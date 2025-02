Air Canada comunica i risultati finanziari del quarto trimestre e dell’intero anno 2024

Air Canada ha comunicato i risultati finanziari del quarto trimestre e dell’intero anno 2024.

“Air Canada ha raggiunto record annual revenues nel 2024 pari a $22,3 miliardi, con un aumento del 5% della capacità rispetto al 2023. Abbiamo eseguito il nostro piano, apportando modifiche laddove necessario, ottenendo quasi $3,6 miliardi di adjusted EBITDA annuo e un free cash flow di $1,3 miliardi. Abbiamo anche riacquistato per la cancellazione oltre 20 milioni di azioni nel 2024 e oltre 15 milioni in più all’inizio del 2025, completando il normale programma di offerte dell’emittente annunciato a novembre. Abbiamo trasportato in sicurezza circa 47 milioni di passeggeri durante l’anno e ringrazio tutti i dipendenti di Air Canada per la loro dedizione nel servire i nostri clienti con un’ospitalità sincera”, ha affermato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer of Air Canada.

“Il 2024 ci ha permesso di dimostrare i punti di forza e l’adattabilità di vasta portata di Air Canada. Ci siamo adattati alle condizioni di mercato e abbiamo adattato agilmente la nostra rete durante l’anno. Siamo stati lieti di ottenere un nuovo contratto con i nostri piloti con interruzioni limitate. Abbiamo anche migliorato la cusatomer experience attraverso operazioni migliorate, tra cui un guadagno di otto punti nelle on-time performance rispetto al 2023 e investimenti continui in flotta, prodotti, tecnologia e aeroporti.

Siamo ben posizionati con un anno solido alle spalle per sfruttare i nostri vantaggi competitivi, tra cui il nostro brand iconico, prodotti premium e il network globale, per continuare a realizzare i nostri piani. Il nostro team ha costantemente dimostrato la sua disciplina e continueremo a navigare nell’incertezza e nelle pressioni esterne con prudenza e decisione. Il demand environment rimane favorevole. Restiamo agili e reattivi nel nostro dinamico settore e siamo pronti ad adattarci prontamente a qualsiasi cambiamento o sfida che possa presentarsi”, ha proseguito Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer of Air Canada.

Risultati finanziari del quarto trimestre 2024

– Record fourth quarter operating revenues di $5,404 miliardi, in aumento di $229 milioni o del 4%, con una crescita della capacità del 2%.

– Le spese operative di $5,658 miliardi sono aumentate di $562 milioni, o dell’11%. L’aumento è stato dovuto in gran parte a un addebito una tantum di $490 milioni nel quarto trimestre 2024 per le modifiche al piano pensionistico collegate al nuovo contratto collettivo con l’Air Line Pilots Association (ALPA). Anche i maggiori costi di manodopera e manutenzione hanno contribuito all’aumento.

– Operating loss di $254 milioni, che includeva l’onere una tantum di $490 milioni, rispetto a un operating income di $79 milioni nel Q4 2023.

– Adjusted EBITDA di $696 milioni, con adjusted EBITDA margin del 12,9%, migliorato rispettivamente di $175 milioni e 2,8 punti percentuali.

– Adjusted pre-tax income di $135 milioni, in aumento di $182 milioni.

– Net loss di $644 milioni e diluted loss per share di $1,81, rispetto a un net income di $184 milioni e diluted earnings per share di $0,41.

– Adjusted net income di $93 milioni e adjusted earnings per diluted share di $0,25, rispetto a una adjusted net loss di $44 milioni e una adjusted loss per diluted share di $0,12.

– Net cash flows from operating activities di $677 milioni, in calo di $308 milioni.

– Negative free cash flow di $495 milioni, rispetto a un free cash flow di $669 milioni nel quarto trimestre 2023.

Riepilogo finanziario dell’intero anno 2024

– Operating revenues di $22,255 miliardi, in aumento di $422 milioni o del 2%, con una crescita della capacità operativa del 5% anno su anno. La crescita della capacità è stata in linea con le aspettative comunicate il 17 dicembre 2024.

– Operating expenses di $20,992 miliardi, in aumento di $1,438 miliardi, o del 7%. L’aumento è stato dovuto in gran parte a costi più elevati nella maggior parte delle voci di bilancio a causa della crescita della capacità e all’addebito una tantum di $490 milioni registrato nel quarto trimestre 2024.

– Operating income di $1,263 miliardi, con operating margin del 5,7%, diminuito rispettivamente di $1,016 miliardi e 4,7 punti percentuali.

– Adjusted EBITDA di $3,586 miliardi, con adjusted EBITDA margin del 16,1%, diminuito rispettivamente di $396 milioni e 2,1 punti percentuali, leggermente al di sopra dell’adjusted EBITDA previsto di circa $3,5 miliardi comunicato nel comunicato il 17 dicembre 2024.

– Adjusted pre-tax income di $1,397 miliardi, in calo di $296 milioni.

– Net income di $1,720 miliardi e diluted earnings per share di $4,72, rispetto a un net income di $2,276 miliardi e diluted earnings per share di $5,96 nel 2023.

– Adjusted net income di $1,335 miliardi e adjusted earnings per diluted share di $3,55, rispetto a un adjusted net income di $1,713 miliardi e adjusted earnings per diluted share di $4,56.

– Net cash flows from operating activities pari a $3,930 miliardi, in calo di $390 milioni.

– Free cash flow di $1,294 miliardi, in calo di $1,462 miliardi.

Per il full year 2025, Air Canada mantiene la sua guidance.

La Full year 2025 guidance prevede:

– Adjusted EBITDA: da $3,4 miliardi a $3,8 miliardi.

– ASM capacity: incremento del 3% – 5% rispetto al 2024

– Free cash flow: Break even +/- $200 milioni

