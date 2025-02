Etihad Airways annuncia il lancio dei voli per Sochi, la porta d’accesso alla costa nord-orientale del Mar Nero. La rotta debutterà quest’estate, offrendo agli ospiti un accesso diretto alla regione di Krasnodar Krai.

“Etihad volerà tre volte a settimana tra lo Zayed International Airport, Abu Dhabi (AUH) e il Sochi International Airport (AER), a partire dal 29 maggio 2025. I collegamenti sono programmati per ottimizzare una pausa di piacere in estate o in inverno.

Questa nuova rotta sottolinea ulteriormente l’impegno di Etihad nel fornire esperienze di viaggio eccezionali e nell’ampliare l’accesso a nuovi mercati.

I voli sono in vendita ora e saranno operativi tre volte a settimana il martedì, il giovedì e la domenica utilizzando uno dei moderni aeromobili A320 Family della compagnia aerea, con otto posti in Business e 150 in Economy, in cui tutti gli ospiti potranno godere del pluripremiato servizio di Etihad a bordo.

L’annuncio è l’ultima nuova rotta svelata da Etihad ed è la quattordicesima nuova destinazione che la compagnia aerea aggiungerà alla sua fiorente rete quest’anno. Etihad inizierà anche i voli verso metropoli tra cui Atlanta, Hanoi, Hong Kong e Taipei, così come verso le capitali europee di Praga e Varsavia. Espandendo la sua rete attraverso il Nord Africa, Etihad inizierà a volare verso Algeri, Tunisi e Al Alamein.

Inoltre, Etihad rafforzerà la sua rete nel Sud-est asiatico, con nuovi collegamenti diretti verso località turistiche tra cui Chiang Mai e Krabi in Thailandia, Medan sull’isola di Sumatra e la città culturale di Phnom Penh. Queste si uniscono alle destinazioni popolari esistenti nel Sud-est asiatico tra cui Phuket e Bangkok“, afferma Etihad Airways.

“La nuova rotta offre maggiori opportunità agli ospiti di visitare Abu Dhabi, sia come scalo che come destinazione. L’Abu Dhabi Stopover programme di Etihad migliora ulteriormente la connettività, consentendo ai viaggiatori di estendere i loro scali in soggiorni memorabili con un massimo di due notti gratuite in hotel premium ad Abu Dhabi“, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)