Piper Aircraft registra una forte crescita anno su anno nel 2024

Piper Aircraft ha chiuso il 2024 con una solida performance, consegnando 291 aeromobili, un aumento di quasi il 20% rispetto al 2023, con 46 aeromobili in più consegnati anno su anno.

“Un fattore chiave di questa crescita è l’M700 FURY, il nuovo 300-knot flagship aircraft, di Piper, lanciato a marzo 2024. Nel suo primo anno, sono stati consegnati 46 aeromobili M700 FURY, rafforzando ulteriormente la posizione di Piper nell’high-performance turboprop market.

Le consegne domestiche negli Stati Uniti hanno totalizzato 217 aeromobili, in aumento del 7,0% rispetto al 2023. Le consegne internazionali sono cresciute del 76%, con 74 aeromobili consegnati, sottolineando la crescente presenza globale di Piper“, afferma Piper Aircraft.

“La nostra continua crescita, sia a livello domestico che internazionale, è una testimonianza della solidità della nostra gamma di prodotti e della fiducia che i nostri clienti ripongono in Piper. L’aumento delle consegne internazionali evidenzia l’espansione della presenza globale di Piper e il crescente appeal dei nostri aeromobili in tutto il mondo”, ha affermato John Calcagno, President and CEO of Piper Aircraft, Inc. “Con l’introduzione di successo dell’M700 FURY e la straordinaria crescita delle Archer DX trainer sales, il 2024 è stato un anno fondamentale per la nostra azienda, con il numero di consegne più alto in oltre due decenni”.

“Mentre Piper Aircraft entra nel 2025, l’azienda rimane impegnata a fornire aeromobili innovativi e ad alte prestazioni, ampliando al contempo la propria portata per soddisfare le mutevoli esigenze degli owner pilots e dei training fleet operators in tutto il mondo”, conclude Piper Aircraft.

(Ufficio Stampa Piper Aircraft)