello è stato aggiunto al programma fedeltà: Platino Prime. Questo nuovo livello offre vantaggi aggiuntivi, come un maggiore accumulo di Avios, più opzioni per ottenere upgrade di cabina gratuiti ed esclusive campagne di riscatto.

Il livello Platinum Prime sarà raggiunto solo tramite euro spesi, mentre Platinum aggiungerà anche l’opzione di essere raggiunto tramite il numero di voli effettuati. Quest’ultimo sarà valido per un anno.

Sia Platinum che Platinum Prime saranno equivalenti allo status oneworld Emerald“, prosegue Iberia.

“Club Iberia Plus è il programma con cui Iberia premia la fedeltà dei suoi migliori viaggiatori con voli e altri vantaggi esclusivi. Il programma conta attualmente più di 6,5 milioni di membri e, a partire dal 1° aprile, offrirà cinque livelli: Clásica, Plata, Oro, Platino e Platino Prime. Oltre a questi, ci sono due categorie a vita, Infinita e Infinita Prime, che offriranno anche vantaggi aggiuntivi a quelli attuali.

I membri del programma fedeltà Iberia possono guadagnare Avios quando volano con Iberia o con le compagnie aeree partner del programma, così come con i brand con cui è possibile guadagnare Avios: spesa su carte di credito affiliate al programma, noleggio auto, rifornimento di carburante, soggiorni in catene alberghiere internazionali o altri acquisti presso più di cento partner. Gli Avios possono essere utilizzati come valuta di riscatto per acquistare voli, hotel, noleggio auto o esperienze di svago”, conclude Iberia.

(Ufficio Stampa Iberia)